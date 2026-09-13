أوباما يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو إلى تنظيمه

تتزامن هذه التحذيرات مع نقاش متزايد بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، بعد تحذيرات صدرت عن باحثين في شركة "أنثروبيك" بشأن احتمال وصول التطور غير المنضبط إلى مستويات تهدد البشرية...

حذّر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من مخاطر التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في حال غياب الضوابط الكفيلة بإدارته، داعيًا الديمقراطيين إلى بلورة سياسات واضحة للحوكمة والسلامة في هذا المجال، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد.

وجاء موقف أوباما خلال فعالية خاصة لجمع التبرعات عُقدت الخميس، بالتزامن مع تصاعد الدعوات داخل الكونغرس الأميركي إلى تشديد القواعد الناظمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وأبدى الرئيس السابق قلقه من السرعة الكبيرة التي تتطور بها هذه التكنولوجيا، ولا سيما في ظل تركز جانب مهم من تطويرها لدى شركات خاصة، معتبرًا أن غياب القدرة على ضبطها قد يجعلها مصدرًا للخطر.

وتتزامن هذه التحذيرات مع نقاش متزايد بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، بعد تحذيرات صدرت عن باحثين في شركة "أنثروبيك" بشأن احتمال وصول التطور غير المنضبط إلى مستويات تهدد البشرية.

وبحسب نص جزئي لتصريحات أوباما نشره مكتبه، حثّ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، على قيادة نقاش عام واسع بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي، في حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ودعا أوباما كذلك المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2028 إلى وضع الذكاء الاصطناعي في صلب برامجهم، وتقديم خطط واضحة لمعالجة قضايا سلامة التكنولوجيا وانعكاساتها الاقتصادية.

وتصاعدت المخاوف المرتبطة بتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي مع تسجيل حالات تصرفت فيها أدوات ووكلاء قائمون على هذه التكنولوجيا بطرق غير متوقعة، شملت الوصول إلى أنظمة خارجية، إلى جانب استقالة باحثين متخصصين في السلامة من شركات يعملون فيها بسبب مخاوفهم من المخاطر المحتملة.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، السبت، شركات القطاع إلى إبطاء تطوير قدرات النماذج المتقدمة، في ظل تنامي المخاوف من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. وحظيت دعوته بتأييد الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، وإيلون ماسك، الذي يدير شركة "إكس إيه آي".