"غوغل" توسع قدرات "جيميناي" بنموذج جديد لتوليد الموسيقى

تصف "غوغل" نموذج "Lyria 3.5" بأنه الأكثر تقدمًا لديها في مجال توليد الموسيقى، مشيرة إلى تحسينات تتعلق بجودة الصوت، والأداء الصوتي، والتوزيع الموسيقي، والقدرة على الحفاظ على ترابط أفضل بين أجزاء المقطوعة...

أعلنت شركة "غوغل" إتاحة نموذجها الجديد "Lyria 3.5" داخل تطبيق "جيميناي"، في خطوة توسع قدراته لتشمل إنشاء أغانٍ ومقطوعات موسيقية انطلاقًا من أوامر نصية أو مدخلات صورية، من دون الحاجة إلى استخدام برامج متخصصة في الإنتاج الصوتي.

وقالت الشركة إن النموذج أصبح متاحًا كذلك عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ"جيميناي"، بما يسمح للمطورين بدمج قدراته في خدمات ومنتجات أخرى.

وتصف "غوغل" نموذج "Lyria 3.5" بأنه الأكثر تقدمًا لديها في مجال توليد الموسيقى، مشيرة إلى تحسينات تتعلق بجودة الصوت، والأداء الصوتي، والتوزيع الموسيقي، والقدرة على الحفاظ على ترابط أفضل بين أجزاء المقطوعة.

وبحسب "ديب مايند"، الذراع البحثية التابعة لـ"غوغل" ضمن مجموعة "ألفابت"، صُمم النموذج للتعامل مع الموسيقى باعتبارها بنية مترابطة تشمل الإيقاع والتوزيع والأداء الصوتي، بدل الاكتفاء بتوليد أصوات متتابعة.

ويستطيع المستخدم وصف النوع الموسيقي أو الأجواء والإيقاع الذي يريده، ليحول النموذج التعليمات إلى عمل موسيقي يمكن أن تصل مدته إلى ثلاث دقائق.

ولا تقتصر قدرات "Lyria 3.5" على الموسيقى الآلية، إذ يمكنه إنشاء أغانٍ تتضمن غناءً وكلمات متزامنة مع الموسيقى، إلى جانب توزيع كامل للعمل.

وتشير وثائق "غوغل" الموجهة إلى المطورين إلى أن النموذج يستطيع إنتاج صوت مجسم عالي الجودة بدقة 44.1 كيلوهرتز، اعتمادًا على وصف نصي أو صورة.

وتتيح هذه الخصائص استخدام النموذج لإنتاج أغنية كاملة بأسلوب محدد، أو موسيقى مصاحبة لمقطع فيديو، أو نماذج أولية لمشروعات فنية وصوتية مختلفة.

ويأتي إطلاق "Lyria 3.5" بعد أشهر من دمج "غوغل" الإصدار السابق "Lyria 3" في "جيميناي" خلال شباط/فبراير الماضي، حين أتاحت إنشاء مقاطع موسيقية تصل مدتها إلى 30 ثانية اعتمادًا على النصوص أو الصور.

ووسعت الشركة لاحقًا عائلة "Lyria" عبر نماذج وأدوات موجهة إلى المطورين، شملت إمكانات لإنتاج مقاطع قصيرة وأغانٍ أطول، قبل نقل النسخة الأحدث إلى تطبيق موجه مباشرة إلى الجمهور.

ويعكس دمج النموذج في "جيميناي" توسع المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي في أدوات إنتاج المحتوى الإبداعي، بعدما امتد السباق من النصوص والصور والفيديو إلى الصوت والموسيقى.

وتسعى "غوغل" من خلال النموذج إلى تسهيل صناعة الموسيقى أمام المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة متقدمة في التوزيع أو التسجيل أو هندسة الصوت، عبر تحويل الأوامر البسيطة إلى نتائج موسيقية قابلة للاستخدام.

وفي المقابل، يثير التوسع في الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي أسئلة متزايدة بشأن حقوق المؤلف، وطبيعة المواد المستخدمة في تدريب النماذج، وتأثير هذه الأدوات في الموسيقيين والمنتجين.

ويمثل "Lyria 3.5" جزءًا من توجه أوسع لدى "غوغل" لتحويل "جيميناي" إلى منصة متعددة الوسائط، تجمع بين إنشاء النصوص والصور والصوت والمحتوى الإبداعي داخل تجربة واحدة.