ارتفاع كبير في أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي: هل تتأثّر أسعار الأجهزة الشخصيّة؟

بحسب وكالة "بلومبرغ"، أبلغت شركات متخصصة في تصنيع خوادم مراكز البيانات عددًا من كبار عملاء "إنفيديا" بأن الأسعار الجديدة ستطبق على الأنظمة التي يبدأ شحنها مطلع 2027...

تتجه شركة "إنفيديا" إلى رفع أسعار أنظمة الخوادم التي تعتمد على أحدث رقائقها المخصصة للذكاء الاصطناعي بأكثر من 15% في كثير من الحالات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، فيما تجري الشركة محادثات منفصلة للاستثمار في "بيربلكسيتي".

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، أبلغت شركات متخصصة في تصنيع خوادم مراكز البيانات عددًا من كبار عملاء "إنفيديا" بأن الأسعار الجديدة ستطبق على الأنظمة التي يبدأ شحنها مطلع 2027.

وتشمل الزيادات خوادم تعتمد على أحدث معالجات "إنفيديا"، بينها "Vera Rubin" و"Grace Blackwell"، فيما يختلف حجم الزيادة بحسب جيل الرقائق المستخدم وخيارات الذاكرة داخل كل نظام.

وتعتمد شركات تشغيل مراكز البيانات بصورة واسعة على معالجات "إنفيديا" لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يجعل أي زيادة في أسعار هذه المكونات عاملًا إضافيًا في رفع كلفة البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.

وأفادت المصادر بأن شركات تصنيع خوادم تعمل لصالح جهات كبرى، بينها "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أوراكل"، أبلغت عملاءها بالزيادات المرتقبة، فيما لم تعلق "إنفيديا" على التقرير.

وترتبط الزيادات بالارتفاع الكبير في أسعار رقائق الذاكرة، في ظل استمرار الطلب القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ورغم زيادة شركات مثل "سامسونغ" و"SK Hynix" و"مايكرون" إنتاجها، لم تتمكن الإمدادات حتى الآن من مواكبة وتيرة الطلب.

وتتمتع "إنفيديا" بهوامش ربح مرتفعة، إذ تبلغ هوامش الربح الإجمالية لديها نحو 75%، وفق "بلومبرغ"، لكن الضغوط في سوق الذاكرة وقيود الإمداد لدى "TSMC"، التي تصنع جزءًا كبيرًا من رقائق الشركة، ترفع تكاليف الأنظمة المرتبطة بمعالجاتها.

وفي مسار منفصل، أفاد موقع "ذا إنفورميشن" بأن "إنفيديا" تجري محادثات للاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربلكسيتي" ضمن جولة تمويل جديدة قد ترفع تقييمها إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وإذا تمت الجولة عند هذا التقييم، فسترتفع قيمة "بيربلكسيتي" بأكثر من 50% مقارنة بجولتها التمويلية السابقة في أيلول/سبتمبر 2025، عندما بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.

وتأتي المحادثات في ظل نمو سريع في إيرادات الشركة، إذ تجاوز معدل إيراداتها السنوية 750 مليون دولار، مقارنة بأقل من 250 مليون دولار في بداية 2026.

وساهمت خدمة "Perplexity Computer" في دعم هذا النمو، وهي وكيل ذكاء اصطناعي يعمل عبر الحوسبة السحابية ويستهدف أتمتة مهام كانت تُنفذ تقليديًا على أجهزة الحاسوب.