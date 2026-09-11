"أنثروبيك": دول استخدمت الذكاء الاصطناعي في التجسس

ذكرت "أنثروبيك" أن جهات إيرانية استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي في إحدى الحالات لتطوير وسيلة تساعد على تحديد هوية أشخاص انطلاقًا من حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي...

قالت شركة "أنثروبيك" الأميركية إنها رصدت وأوقفت عدة عمليات تجسس مدعومة من دول أو جهات مرتبطة بها، استخدمت نماذجها للذكاء الاصطناعي في أنشطة مراقبة استهدفت معارضين سياسيين وأقليات ومجتمعات في الخارج.

وأوضحت الشركة، في تقرير عن إساءة استخدام نماذجها، أن الحالات التي اكتشفتها بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2026 ارتبطت بجهات في الصين وإيران وغرب أفريقيا.

وبحسب التقرير، استهدفت بعض الحملات شخصيات مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، إضافة إلى مجتمعات التبتيين وأتباع حركة فالون غونغ في دول آسيوية، فضلًا عن أقليات إيرانية ومعارضين للنظام الإيراني يقيمون خارج البلاد.

وذكرت "أنثروبيك" أن جهات إيرانية استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي في إحدى الحالات لتطوير وسيلة تساعد على تحديد هوية أشخاص انطلاقًا من حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حالة أخرى، قالت الشركة إن متعاقدًا يعمل لصالح أجهزة الأمن القومي في مالي استخدم نموذج "كلود" للمساعدة في تطوير برمجيات أساسية مرتبطة بجمع المعلومات الاستخباراتية.

واعتبر التقرير أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم في بعض هذه العمليات لتعويض الحاجة إلى فرق هندسية متخصصة، بما يتيح تنفيذ مهام تقنية كانت تتطلب سابقًا موارد بشرية أكبر.

كما قالت "أنثروبيك" إنها أحبطت محاولات أخرى لاستخدام نماذجها في تصميم أسلحة، وإجراء أبحاث بيولوجية وصفتها بالمشبوهة، إلى جانب تطوير أساليب احتيال عبر تطبيقات المواعدة.

واتهمت الشركة كذلك مطورين صينيين باستغلال نموذج "كلود" بطريقة مضللة، عبر استخدام مخرجاته للرد على استفسارات مستخدمين، وفي الوقت نفسه الاستفادة من تلك البيانات في تحسين نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بهم من خلال ما يعرف بعملية "التقطير".

ويشير "التقطير" في مجال الذكاء الاصطناعي إلى استخدام مخرجات نموذج متقدم أو بيانات يولدها للمساعدة في تدريب نموذج آخر.

وتُعد "أنثروبيك" من الشركات الأميركية البارزة في تطوير الذكاء الاصطناعي، واشتهرت بعائلة نماذج "كلود"، إلى جانب تبنيها منهجًا يعرف باسم "الذكاء الاصطناعي الدستوري"، ويهدف إلى ضبط سلوك النماذج وفق مجموعة من المبادئ والقواعد المحددة مسبقًا.