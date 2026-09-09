مخاوف من التجسس والتخطيط لهجمات: الشرطة الأميركية تحذّر من نظارات "ميتا" الذكية

تندرج مذكرة شرطة نيويورك ضمن نحو 12 وثيقة صادرة عن جهات إنفاذ قانون وأجهزة أمنية في مناطق تمتد من ولاية مين إلى كاليفورنيا، وتكشف تصاعد المخاوف من إمكان استخدام النظارات الذكية للتصوير السري أو الاستطلاع المسبق قبل تنفيذ أعمال عنف.

أظهرت وثائق أمنية أميركية أن أجهزة شرطة وهيئات فيدرالية باتت تنظر بقلق متزايد إلى نظارات "ميتا" الذكية المزودة بكاميرات وميكروفونات، خشية استخدامها في تسجيل عناصر الأمن والمنشآت من دون علمهم، أو في جمع معلومات قد تساعد في التخطيط لجرائم وهجمات.

وبحسب الوثائق، أرسلت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك، في كانون الثاني/يناير الماضي، مذكرة تحذيرية بشأن نظارات "راي بان ميتا"، وطلبت من عناصر الشرطة إجراء فحوص دقيقة للنظارات المسموح بإدخالها إلى زنازين المحتجزين، بعدما ظهرت تسجيلات مصورة من داخل منشآت احتجاز.

وحذّرت المذكرة من أن تصوير مواقع الزنازين وأماكن الكاميرات ومسارات الدوريات وإجراءات الحماية داخل منشآت الشرطة قد يخلق مخاطر أمنية إذا نُشرت هذه المعلومات أو وصلت إلى جهات تسعى إلى استغلالها.

وتندرج مذكرة شرطة نيويورك ضمن نحو 12 وثيقة صادرة عن جهات إنفاذ قانون وأجهزة أمنية في مناطق تمتد من ولاية مين إلى كاليفورنيا، وتكشف تصاعد المخاوف من إمكان استخدام النظارات الذكية للتصوير السري أو الاستطلاع المسبق قبل تنفيذ أعمال عنف.

وساهمت مقاطع نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز هذه المخاوف. ففي تموز/يوليو 2025، نشر مستخدم يرتدي نظارات ذكية مقطعًا من داخل مركز احتجاز في ساوث كارولاينا، ظهر فيه عدد من أقسام المنشأة ومحتجزون بدوا غير مدركين لعملية التصوير.

وتصادر مراكز الاحتجاز الأميركية عادة الأجهزة القادرة على التسجيل، إلا أن بعض النظارات الذكية قد تمر من دون اكتشاف بسبب تشابهها مع النظارات التقليدية. وتحتوي بعض طرازات "ميتا" على ضوء صغير يومض أثناء التصوير.

وفي مذكرة صدرت في حزيران/يونيو 2026، حذّر مركز أمني مشترك في ولاية مين من مخاطر إضافية مرتبطة بإمكان دمج بعض النظارات الذكية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعرف إلى الوجوه، الأمر الذي قد يتيح الوصول إلى معلومات علنية عن عناصر إنفاذ القانون وربطها بهوياتهم.

كما صدرت تحذيرات مشابهة عن جهات تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية ومراكز أمنية في سان دييغو وتينيسي وفيرجينيا ومين ونيويورك.

وفي آب/أغسطس الماضي، اعتبرت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE" النظارات الذكية ضمن فئة الكاميرات المحمولة على الجسد، ومنعت موظفيها من استخدامها داخل أماكن العمل الفيدرالية، بسبب مخاطر تسجيل أو نقل معلومات حساسة بصورة غير مقصودة.

من جهتها، قالت "ميتا" إن تصميم نظاراتها لا يستهدف إخفاء عملية التصوير، موضحة أنها مزودة بضوء أبيض يومض عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وأن الكاميرا تتوقف عن العمل إذا جرى حجب هذا المؤشر أو العبث به.

ولا تقتصر المخاوف الأمنية على التصوير داخل منشآت الشرطة. إذ تشير وثائق أخرى إلى احتمال استخدام النظارات في عمليات الاستطلاع والتخطيط لهجمات. واستشهدت مذكرة لشرطة نيويورك، صدرت في كانون الثاني/يناير 2025، بالهجوم الذي شهدته نيو أورلينز في رأس السنة، حين دهس مهاجم حشدًا في شارع بوربون، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 35 آخرين.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" قد أبلغ أجهزة أمنية محلية بأن منفذ الهجوم تجول بالدراجة مرتين في منطقة شارع بوربون أواخر 2024 بينما كان يرتدي نظارات ذكية، واعتبر ذلك جزءًا من عملية استطلاع سبقت الهجوم.

في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن المخاوف التي تبديها أجهزة الشرطة تثير نقاشًا بشأن التوازن بين المراقبة الرسمية وحق الجمهور في توثيق عمل السلطات. وقالت منظمة "Property of the People"، التي حصلت على الوثائق، إن الأجهزة الأمنية تستخدم تقنيات المراقبة على نطاق واسع، لكنها تتعامل بحساسية أكبر عندما تُستخدم أدوات مماثلة في مراقبة عناصرها.

كما اعتبرت منظمة "Fight for the Future" أن مخاطر تقنيات المراقبة لا تتحدد بهوية مستخدمها، محذّرة من أن انتشارها قد يخلق مشكلات أمنية وحقوقية في آن واحد.

وتكشف الوثائق أن الجدل بشأن نظارات "ميتا" يأتي ضمن مخاوف أوسع لدى أجهزة إنفاذ القانون من توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الذي تبحث فيه الشرطة الأميركية عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأغراض التحقيق، تناقش أيضًا احتمالات تصاعد الاعتراض الشعبي على استخدامها.

وفي وثيقة تعود إلى آب/أغسطس 2025، أشارت شرطة نيويورك إلى أن التقنيات الجديدة قد تغيّر بصورة كبيرة العمل الشرطي اليومي، لكنها ربطت في الوقت نفسه بين اتساع المخاوف من الذكاء الاصطناعي واحتمالات اضطرابات اجتماعية أو عنف متطرف مناهض للتكنولوجيا.

ويحذّر خبراء من أن استخدام توصيفات أمنية فضفاضة للاعتراض على التكنولوجيا قد يؤدي إلى الخلط بين النشاط العنيف وبين الاحتجاجات السلمية والمواقف المعارضة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي أنشطة تحظى بحماية دستورية في الولايات المتحدة.