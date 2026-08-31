الاتحاد الأوروبي يفرض رقابة مشددة على "تشات جي بي تي"

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الرقابة على "تشات جي بي تي" بعد إدراجه ضمن الخدمات الرقمية الخاضعة لقواعد قانونية أكثر صرامة، في سابقة هي الأولى من نوعها لروبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

أدرج الاتحاد الأوروبي تطبيق "تشات جي بي تي" على قائمة الخدمات الرقمية التي تخضع لرقابة قانونية مشددة، في خطوة هي الأولى من نوعها تستهدف روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتفرض على التطبيق الالتزام بقواعد سلامة أكثر صرامة.

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وأعلن الاتحاد أيضا تصنيف منصة "ريديت" وموقع "روبلوكس" لألعاب الفيديو منصتين إلكترونيتين "كبيرتين جدا"، مما يفرض عليهما التزامات إضافية ومزيدا من الرقابة.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، "ستخضع ’تشات جي بي تي’ و’ريديت’ و’روبلوكس’ الآن لمستويات أعلى من الرقابة والمساءلة في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع تأثيرها الكبير في مواطنينا ومجتمعنا".

وأوضحت أن تصنيف "كبيرة جدا" ينطبق على المنصات ومحركات البحث التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 45 مليون مستخدم في التكتل الذي يضم 27 دولة، وهو العدد الذي أعلنت المنصات الـ3 أنها استوفته.

وأمام هذه المنصات مهلة 4 أشهر للوفاء بالتزاماتها الجديدة بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، والذي يهدف إلى تنظيم المحتوى ويعتبر سلاحا قانونيا رئيسا لجأ إليه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لكبح شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتشمل هذه الالتزامات "تقييم المخاطر الناجمة عن الخدمات التي تقدمها، وخوارزمياتها المتعلقة بنشر المحتوى غير القانوني، والآثار السلبية في القاصرين والسلامة البدنية والنفسية للمستخدمين"، وغيرها.

واضطر الاتحاد إلى تصنيف "تشات جي بي تي" بوصفه محرك بحث؛ بهدف جعله خاضعا لأحكام "قانون الخدمات الرقمية".