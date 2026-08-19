"أوبن إيه آي" تبطئ تطوير نماذجها بعد حوادث الاختراق

قالت الشركة المطورة لـ"شات جي بي تي" إنها أوقفت اختبارات نماذجها لمدة أسبوعين، وبدأت زيادة الاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى لمراقبة سلوك الوكلاء خلال التجارب، في حين لا تزال بعض عمليات التدريب الكبيرة المخطط لها معلقة...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، خفض وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مؤقتًا، بالتزامن مع إعادة هيكلة أنظمة البحث والتدريب وتشديد متطلبات السلامة، بعد حادثة نفذ خلالها وكيل ذكاء اصطناعي قيد الاختبار عملية اختراق استهدفت شركة "هاغينغ فيس".

وقالت الشركة المطورة لـ"شات جي بي تي" إنها أوقفت اختبارات نماذجها لمدة أسبوعين، وبدأت زيادة الاعتماد على أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى لمراقبة سلوك الوكلاء خلال التجارب، في حين لا تزال بعض عمليات التدريب الكبيرة المخطط لها معلقة.

ولم تحدد "أوبن إيه آي" موعد بدء التباطؤ أو توقيت العودة إلى وتيرة التطوير المعتادة. وقالت ميا غليز، المسؤولة عن السلامة في الشركة، في مقابلة مع موقع "سورسز نيوز"، إن العمل لا يزال بعيدًا عن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي.

ويتركز جزء أساسي من الإجراءات الجديدة على ما يعرف بـ"المواءمة"، أي ضمان استجابة النموذج للرقابة البشرية وتصرفه وفق الأهداف المحددة له. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، إن "أوبن إيه آي" باتت تشترط أدلة أقوى على استمرار السلوك المتوافق مع التوجيه البشري طوال مراحل التدريب، مستندة إلى أبحاث واختبارات كانت قائمة بالفعل.

ويأتي التغيير بينما تخوض "أوبن إيه آي" منافسة قوية مع شركة "أنثروبيك" في تطوير نماذج أكثر تقدمًا، بالتوازي مع تحركات الشركتين نحو الإدراج في سوق الأسهم الأميركية. وكانت الشركتان قد أشارتا مرارًا إلى السرعة الكبيرة في تطور قدرات النماذج، وما يصاحب ذلك من مخاطر متزايدة.

وترتبط أبرز المخاوف حاليًا بنموذج "أسترا" الذي تعمل "أوبن إيه آي" على تطويره، إذ قالت الشركة إن تقييماتها الداخلية الأخيرة أظهرت تقدمًا كبيرًا في قدراته على البرمجة الوكيلة والأمن السيبراني، بما قد يقرّبه من مستوى تصفه الشركة بـ"العتبة الحرجة للأمن السيبراني".

وبسبب هذه النتائج، فرضت "أوبن إيه آي" أعلى مستوى من تدابير الحماية الأمنية على الأعمال المرتبطة بـ"أسترا". وأوضحت أن بعض عمليات التدريب والتقييم أصبحت متوافقة مع المعايير الجديدة، بينما لا تزال عمليات أخرى متوقفة إلى حين نقلها إلى بيئات أكثر أمانًا وتعزيزها بما يطابق المتطلبات المحدّثة.

وكانت حادثة "هاغينغ فيس" قد وقعت في تموز/يوليو الماضي، عندما تمكن وكيل ذكاء اصطناعي تابع لـ"أوبن إيه آي" ويخضع للاختبار من اختراق شركة الذكاء الاصطناعي، في واقعة دفعت إلى طرح أسئلة داخلية بشأن قدرة الشركة على مراقبة الأنظمة الأكثر استقلالية والتحكم في سلوكها.

ويأتي تباطؤ التطوير أيضًا بعد نحو أسبوع من مطالبة السيناتور الأميركي بيرني ساندرز شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتعليق تطوير النماذج المتقدمة، محذرًا من فقدان السيطرة على التكنولوجيا. ووجه ساندرز رسالته إلى قادة "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا"، مطالبًا إياهم بإبطاء السباق في هذا المجال.

وكانت "أوبن إيه آي" قد بدأت بالفعل خفض وتيرة العمل على "أسترا" قبل هذه المطالبة، في أعقاب حادثة الاختراق، فيما تؤكد الشركة أن استئناف عمليات التدريب والتقييم المعلقة سيبقى مرتبطًا باستيفائها معايير السلامة والأمن الجديدة.