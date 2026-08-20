بعد شكاوى المشتركين: مصر تختبر الإنترنت الفائق

نجاح الاختبار يتيح تقييم إمكانات النطاق في توفير خدمات محمول ذات سعات كبيرة، ويساعد على التخطيط لاستخدام أكثر كفاءة للطيف الترددي باعتباره موردًا وطنيًا استراتيجيًا، مع رفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب تقنيات الجيل المقبل...

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر نجاح تجربة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول عبر الحيز الترددي 6 جيجاهرتز، قال إنها الأولى من نوعها في إفريقيا، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات و"هواوي"، مسجلة سرعة لنقل البيانات بلغت نحو 1.7 جيجابت في الثانية للمستخدم.

وشملت التجربة تشغيل محطة محمول تعتمد على نطاق 6 جيجاهرتز، وإجراء اتصال لنقل البيانات باستخدامه. ويُعد هذا النطاق من الترددات المرشحة عالميًا لدعم شبكات الاتصالات المتنقلة ذات السعات المرتفعة، بالتوازي مع تطور تقنيات الجيل الخامس والأجيال اللاحقة.

وبحسب الجهاز، أظهرت التجربة قدرة النطاق على زيادة السعة الاستيعابية للشبكات ورفع سرعات نقل البيانات وتحسين جودة الخدمة، خصوصًا في المناطق التي تشهد كثافة مرتفعة في استخدام الاتصالات والبيانات.

وأشار إلى أن الاستفادة من الحيز الجديد يمكن أن تدعم مستقبلًا تطبيقات كثيفة الاستخدام للبيانات، من بينها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقعان الافتراضي والمعزز والحوسبة السحابية، إلى جانب استخداماته المحتملة لخدمة الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

ويرى الجهاز أن تطوير استخدام هذا النطاق يندرج ضمن خطط تحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي في مصر، فضلًا عن دعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، إن نطاق 6 جيجاهرتز مدرج ضمن الخطة الوطنية طويلة الأمد للطيف الترددي للفترة بين 2030 و2035، التي يجري إعدادها بهدف توفير موارد ترددية تستجيب للتطور المتسارع في تقنيات الاتصالات.

وأضاف أن نجاح الاختبار يتيح تقييم إمكانات النطاق في توفير خدمات محمول ذات سعات كبيرة، ويساعد على التخطيط لاستخدام أكثر كفاءة للطيف الترددي باعتباره موردًا وطنيًا استراتيجيًا، مع رفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب تقنيات الجيل المقبل.