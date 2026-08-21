"أوبن إيه آي" تختبر نظامًا لمراقبة إساءة الاستخدام دون الاحتفاظ ببيانات العملاء

يعكس هذا التوجه تنافسًا متصاعدًا بين "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" على الموازنة بين متطلبات السلامة من جهة، وخصوصية العملاء وتقليل الاحتفاظ ببياناتهم من جهة أخرى، ولا سيما لدى المؤسسات التي تتعامل مع معلومات شديدة الحساسية...

تختبر شركة "أوبن إيه آي" نظامًا أمنيًا جديدًا يهدف إلى رصد إساءة استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي عبر جلسات متعددة، من دون الاحتفاظ ببيانات العملاء، في خطوة تبرز اختلافًا متزايدًا بينها وبين منافستها "أنثروبيك" بشأن سياسات الخصوصية والمراقبة.

وأطلقت "أوبن إيه آي" على النظام اسم "معالجة السلامة الخاصة" (Private Safety Processing)، وهو يعتمد على آليات آلية لتحليل أنماط الاستخدام المحتملة التي قد تشير إلى نشاط ضار، مع إبقاء بيانات العملاء خارج نطاق الاحتفاظ الدائم.

وتأتي التجربة في وقت اعتمدت فيه "أنثروبيك" سياسة تسمح بالاحتفاظ ببيانات محادثات بعض نماذجها القوية لمدة 30 يومًا لأغراض أمنية، بما يتيح للشركة مراجعة حالات إساءة الاستخدام المحتملة وتحليلها.

وكانت "أنثروبيك" قد أعلنت هذه السياسة في تموز/يوليو الماضي، ما أثار مخاوف لدى بعض المؤسسات التي تتعامل مع بيانات حساسة ولا ترغب في الاحتفاظ بهذه البيانات أو إخضاعها للفحص لفترات طويلة.

وتوفر شركات الذكاء الاصطناعي عادةً لعملائها خيارات تُعرف بسياسات "عدم الاحتفاظ بالبيانات"، إذ تعتمد على أنظمة آلية لمراقبة الاستخدامات المشبوهة من دون تخزين محتوى العملاء. وتطبق "أنثروبيك" هذا النهج في جانب كبير من خدماتها، مع استثناءات تشمل بعض النماذج عالية القوة.

وتقول "أوبن إيه آي" إن نظامها الجديد يوسّع مفهوم عدم الاحتفاظ بالبيانات، إذ يستطيع تقييم المدخلات والمخرجات عبر عدة محادثات مترابطة بدل الاكتفاء بفحص جلسة واحدة.

وأوضح متحدث باسم الشركة لموقع "تيك كرانتش" أن هذه القدرة مصممة لكشف محاولات إساءة الاستخدام التي تُوزع على أكثر من جلسة بهدف تفادي أنظمة المراقبة التقليدية.

ومن الأمثلة التي طرحتها الشركة إمكانية أن يقسم مهاجم إلكتروني طلباته المتعلقة بتطوير برمجيات خبيثة على عدة محادثات منفصلة، بحيث لا تبدو أي جلسة بمفردها كافية لإثارة الاشتباه. ويتيح النظام الجديد تحليل النمط الممتد بين هذه الجلسات بحثًا عن مؤشرات على نشاط ضار، من دون الحاجة إلى مراجعة بشرية مباشرة.

وفي حال اكتشاف سلوك يثير الاشتباه، يستطيع النظام إرسال إشارة محددة إلى "أوبن إيه آي" توضح طبيعة النشاط المحتمل، لتقرر الشركة بعد ذلك ما إذا كانت الحالة تستدعي تدخلًا إضافيًا.

ويعكس هذا التوجه تنافسًا متصاعدًا بين "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" على الموازنة بين متطلبات السلامة من جهة، وخصوصية العملاء وتقليل الاحتفاظ ببياناتهم من جهة أخرى، ولا سيما لدى المؤسسات التي تتعامل مع معلومات شديدة الحساسية.