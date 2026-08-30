منذ بداية 2026: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل صناعة الثقافة والفنون؟

جميع هذه القضايا تشير إلى أن السؤال لم يعد بخصوص هل سيستخدم الذكاء الاصطناعي المحتوى الثقافي؟ بل بأي ترخيص، وتحت أي مقابل، وبأي درجة من الشفافية؟

منذ بداية 2026، لم يعد السؤال في قطاعات الكتابة والفنون والإعلام يدور حول إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي، بل حول المكان الذي ينبغي أن يتوقف عنده.

وخلال ثمانية أشهر، انتقلت الأدوات التوليدية من هامش التجربة إلى صلب دورة الإنتاج: الكاتب يستعين بها في البحث والعصف الذهني، ودور النشر تستخدمها في التسويق والبيانات، والمؤسسات الصحافية توظفها في التلخيص والترجمة والتفريغ، فيما بات الفنان والمخرج والموسيقي قادرين على بناء صورة أو مشهد أو مقطع صوتي انطلاقًا من وصف نصي قصير.

لكن التوسع التقني رافقه تحول مواز، إذ أصبحت أسئلة الملكية الفكرية، ونسبة العمل إلى صاحبه، وشفافية استخدام الآلة، جزءًا من الصناعة نفسها، فانتقل الذكاء الاصطناعي من كونه "مساعدًا" إلى طبقة إنتاج كاملة، ومن كونه وعدًا بالسرعة إلى اختبار حقيقي لمفهوم الإبداع البشري.

الأدب: الذكاء الاصطناعي في غرفة الكاتب

في الكتابة الأدبية، لم تختف وظيفة المؤلف، لكنها تغيّرت من حيث الأدوات المحيطة بها. منصات مثل "تشات جي بي تي" و"كلود" و"جيميناي" أصبحت تُستخدم للبحث الأولي، وبناء الخطوط الزمنية، واختبار الحبكات، واقتراح الأسئلة، وتنظيم الملاحظات، ومراجعة الأسلوب أو تلخيص مواد طويلة. هذا النوع من الاستخدام يدفع الكاتب إلى أداء دور أقرب إلى المدير الإبداعي الذي يختار ويستبعد ويعيد البناء، بدل أن يترك للآلة إنتاج النص النهائي.

وفي أيار/مايو، حدّثت رابطة المؤلفين الأميركية إرشاداتها الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، محاولة التمييز بين أدوات المساعدة وبين توليد النص الذي يمس جوهر التأليف.

كما أثار برنامج "Human Authored" نقاشًا حول معنى أن يكون الكتاب من تأليف بشري في زمن يمكن فيه للآلة أن تشارك في البحث والعصف الذهني ووضع المخطط.

دور النشر العالمية: الذكاء الاصطناعي ينتقل إلى ما وراء المخطوط

التحول الأكبر داخل دور النشر لا يحدث بالضرورة في كتابة الروايات، بل في الأعمال المحيطة بها: إعداد الوصف التسويقي، تحليل البيانات، إدارة البيانات الوصفية، اكتشاف الجمهور، بناء الحملات، تلخيص المخطوطات، وإعداد نسخ أولية من المواد الترويجية.

هناك تقرير صدر في نيسان/أبريل 2026 عن "BookNet Canada" و"Book Industry Study Group"، واستند إلى مسح شمل 559 من العاملين في صناعة الكتاب في الولايات المتحدة وكندا، أظهر أن 46% من المشاركين يستخدمون الذكاء الاصطناعي على المستوى الفردي، فيما قالت 48% من المؤسسات إنها تستخدمه.

وتركزت الاستخدامات في المهام الإدارية والتسويق وتحليل البيانات. في المقابل، رأى 86% أن غياب الضوابط الكافية على استخدام المواد المحمية بحقوق النشر يمثل مصدر القلق الأبرز.

وهذا التوتر دفع رابطة المؤلفين في نيسان/أبريل إلى اقتراح بنود تعاقدية تمنع رفع المخطوطات أو بيانات المؤلفين إلى أنظمة ذكاء اصطناعي استهلاكية من دون إذن. وبذلك دخل الذكاء الاصطناعي إلى عقد النشر نفسه، لا إلى برنامج التحرير فحسب.

الكتاب المسموع: كلفة أقل وسوق أوسع

الصوت من أكثر المجالات التي شهدت تغيرًا عمليًا. أدوات مثل "ElevenLabs" جعلت تحويل الكتب والمقالات إلى صوت أكثر سرعة وأقل كلفة، مع إمكان إنتاج أصوات متعددة ولغات مختلفة من دون الحاجة إلى استوديو تقليدي لكل نسخة.

وبالنسبة إلى الناشرين، فيعني ذلك إمكان فتح الأرشيف والكتب القديمة أمام سوق الكتاب المسموع، بدل اقتصار الاستثمار الصوتي على العناوين التي يتوقع لها بيع مرتفع.

كما يمكن للمؤسسات الإعلامية تحويل المقالات إلى نسخ مسموعة آليًا وربطها مباشرة بأنظمة النشر. هنا لا ينافس الذكاء الاصطناعي الكاتب فقط، بل يغيّر اقتصاد التوزيع والوصول إلى الجمهور.

الفنون البصرية والفيديو: الاستوديو في برنامج واحد

عزز الذكاء الاصطناعي الدقة والسيطرة على التفاصيل في مجالات صناعة الفيديو المختلفة، إذ أطلقت "غوغل" في شباط/فبراير نموذج "Nano Banana 2"، مع قدرات أفضل على تثبيت الشخصيات والعناصر، وكتابة النصوص داخل الصور، وإجراء تعديلات سريعة مع جودة جاهزة للإنتاج. أما "Veo 3.1"، فوسّع إمكان إنشاء الفيديو العمودي وتحسين الجودة، ما جعله أقرب إلى أدوات الإنتاج المخصصة لمنصات الفيديو القصير.

وفي المقابل، دخل "Runway Gen-4.5" العام بوصفه أحد أبرز نماذج توليد الفيديو، مع قدرة أكبر على تنفيذ تعليمات تتعلق بحركة الكاميرا وتسلسل الأحداث. لكن التحول الأوضح جاء من "أدوبي": ففي آب/أغسطس الحاليّ وسعت "Firefly" لتجمع داخل بيئة واحدة توليد الصور والفيديو والموسيقى والكلام والمؤثرات الصوتية، مع إتاحة نماذج من شركات متعددة.

المغزى هنا يتجاوز جودة الصورة. فالعمل الذي كان يحتاج إلى رسام ومصمم حركة ومونتير ومهندس صوت يمكن الآن إعداد نسخة أولية منه داخل واجهة واحدة. وهذا لا يلغي المهن الإبداعية، لكنه يقلص كلفة التجريب ويرفع سقف ما يستطيع الفرد أو الفريق الصغير إنتاجه.

الموسيقى: الأغنية الكاملة من سطر واحد

منصتا "Suno" و"Udio" جسدتا أكثر صور التحول إثارة للجدل: كتابة وصف قصير يمكن أن تنتج أغنية كاملة بالصوت والتوزيع. لكن 2026 أظهر أيضًا أن سهولة الإنتاج لا تحسم مسألة المشروعية.

في تموز/يوليو، قضت محكمة ألمانية بأن "Suno" انتهكت قواعد حقوق النشر في قضية رفعتها "GEMA". وفي الولايات المتحدة، دخلت اتفاقات الترخيص بين شركات تسجيل ومنصات موسيقى مولدة بالذكاء الاصطناعي في نزاع جديد مع اتحاد الموسيقيين.

ثم جاء قرار جمعية صناعة التسجيلات الأسترالية في آب/أغسطس باستبعاد الموسيقى المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي من قوائمها، ليؤكد أن الصناعة بدأت تضع حدودًا بين "أداة تساعد الفنان" و"منتج لا يقوم على مساهمة بشرية جوهرية".

الصحافة: الذكاء الاصطناعي يربح الوقت ويهدد التوزيع

في غرف الأخبار، أصبح الاستخدام الأكثر رسوخًا هو اختصار الأعمال المتكررة. تقول "رويترز" إن أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت تولد ملخصات نقطية لنحو 94% من الأخبار الرئيسية، فيما يستخدم أكثر من 100 مترجم أداة "CheckMATE" لتحسين جودة الترجمة الآلية في سبع لغات. كما يمكن تحويل التسجيلات إلى مسودات، وتسريع التنبيهات المستندة إلى البيانات أو البيانات الصحافية.

لكن أثر الذكاء الاصطناعي في الصحافة لا يتوقف عند الإنتاج. تقرير معهد رويترز لاتجاهات الإعلام في 2026 أظهر أن الناشرين يتوقعون انخفاض زيارات محركات البحث بنحو 43% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع توسع الإجابات التي تقدمها محركات البحث وروبوتات المحادثة من دون أن يضطر المستخدم إلى زيارة المصدر الأصلي.

لهذا يعيد الناشرون ترتيب الأولويات: مزيد من التحقيقات والمحتوى الميداني والتحليل والقصص الإنسانية، وأقل من المواد العامة والخدمية التي تستطيع محركات الإجابة تلخيصها بسهولة. وبالتوازي، ارتفعت أهمية التحقق من الصور والفيديو، لأن الأدوات التي تجعل إنتاج المحتوى الواقعي أرخص تجعل التزييف بدوره أسرع وأصعب كشفًا.

حقوق المؤلف: من الجدل إلى المحاكم

إذا كان 2024 و2025 عامي السؤال عن حق الشركات في تدريب النماذج على الكتب والمقالات والصور، فإن 2026 نقل القضية إلى مرحلة أكثر صلابة.

في تموز/يوليو، وافق قاض أميركي على تسوية بقيمة مليار ونصف المليار دولار بين "أنثروبيك" ومجموعة من المؤلفين في قضية تتعلق بكتب استُخدمت في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي أيار/مايو، رفعت "CNN" دعوى ضد "Perplexity" متهمة إياها باستخدام محتواها بصورة غير مشروعة، فيما رفعت "WikiHow" في 24 آب/أغسطس دعوى ضد "أوبن إيه آي" تتعلق باستخدام آلاف المقالات في التدريب.

هذه القضايا تشير إلى أن السؤال لم يعد بخصوص هل سيستخدم الذكاء الاصطناعي المحتوى الثقافي؟ بل بأي ترخيص، وتحت أي مقابل، وبأي درجة من الشفافية؟