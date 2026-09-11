ائتلاف أوروبي يطالب بإنهاء لافتات ملفات الارتباط

تُستخدم ملفات تعريف الارتباط، من بين أغراض أخرى، لتتبع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، ما يتيح للشركات جمع معلومات عن سلوكهم واستخدامها في تخصيص الإعلانات...

دعا ائتلاف يضم 19 منظمة من المجتمع المدني وأكاديميين وشركات إلى إنهاء الاعتماد على لافتات ملفات تعريف الارتباط التي تظهر بصورة متكررة على المواقع الإلكترونية، واعتماد آلية موحدة تنقل خيارات المستخدمين المتعلقة بالتتبع والخصوصية تلقائيًا.

ووجّه الائتلاف رسالة إلى المفوضية الأوروبية وحكومات دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، طالب فيها بإصلاح النظام الحالي للموافقة على ملفات الارتباط، معتبرًا أن النوافذ المتكررة التي تطلب من المستخدم قبول التتبع أو رفضه أصبحت مرهقة، وقد تكون مضللة في بعض الحالات.

وتُستخدم ملفات تعريف الارتباط، من بين أغراض أخرى، لتتبع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، ما يتيح للشركات جمع معلومات عن سلوكهم واستخدامها في تخصيص الإعلانات.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في خريف 2025 إدخال إشارات آلية ملزمة قانونًا، تتيح للمستخدم تحديد موقفه من التتبع، سواء بالموافقة أو الرفض أو فرض قيود عليه، على أن تنتقل هذه الاختيارات بصورة تلقائية بين الأجهزة والمواقع والتطبيقات.

ويأتي الاقتراح في إطار المادة 88b من اللائحة العامة لحماية البيانات المعروفة اختصارًا بـ"GDPR".

وقالت إيتكساسو دومينغيز دي أولازابال، من منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية "EDRi"، إن اعتماد هذه الآلية من شأنه تبسيط خيارات الخصوصية وجعلها أكثر وضوحًا للمستخدمين، بدل اضطرارهم إلى التعامل مرارًا مع أنظمة موافقة معقدة. كما حذرت من أي تعديلات قد تفتح ثغرات تنظيمية تضعف مستوى حماية البيانات.

وبحسب منظمة "نويب" (noyb)، يمكن للإشارات الآلية أن توفر على المستخدمين في أوروبا مئات الملايين من الساعات التي تُهدر سنويًا في التعامل مع طلبات الموافقة ولافتات ملفات الارتباط.

وتقول المنظمة إن قطاع الإعلانات والتتبع، وفي مقدمته "غوغل"، يمارس ضغوطًا ضد المقترح. كما تشير إلى أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي يعارض المادة 88b، فيما استبعدها مجلس الاتحاد الأوروبي من موقفه بشأن الإصلاح.

في المقابل، قدّم البرلمان الأوروبي تعديلات تهدف إلى الإبقاء على المادة وتعزيزها.

وقالت أورسولا باخل، رئيسة قسم السياسات في "نويب"، إنه لا يوجد مبرر للتخلي عن المادة 88b، معتبرة أن النظام الحالي للافتات ملفات تعريف الارتباط وصل إلى مرحلة تستدعي إصلاحًا جذريًا.

و"نويب" منظمة أوروبية غير ربحية متخصصة في قضايا الخصوصية وحماية البيانات. ويختصر اسمها عبارة None of Your Business، وقد أسسها الناشط النمساوي في مجال الخصوصية ماكس شريمز عام 2018.

واشتهرت المنظمة بتقديم شكاوى ورفع قضايا ضد شركات تكنولوجيا كبرى على خلفية ممارسات مرتبطة بجمع البيانات والخصوصية.