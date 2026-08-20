"آبل" تسد أكثر من 20 ثغرة بتحديث أمني عاجل

يتضمن التحديث إصلاحات لأكثر من 20 ثغرة ومشكلة برمجية في أنظمة الشركة، من بينها ثغرات مرتبطة بحزمة "WebKit"، التي تعتمد عليها "آبل" في تشغيل متصفح "سفاري" وعرض محتوى الويب على أجهزتها...

أطلقت شركة "آبل" تحديثًا أمنيًا جديدًا لهواتف "آيفون"، بعد رصد مجموعة من الثغرات التي قد تعرّض أجهزة المستخدمين لهجمات إلكترونية، إلى جانب عدد من المشكلات البرمجية التي يعالجها التحديث.

ويحمل الإصدار الجديد اسم "iOS 26.6.1"، فيما وفّرت الشركة تحديث "iOS 18.7.1" للأجهزة التي لا تدعم نظام "iOS 26"، وفقًا لتقرير نشره موقع "سي نت" التقني الأميركي.

ويتضمن التحديث إصلاحات لأكثر من 20 ثغرة ومشكلة برمجية في أنظمة الشركة، من بينها ثغرات مرتبطة بحزمة "WebKit"، التي تعتمد عليها "آبل" في تشغيل متصفح "سفاري" وعرض محتوى الويب على أجهزتها.

وتكتسب ثغرات "WebKit" أهمية أمنية خاصة، إذ يمكن استغلال بعضها من خلال صفحات ويب خبيثة، وقد تتيح للمهاجمين تنفيذ تعليمات برمجية أو الوصول إلى أجزاء حساسة من ذاكرة الجهاز من دون أن يحمّل المستخدم ملفًا بصورة مباشرة.

ونقلت مجلة "فوربس" الأميركية عن آدم بوينتون، مدير إستراتيجية الشركات في "جامف" المتخصصة في الحلول الأمنية لأجهزة "آبل"، قوله إن إحدى الثغرات التي عالجها التحديث ترتبط بآلية معالجة الصور، وقد تسمح للمهاجم بالوصول إلى ذاكرة الجهاز.

وأوضح بوينتون أن الثغرات المرتبطة بمعالجة الصور يمكن أن تُستخدم ضمن هجمات متقدمة لا تتطلب تفاعلًا من المستخدم، بما في ذلك ما يُعرف بهجمات "النقر الصفري"، التي تُستهدف بها عادة شخصيات أو جهات ذات قيمة مرتفعة للمهاجمين.

ويأتي طرح التحديث بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها "آبل" أخيرًا بشأن استهداف مستخدمي "آيفون" ببرمجيات تجسس، من بينها أدوات مرتبطة بشركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وفي المقابل، أفاد بعض مستخدمي منصة "ريديت" بتراجع أداء البطارية بعد تثبيت الإصدار الجديد، إلا أن هذه الشكاوى تظل تجارب فردية ولا تعني بالضرورة وجود مشكلة عامة في التحديث.

وبالنظر إلى طبيعة الثغرات التي يعالجها الإصدار، تبقى التحديثات الأمنية ضرورية للحد من مخاطر استغلال الأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم من النظام.