قواعد جديدة: الصين تشدد المسؤولية القانونية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي

تنص القواعد على عدم جواز استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية لأشخاص حقيقيين أو نشرها من دون إذنهم، بما في ذلك استنساخ الوجوه والأصوات...

أصدرت المحكمة الشعبية العليا في الصين، الاثنين، توجيهات قضائية جديدة تستهدف المخالفات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الوجوه والأصوات من دون موافقة أصحابها.

ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تهدف التوجيهات إلى وضع إطار قانوني أوضح للتعامل مع الانتهاكات الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تسارع استثمارات الصين في هذا القطاع ومنافستها الولايات المتحدة على الريادة فيه.

وتنص القواعد على عدم جواز استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية لأشخاص حقيقيين أو نشرها من دون إذنهم، بما في ذلك استنساخ الوجوه والأصوات.

كما تشمل المخالفات نشر معلومات زائفة مولدة بالذكاء الاصطناعي، واستخدام الخوارزميات بصورة تمييزية ضد المستهلكين، مثل تغيير الأسعار استنادًا إلى الملف الشخصي للمستخدم.

وجاءت التوجيهات في ظل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تتيح إنتاج صور ومقاطع وأصوات تحاكي أشخاصًا حقيقيين بدرجة متزايدة من الدقة، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالخصوصية والتضليل وانتهاك الحقوق.

وبموجب القواعد الجديدة، قد يتحمل مزودو خدمات الذكاء الاصطناعي مسؤولية قانونية إذا لم يتخذوا إجراءات سريعة بعد إخطارهم بأن أنظمتهم أنتجت محتوى ينتهك حقوق الآخرين.

كما تتيح التوجيهات للأشخاص اللجوء إلى القضاء إذا جرى تعديل صورهم رقميًا واستخدامها في نشر اتهامات كاذبة أو مغرضة أو محتوى ذي طابع إباحي.

وقالت نائبة رئيس المحكمة الشعبية العليا، تاو كاييوان، إن الهدف من التوجيهات هو تحقيق توازن بين تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان الأمن المرتبط باستخدامها.

وتستثمر السلطات والشركات الصينية بكثافة في الذكاء الاصطناعي باعتباره قطاعًا ذا أهمية استراتيجية، غير أن بكين أبدت في الوقت نفسه اهتمامًا متزايدًا بالحد من مخاطره.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد حذر في تموز/يوليو 2026 من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، داعيًا خلال مؤتمر دولي إلى ضمان بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وخاضعة للسيطرة البشرية.