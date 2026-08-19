"خرق للخصوصية":"تشات جي بي تي" يختبر ميزة لتسجيل نشاط المستخدم على الحاسوب

تحمل الميزة اسم "كومبيوتر هيستوري"، وتعتمد على توثيق سلسلة من الأحداث التي ينفذها المستخدم أثناء العمل على الحاسوب، ثم تنظيمها ضمن شريط زمني يمكن الرجوع إليه والتحكم فيه لاحقًا...

أضافت شركة "أوبن إيه آي" إلى تطبيق "تشات جي بي تي" على نظام "ماك أو إس" ميزة جديدة تتيح تسجيل نشاط المستخدم على الحاسوب، عبر تتبع النقرات وضغطات لوحة المفاتيح والتغييرات التي تطرأ أثناء الاستخدام، من دون التقاط صور أو لقطات للشاشة، وسط تساؤلات بشأن تداعياتها على الخصوصية.

وتحمل الميزة اسم "كومبيوتر هيستوري"، وتعتمد على توثيق سلسلة من الأحداث التي ينفذها المستخدم أثناء العمل على الحاسوب، ثم تنظيمها ضمن شريط زمني يمكن الرجوع إليه والتحكم فيه لاحقًا.

وبحسب تقارير تقنية، تستطيع الميزة الاستفادة من سجل النشاط لفهم طريقة استخدام التطبيقات، واقتراح عمليات أتمتة تساعد في تسريع العمل، فضلًا عن تنفيذ بعض المهام بالنيابة عن المستخدم. كما يمكن الاستعانة بالسجل داخل محادثات "تشات جي بي تي" أو مع وضع وكيل الذكاء الاصطناعي في تطبيق "كودكس".

واستعرضت "أوبن إيه آي" الميزة في مقطع دعائي ظهر فيه أحد أعضاء فريق تطوير التجارب بالشركة وهو يستخدمها لمراجعة مستند سبق أن حرره، ثم التحقق مما إذا كان قد أرسله عبر تطبيق "سلاك".

ولا تعمل الميزة تلقائيًا، إذ يتعين على المستخدم تفعيلها يدويًا، وهي متاحة للمشتركين في الباقات المدفوعة على أجهزة "ماك". كما تتيح سؤال "تشات جي بي تي" عن أنشطة سابقة، مثل معرفة ما فعله المستخدم قبل ساعة أو ساعتين، أو التحقق مما إذا كان قد أنهى العمل على ملف معين.

وتحل "كومبيوتر هيستوري" محل ميزة سابقة أطلقتها الشركة باسم "كرونيكلز"، مع استهلاك أقل للرموز، وفق المعلومات المنشورة عن الميزة الجديدة.

وفي محاولة لمعالجة المخاوف المرتبطة بالخصوصية، تقول "أوبن إيه آي" إن الميزة لا تسجل لقطات شاشة، كما أنها لا تعمل داخل نوافذ التصفح الخفي، ويمكن للمستخدم استثناء تطبيقات محددة من التتبع.

وتتيح الشركة كذلك للمستخدم مراجعة البيانات المسجلة وحذفها أو تعديلها، إلى جانب التحكم في محتوى الشريط الزمني وما يمكن للتطبيق الاستفادة منه، في وقت أثارت فيه قدرة "تشات جي بي تي" على تسجيل تفاصيل استخدام الحاسوب نقاشًا بشأن حدود الخصوصية في أدوات الذكاء الاصطناعي.