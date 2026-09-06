128 دولة تتوافق على خطوة لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل

يأتي التوافق وسط تصاعد المخاوف الدولية من استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في نزاعات، من بينها الحروب في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط...

توصلت 128 دولة، السبت، إلى توافق بشأن وثيقة غير ملزمة تشكل خطوة أولية نحو وضع قواعد دولية لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة أحيانًا باسم "الروبوتات القاتلة"، بعد مفاوضات امتدت أكثر من 10 سنوات.

وجاء التوافق خلال اجتماع في جنيف للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وتركزت المباحثات على الأنظمة القادرة على اختيار الأهداف ومهاجمتها بدرجات مختلفة من الاستقلالية.

وأُنجز الاتفاق على صيغة الوثيقة بعد محادثات استمرت حتى ساعة متأخرة، في ظل خلافات بشأن عدد من بنودها، ومعارضة الولايات المتحدة وروسيا لتبني قواعد دولية ملزمة قانونًا، إذ تفضل الدولتان الاعتماد على مبادئ توجيهية وطنية. كما دفعت واشنطن باتجاه منح الوثيقة مزيدًا من المرونة، خصوصًا في ما يتعلق بدور الإنسان في اتخاذ القرارات.

وانتقدت منظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" الصيغة النهائية، وقالت مديرتها التنفيذية نيكول فان روين إن مضمون الوثيقة، الذي عملت عليه الدول خلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض لإضعاف كبير في الساعات الأخيرة من المفاوضات.

وبحسب المنظمة، شملت التعديلات تخفيف تعريف الأسلحة ذاتية التشغيل، إلى جانب إضعاف الإجراءات المقترحة للحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمدنيين.

ويأتي التوافق وسط تصاعد المخاوف الدولية من استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في نزاعات، من بينها الحروب في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط. ورغم افتقار الوثيقة إلى الإلزام القانوني، فإنها قد تفتح الباب أمام مفاوضات رسمية مستقبلًا بشأن معاهدة دولية تنظم هذه الأسلحة.

وتعرّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسلحة ذاتية التشغيل بأنها أنظمة قادرة على اختيار أهدافها واستخدام القوة ضدها من دون تدخل بشري. ويقتصر دور المستخدم في هذه الحالة على تفعيل النظام، الذي يعتمد بعد ذلك على أجهزة استشعار وبرمجيات لمقارنة البيانات التي يرصدها بخصائص محددة للهدف، ما يحد من السيطرة البشرية على النتائج المترتبة على استخدام القوة.