التصميم يراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوظائف لا إلغائها

أفاد مستقلون، بينهم مصممون، بأن جزءًا من أعمالهم بات يتمثل في تصحيح أخطاء تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي مهام وصفوها بأنها تفتقر إلى الجانب الإبداعي...

يرى قادة في قطاع التصميم أن الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعني بالضرورة تهديد وظائف المصممين المحترفين، مؤكدين أن الشركات تميل إلى استخدام هذه التقنيات لمساندة العاملين ورفع إنتاجيتهم، بدلًا من إحلالها محل أصحاب الخبرة والمهارات المتخصصة.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتوسع فيه شركات التصميم والإنتاج السينمائي والتصنيع في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف عامة من انعكاساتها على سوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مجلس التصميم" البريطاني، مات هنتر، إن المصممين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة لإضافة قيمة إلى أعمالهم، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية تؤدي عادة إلى تغيير طرق العمل وإزاحة بعض الوظائف، لكنها تفتح في المقابل فرصًا جديدة أمام أصحاب المهارات الإبداعية.

وأضاف أن بريطانيا تحتاج، وفق تقديره، إلى عدد أكبر من المصممين المحترفين، ما يرجح استمرار نمو التوظيف في القطاع بصورة عامة.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ"مجلس أعمال التصميم"، ديبورا دوتون، إن ما يمنح المصممين المتميزين أفضلية على أدوات الذكاء الاصطناعي هو امتلاكهم المهارة والخبرة والتعاطف والفهم العميق للقطاعات التي يعملون فيها، معتبرة أن العاملين الذين يمتلكون هذه المقومات ليسوا الأكثر عرضة للتهديد.

وتتناقض هذه النظرة المتفائلة نسبيًا مع مخاوف واسعة لدى الجمهور. وأظهر بحث أجراه "معهد كينغز للذكاء الاصطناعي" و"معهد السياسات" في وقت سابق من العام أن 57% من المشاركين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى بطالة واسعة النطاق.

وفي المقابل، أفاد مستقلون، بينهم مصممون، بأن جزءًا من أعمالهم بات يتمثل في تصحيح أخطاء تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي مهام وصفوها بأنها تفتقر إلى الجانب الإبداعي.

وأعلن "مجلس التصميم"، الإثنين، أن تحليلاته تظهر نمو قطاع التصميم البريطاني بنسبة 40% بين عام 2019 ونهاية 2023، مقارنة بنمو بلغ 23% للاقتصاد ككل خلال الفترة نفسها، لتتجاوز القيمة الاقتصادية للقطاع حجم تجارة التجزئة.

وأظهرت بيانات أُعدت ضمن تقرير "اقتصاد التصميم 2026" أن قطاعات تشمل البناء والخدمات والتصنيع تدعم نحو 2.27 مليون وظيفة مرتبطة بالتصميم، فيما ارتفع عدد العاملين في هذه الوظائف بنسبة 15% بين عامي 2020 و2025.

ورغم أن بعض تقديرات حجم الصناعة تعود إلى فترة سبقت الانتشار الواسع لأدوات ذكاء اصطناعي بارزة، بينها "ChatGPT" و"Claude"، تشير أرقام التوظيف حتى نهاية 2025 إلى أن استخدام هذه التقنيات لم يؤثر بصورة كبيرة، حتى الآن، في الطلب على أصحاب مهارات التصميم.

وأشار هنتر إلى أن التصميم يُنظر إليه أحيانًا بوصفه عنصرًا إضافيًا غير أساسي، رغم دوره المركزي في قطاعات تمتد من التصنيع المتقدم إلى الخدمات الرقمية، موضحًا أن جوهر التصميم يتمثل في جعل المنتجات والخدمات أكثر قابلية للاستخدام.

وضرب مثالًا بتوحيد الحكومة البريطانية مئات المواقع الإلكترونية التابعة للقطاع العام ضمن تصميم متسق، معتبرًا أن هذه التحسينات في الخدمات تعتمد بدرجة مهمة على عمل المصممين.

وأقرت دوتون بأن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحيانًا بديلًا من عمل المصممين البشر، لكنها أشارت إلى أن تقليد المنتجات والأفكار ليس ظاهرة جديدة نشأت مع هذه التكنولوجيا.

وشبهت التحول الحالي بما حدث عند انتشار برامج التصميم بمساعدة الحاسوب، التي أدت إلى تراجع الحاجة إلى بعض وظائف الرسم الهندسي التقليدية، فيما تمكن العاملون من الانتقال إلى وظائف أخرى مع توسع الصناعة.

ولفتت إلى أن المنتجات المقلدة قد تتشابه ظاهريًا مع التصاميم الأصلية، إلا أن الاختلافات في المواد والتشطيبات وطرق التصنيع والتجميع والألوان تجعلها منتجات مختلفة من الناحية العملية.

وعلى المدى البعيد، ترى دوتون أن العاملين في القطاع مضطرون إلى التكيف مع أي تغير تكنولوجي، مشيرة إلى أن التصميم يتميز عن قطاعات أخرى بأن أجزاء واسعة منه تسهم أصلًا في قيادة هذه التحولات.

وأضافت أن النقاش الدائر في معظم الشركات بشأن الذكاء الاصطناعي يركز على الكفاءة وتحسين العمليات، بينما يهتم المصممون أيضًا بالإمكانات الإبداعية الجديدة التي يمكن أن تتيحها التكنولوجيا.

وقال رئيس "جمعية مصممي الحدائق والمناظر الطبيعية"، أندرو داف، إن القلق من الذكاء الاصطناعي موجود بين كثير من العاملين في مجاله، إلا أن شركات التصميم أقرب إلى التعامل مع هذه الأدوات باعتبارها بمثابة "متدرب في المكتب"، لا بديلًا من الموظفين المهرة.

وكشف تقرير "مجلس التصميم" كذلك عن تفاوت جغرافي في نمو القطاع. فقد ارتفعت الإيرادات المرتبطة بالتصميم في مختلف الصناعات في ويلز بنسبة 88% خلال ثماني سنوات، بينما بلغت الزيادة في شمال شرقي إنجلترا 67%، وإن كانت من قاعدة اقتصادية محدودة.