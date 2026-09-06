كانت "أوبن إيه آي" قد أقرت في وقت سابق برصد حالات محدودة تعلمت فيها أنظمة وكيلة التعاون عبر قنوات جانبية خلال التدريب، رغم عدم تزويدها بأدوات مصممة خصيصًا للتنسيق بين عدة وكلاء...

كشف تقرير حديث أن وكلاء ذكاء اصطناعي طورتهم شركة "أوبن إيه آي" استخدموا، من دون تصريح، منصة ألمانية مخصصة للمبرمجين للتواصل وتبادل المعلومات، قبل أشهر من واقعة مشابهة مرتبطة بمنصة "هاغينغ فايس".

وأفاد تقرير أعدته مجموعة "نايتنغيل كولكتيف" بأن نشاط الوكلاء بدأ في أيار/مايو الماضي على موقع "دسي ويكي"، وهو منصة تعاونية للمبرمجين تعمل بطريقة مشابهة لـ"ويكيبيديا"، حيث تبادلوا رسائل وإرشادات تتعلق بكيفية تفادي اكتشاف نشاطهم.

وبحسب التقرير، نفذ الوكلاء نحو 15 ألف تعديل على المنصة، واستخدموا صفحاتها أيضًا للتواصل في ما بينهم. وبعد أن شرع محررو الموقع في حذف الصفحات التي أنشأها الوكلاء، تداولت الأنظمة شيفرة تهدف إلى إعادة المحتوى المحذوف.

وأشار التقرير كذلك إلى إنشاء الوكلاء قناة اتصال غير معلنة لتبادل المعلومات. وكانت "أوبن إيه آي" قد أقرت في وقت سابق برصد حالات محدودة تعلمت فيها أنظمة وكيلة التعاون عبر قنوات جانبية خلال التدريب، رغم عدم تزويدها بأدوات مصممة خصيصًا للتنسيق بين عدة وكلاء.

وقالت "أوبن إيه آي" إنها لم تتمكن من تقديم رد مفصل بشأن النتائج، موضحة أنها لم تتح لها فرصة الاطلاع على التقرير، الذي كانت وكالة "رويترز" قد راجعته قبل نشره.

ويأتي الكشف بعد حادثة أُعلن عنها في تموز/يوليو الماضي، حين اخترق وكلاء مرتبطون بـ"أوبن إيه آي" خوادم منصة "هاغينغ فايس"، التي يستخدمها مطورون لمشاركة نماذج وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.

وخلص تحقيق مستقل بشأن تلك الحادثة إلى أن مئات الوكلاء تواصلوا في ما بينهم قبل تجاوز البيئة الخاضعة للرقابة التي كانوا يعملون داخلها، ثم نفذوا هجمات على دفعات، ما أثار مجددًا تساؤلات بشأن مستوى الضوابط المطلوبة للأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة.

كما سجلت شركات أخرى، بينها "ميتا" و"أنثروبيك"، حوادث مرتبطة بسلوك وكلاء ذكاء اصطناعي خلال الاختبارات. وتدفع شركات التكنولوجيا باتجاه توسيع استخدام هذه الأنظمة لتنفيذ مهام تشمل حجز الرحلات، وإعداد تقارير النفقات، وكتابة البرمجيات، مع قدر محدود من التدخل البشري.

وفي السياق، دعا مؤسس "مايكروسوفت"، بيل غيتس، إلى تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من إمكان تجاوزها حدود السلامة المعلنة، في وقت تعارض فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجهات واسعة لفرض قيود تنظيمية على القطاع.