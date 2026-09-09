واشنطن تتهم 6 شركات صينية بنسخ تقنيات ذكاء اصطناعي أميركية

قالت جهات أميركية لإنفاذ القانون والاستخبارات إن الشركات الصينية استخدمت أسلوبًا يعرف باسم "التقطير"، ويعتمد على تدريب نماذج أصغر حجمًا وأقل كلفة بالاستفادة من مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي أكبر وأكثر تقدمًا...

اتهمت الولايات المتحدة ست شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات طورتها شركات أميركية بصورة غير مشروعة، في خطوة قد تزيد التوتر بين واشنطن وبكين قبيل محادثات مرتقبة بين الجانبين خلال أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت جهات أميركية لإنفاذ القانون والاستخبارات إن الشركات الصينية استخدمت أسلوبًا يعرف باسم "التقطير"، ويعتمد على تدريب نماذج أصغر حجمًا وأقل كلفة بالاستفادة من مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي أكبر وأكثر تقدمًا.

وشملت الاتهامات شركات "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي" و"علي بابا" وثلاث شركات صينية أخرى، قالت السلطات الأميركية إنها استخدمت مخرجات أو نسخًا مشتقة من نماذج أميركية لتسريع تطوير منتجاتها.

وبحسب البيان الأميركي، استهدفت عمليات التقطير نماذج طورتها شركات "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، إضافة إلى "سبيس إكس".

وأضاف مسؤولون أميركيون أن تلك الأنشطة جرت، على الأرجح، بعلم الحكومة الصينية، ووصفوا ما تقوم به بعض شركات الذكاء الاصطناعي في الصين بأنه عمليات تقطير منظمة وموجهة على نطاق واسع.

وتسمح تقنية التقطير في الأصل بنقل جانب من قدرات نموذج كبير إلى نموذج أصغر، ما يساعد على تقليل متطلبات الحوسبة وكلفة التشغيل. إلا أن الخلاف يتمحور حول استخدام مخرجات نماذج منافسة وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.

وتأتي الاتهامات في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستضافة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر.

ومن المقرر أيضًا أن تبحث واشنطن وبكين مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار متوقع في منتصف الشهر، إلى جانب قضايا مرتبطة بالهجمات السيبرانية وتبادل المعلومات بين مختبرات الأبحاث.

ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن تعليقًا على الاتهامات المتعلقة بعمليات التقطير حتى نشر التقرير.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت اتهامات مشابهة في نيسان/أبريل الماضي، قبيل زيارة ترمب إلى بكين.

وفي 31 تموز/يوليو، أفادت وكالة "رويترز" بأن باحثين عسكريين صينيين استعانوا بمخرجات نماذج ذكاء اصطناعي أميركية متقدمة لتدريب أنظمة محلية وتطوير قدرات مرتبطة بالدفاع الصيني.