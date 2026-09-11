تقنية التعرف إلى الوجوه توسّع حضورها في شوارع لندن

تستند المنظمة إلى تقديرات تفيد بأن شرطة العاصمة مسحت خلال عام واحد وجوه نحو 4.2 ملايين شخص عبر عمليات التعرّف الحي إلى الوجوه، محذرة من انتقال التقنية من الاستخدام المحدود إلى مكوّن متزايد الحضور في منظومة المراقبة العامة...

وسّعت شرطة العاصمة البريطانية استخدام تقنية التعرّف الحي إلى الوجوه خلال كرنفال نوتنغ هيل 2026، في خطوة تعكس تصاعد الاعتماد على أنظمة المراقبة البيومترية في الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

ووفق الأرقام النهائية للشرطة، أسهمت التقنية في 121 اعتقالًا من أصل 636 اعتقالًا خلال العملية الأمنية المصاحبة للكرنفال، أي نحو 19% من الإجمالي، بعدما أصدرت الأنظمة 214 تنبيهًا خلال فترة الانتشار.

وتعتمد التقنية على تصوير وجوه المارة وتحويل ملامحها إلى قوالب بيومترية رقمية، ثم مقارنتها آليًا بصور مدرجة على قوائم مراقبة أعدتها الشرطة مسبقًا. وعند تجاوز درجة التشابه مستوى محددًا، يُرسل تنبيه إلى العناصر الموجودين في الموقع، بينما يبقى قرار التحقق من الهوية والتدخل من اختصاص الشرطة.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية والمسؤول عن التعرّف الحي إلى الوجوه، بن راسل، إن توسيع استخدام التقنية خلال الكرنفال أحدث تحولًا كبيرًا في قدرة الشرطة على تحديد مطلوبين وسط الحشود، مشيرًا إلى أن بعضهم كان يمكن أن يمر من دون التعرف إليه بالوسائل التقليدية.

وأضاف أن فائدة النظام لا تقتصر على الاعتقالات، إذ استخدم أيضًا في التعرف إلى مرتكبي جرائم جنسية مسجلين والتحقق من التزامهم بالشروط المفروضة عليهم. وبحسب الشرطة، جرى التعرف إلى 86 شخصًا من هذه الفئة، وانتهت العملية باعتقال سبعة منهم على خلفية مخالفات مرتبطة بشروط التسجيل أو القيود المفروضة عليهم.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن الشرطة استخدمت التقنية هذا العام للمرة الأولى داخل نطاق كرنفال نوتنغ هيل نفسه، بعدما كان استخدامها يتركز سابقًا على الطرق المؤدية إلى المنطقة. كما أشارت إلى أن 44 ممن اعتُقلوا بعد التعرف إليهم بالتقنية كانوا مطلوبين في قضايا مرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات.

وتكشف المقارنة مع كرنفال 2025 عن توسع واضح في الاعتماد على النظام، إذ ارتبط استخدامه آنذاك بـ61 اعتقالًا، إلى جانب التعرف إلى 30 من مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين، مقابل 121 اعتقالًا و86 حالة تعرّف في 2026.

لكن اتساع نطاق التقنية يثير اعتراضات متزايدة لدى منظمات معنية بالخصوصية والحريات المدنية. وترى منظمة "بيغ براذر ووتش" أن المشكلة لا تقتصر على احتمال وقوع أخطاء في المطابقة، بل تشمل إخضاع أعداد كبيرة من الأشخاص غير المشتبه فيهم لمسح بيومتري أثناء وجودهم في الأماكن العامة.

وتقول المنظمة إن الوجه، بوصفه سمة بيولوجية ثابتة، يتحول عبر هذه الأنظمة إلى معرّف رقمي قابل للفحص والمقارنة بصورة آلية. كما سبق أن وثقت حالات أخطأت فيها أنظمة التعرّف إلى الوجوه في تحديد هوية أشخاص، في حين تؤكد الشرطة أن التقنية تطورت وأن القرار النهائي لا يُترك للخوارزمية وحدها.

وفي نيسان/أبريل 2026، قضى حكم قضائي بأن استخدام شرطة العاصمة للتعرّف الحي إلى الوجوه متوافق مع القانون. إلا أن "بيغ براذر ووتش" دعمت السعي إلى استئناف القرار، معتبرة أن قضايا أساسية تتعلق بالخصوصية والمراقبة البيومترية لا تزال غير محسومة.

وتستند المنظمة إلى تقديرات تفيد بأن شرطة العاصمة مسحت خلال عام واحد وجوه نحو 4.2 ملايين شخص عبر عمليات التعرّف الحي إلى الوجوه، محذرة من انتقال التقنية من الاستخدام المحدود إلى مكوّن متزايد الحضور في منظومة المراقبة العامة.

وتمنح نتائج نوتنغ هيل الشرطة مبررًا قويًا لمواصلة توسيع استخدام التقنية، لكنها في المقابل تعمّق النقاش حول الحدود القانونية والأخلاقية للمراقبة البيومترية، وما إذا كانت ستظل أداة مرتبطة بالعمليات الأمنية الخاصة أم ستتحول تدريجيًا إلى جزء اعتيادي من الحياة في الفضاء العام.