رئيس "أنثروبيك" يحذّر: يجب إبطاء وتيرة تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي

طالب الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقابة على تطوره، محذّرًا من أن تتمكن أدوات متقدمة من السيطرة على شبكة الإنترنت والتسبب بأضرار اقتصادية هائلة في غضون أشهر.

دعا الرئيس التنفيذي لشركة "انثروبيك"، داريو أمودي، السبت إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا الحاجة إلى تحكم أفضل في تطوره، ومُذكّرا بالحادث الذي حصل لدى شركة "أوبن إيه آي" في تموز/ يوليو الفائت.

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وجاءت الرسالة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني الشخصي لأمودي بعد بضعة أيام من إعلان الباحث جاكوب كوكسون استقالته من "أنثروبيك"، متهما إياها بالإقلال من شأن الخطر الوجودي الذي يمثّله الذكاء الاصطناعي على البشرية.

وسبق لـ"أنثروبيك" أن دعت في مطلع حزيران/ يونيو الفائت إلى تمكين كبرى الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي من "أن تُبطئ أو تعلّق موقتا تطوير" هذه التكنولوجيا.

وكذلك حضّ رئيس شركة "أوبن إيه آي" المنافسة لـ"أنثروبيك"، سام ألتمان، في أواخر تموز/ يوليو إلى التمهّل "من أجل إفساح الوقت الكافي للمجتمع لاستيعاب هذه القدرات الجديدة".

وإثر ذلك، وجّه أكثر من ألف من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، من بينهم داريو أمودي ومسؤولون في "أوبن إيه آي"، نداء إلى الحكومة الأميركية طالبوها فيه بـ"تأخير" طرح الأدوات الأكثر تقدما.

وأعقبت هذه الدعوات حادثة إفلات أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لشركة "أوبن إيه آي" خلال اختبارها من بيئات يُفترض أنها مضبوطة، واختراقها خوادم منصة الذكاء الاصطناعي "هاغينغ فيس" الواسعة الانتشار.

وأفادت الشركتان مذّاك بحوادث أخرى مماثلة شهدت ولوج أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لـ"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" شبكة الإنترنت من دون علم المشرفين عليها.

وكانت هذه الحوادث تتعلق بأدوات ذكاء اصطناعي مبنية على نموذج ولها معارفها وأهدافها الخاصة.

وتعاظَم القلق من سلوك هذه الأدوات وطرق عملها بعدما أظهرت قدرة على التنسيق في ما بينها، وإقامة هرمية داخلية، والغش، ومحو آثار أفعالها.

وأبدى داريو أمودي في رسالته خشيته من أن "يصبح في وسع مجموعة من هذه الأدوات خلال 6 إلى 12 شهرا" في ضوء التسارع الحالي في تطوير الذكاء الاصطناعي، "السيطرة على شبكة الإنترنت بأكملها"، ما "قد يتسبب في أضرار بمئات مليارات الدولارات".