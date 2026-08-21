ضوابط أمان موسّعة: ما مزايا النموذج الذي أطلقته "أوبن إيه آي" للمراهقين؟

تقول "أوبن إيه آي" إن إعدادات المراهقين ستُطبق تلقائيًا على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، حتى إذا كانوا يمتلكون حسابات قائمة بالفعل...

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" نسخة مخصصة للمراهقين من "تشات جي بي تي"، تتضمن أدوات تعليمية وضوابط أمان ورقابة أبوية، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في المستخدمين دون سن 18 عامًا.

وتركز النسخة الجديدة على مساعدة المراهقين في التعلم وحل المشكلات من دون الاكتفاء بتقديم الإجابات الجاهزة، إذ تتضمن "وضع الدراسة" الذي يرشد الطلاب تدريجيًا في أداء الواجبات المدرسية.

ويمكن للأداة، على سبيل المثال، مساعدة الطالب في صياغة أطروحة أو حل معادلة خطوة بخطوة، بدل كتابة المقال أو تقديم الحل النهائي مباشرة. كما توفر اختبارات تدريبية تهدف إلى تعزيز فهم المواد الدراسية، إلى جانب تذكيرات تشجع المستخدم على إنجاز واجباته بنفسه.

وتقول "أوبن إيه آي" إن إعدادات المراهقين ستُطبق تلقائيًا على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، حتى إذا كانوا يمتلكون حسابات قائمة بالفعل.

وتعتمد الشركة على نموذج لتقدير أعمار المستخدمين يستند إلى نحو ألفي مؤشر، من بينها محتوى المحادثات وأوقات الاستخدام. ويهدف النظام أيضًا إلى التعامل مع الحسابات التي سُجلت باستخدام تاريخ ميلاد غير دقيق، وكذلك مع بعض حالات الاستخدام من دون تسجيل الدخول.

وفي حال تصنيف مستخدم بالغ على أنه مراهق بالخطأ، تتيح الشركة تقديم اعتراض وإجراء عملية للتحقق من العمر.

وتمنح النسخة الجديدة الآباء إمكانية ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين، ما يتيح استخدام أدوات للرقابة الأبوية وتحديد فترات يُمنع خلالها استخدام الخدمة، إلى جانب إعدادات أمان تُفعّل تلقائيًا.

وتشمل إجراءات الحماية تدخلات إضافية عند ظهور محادثات تتعلق بإيذاء النفس أو اضطرابات الأكل أو العنف، فيما صُمم النموذج للحد من اللغة الرومانسية وتقليل احتمالات الاعتماد العاطفي على روبوت الدردشة.

كما تهدف مواصفات النسخة إلى تجنب الإيحاء بأن "تشات جي بي تي" يمتلك مشاعر أو وعيًا، مع إرسال تنبيه للمراهقين كل 90 دقيقة لتشجيعهم على أخذ استراحة من الاستخدام.

ويأتي إطلاق النسخة المخصصة للمراهقين في وقت تواجه فيه "أوبن إيه آي" تدقيقًا متزايدًا بشأن انعكاسات منتجاتها على الصحة النفسية والتطور المعرفي للمستخدمين الأصغر سنًا.

وكانت الشركة قد أجرت تحديثات على إجراءات الحماية في روبوت الدردشة في آب/أغسطس الماضي، بعد دعوى قضائية رفعها والدا مستخدم يبلغ 16 عامًا، واتهمَا فيها الشركة بمساعدة ابنهما على التخطيط للانتحار في نيسان/أبريل 2025.