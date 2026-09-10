باحث يغادر "أنثروبيك" محذّرًا من تطويرات أنظمة الذكاء الاصطناعي

تعكس استقالة كوكسون اتساع الجدل داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها بشأن الموازنة بين تسريع تطوير النماذج المتقدمة ووضع قيود قادرة على الحد من المخاطر التي قد تنتج من وصولها إلى مستويات أعلى من الاستقلالية والقدرة...

استقال الباحث جايكوب كوكسون من شركة "أنثروبيك"، محذرًا من أن المنافسة المتسارعة بين شركات الذكاء الاصطناعي قد تدفعها إلى تطوير أنظمة شديدة القدرة قبل امتلاك وسائل كافية للسيطرة عليها وضمان سلامتها.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عمل كوكسون خلال السنوات الثلاث الماضية في أبحاث التدريب المسبق للنماذج، بداية في "أوبن إيه آي" ثم في "أنثروبيك"، قبل أن يقرر مغادرة الأخيرة بسبب مخاوفه من المسار الذي تتخذه صناعة الذكاء الاصطناعي.

واتهم الباحث الشركتين بالتقدم نحو تطوير أنظمة فائقة الذكاء وقادرة على تحسين أدائها ذاتيًا من دون التعامل بمسؤولية كافية مع المخاطر المحتملة. وحذر من أن أجيالًا مقبلة من النماذج قد تتجاوز البشر في بعض القدرات، وتتمكن من اختراق أنظمة رقمية والوصول إلى موارد وأدوات تمنحها قدرًا أكبر من القوة.

ويرى كوكسون أن وتيرة التطوير الحالية قد تقود إلى سيناريوهات يصعب التحكم فيها بحلول نهاية 2027، معتبرًا أن ضغط المنافسة بين الشركات الأميركية، إلى جانب صعود شركات صينية في المجال، يزيد احتمالات التنازل عن بعض معايير السلامة لصالح تسريع تطوير القدرات.

وذهب الباحث إلى أن المخاوف من الأخطار الوجودية للذكاء الاصطناعي ليست مجرد خطاب ترويجي، مشيرًا إلى أن مسؤولين تنفيذيين وباحثين بارزين داخل القطاع يناقشون، في أحاديثهم الخاصة، احتمالات أكثر خطورة مما يظهر في تصريحاتهم العلنية.

ورغم انتقاداته لكل من "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، ميّز كوكسون بين مقاربتيهما للمخاطر. وبرأيه، لا تمنح "أوبن إيه آي" حجم المخاطر الحضارية المحتملة الوزن الكافي، بينما تدرك "أنثروبيك" خطورتها بصورة أعمق، لكنها تواصل المشاركة في السباق بدافع الاعتقاد بأن انسحابها قد يترك تطوير الأنظمة الأكثر تقدمًا لجهات أقل التزامًا بالسلامة.

ودعا كوكسون إلى تنسيق أوسع بين الحكومات والشركات للحد من سباق عالمي نحو أنظمة فائقة القدرة، معتبرًا أن احتواء المخاطر قد يتطلب إجراءات مكلفة، من بينها وقف مؤقت لتحسين قدرات النماذج.

وتأتي استقالته في ظل تصاعد النقاش بشأن سرعة تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام رقمية معقدة، بعد تقارير خلال الشهرين الماضيين عن أنشطة هجومية نُسبت إلى وكلاء مرتبطين بأنظمة طورتها شركات بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا".

وتزامنت تحذيرات كوكسون مع دعوات دولية لتشديد معايير السلامة. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حذر هذا الأسبوع من إمكان تحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر وجودي على البشر، داعيًا إلى وضع ضمانات صارمة لأمن هذه الأنظمة وسلامتها.

وتعكس استقالة كوكسون اتساع الجدل داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها بشأن الموازنة بين تسريع تطوير النماذج المتقدمة ووضع قيود قادرة على الحد من المخاطر التي قد تنتج من وصولها إلى مستويات أعلى من الاستقلالية والقدرة.