بريطانيا ترفض مقترح "زرّ إيقاف" للذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ

لا يؤدي موقف الحكومة إلى وقف المسار البرلماني للمقترح، لكنه يقلل احتمالات تحوله إلى قانون. ومن الناحية النظرية، يمكن لمثل هذا التشريع أن يمنح السلطات صلاحية إيقاف نموذج ذكاء اصطناعي يعمل في مركز بيانات داخل المملكة المتحدة...

رفضت الحكومة البريطانية مقترحًا يدعو إلى إنشاء آلية قانونية تتيح للسلطات إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ، معتبرة أن تعطيل الوصول إليها داخل المملكة المتحدة لن يمنع تطويرها أو إساءة استخدامها في دول أخرى.

وقال مكتب مجلس الوزراء، المسؤول عن ملف سلامة الذكاء الاصطناعي، إن بريطانيا "لا تستطيع ببساطة إيقاف الذكاء الاصطناعي"، مشددًا على أن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية تطوير منتجات آمنة والاستثمار في البنية التحتية الأمنية اللازمة لها.

ولا يؤدي موقف الحكومة إلى وقف المسار البرلماني للمقترح، لكنه يقلل احتمالات تحوله إلى قانون. ومن الناحية النظرية، يمكن لمثل هذا التشريع أن يمنح السلطات صلاحية إيقاف نموذج ذكاء اصطناعي يعمل في مركز بيانات داخل المملكة المتحدة، إذا اعتُبر أنه يشكل خطرًا طارئًا.

وكان عضو مجلس اللوردات كليمنت جونز قد طرح الفكرة، إلى جانب أعضاء آخرين، خلال جلسة في الأول من أيلول/سبتمبر، محذرًا من غياب آلية قانونية مرنة تسمح للأجهزة الأمنية والجهات التنظيمية بفرض إيقاف مادي أو رقمي على نموذج متقدم ومستقل إذا أظهر سلوكًا خارجًا عن السيطرة، أو شهد فشلًا خوارزميًا متفاقمًا، أو اختلالًا خطيرًا في توافقه مع الأهداف المحددة له.

وانتقلت الفكرة لاحقًا إلى مجلس العموم، حيث طرحها النائب العمالي أليكس سوبل، وحصلت على تأييد نواب من أحزاب مختلفة.

ويأتي النقاش في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبعد تقارير عن نماذج تابعة لشركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"ميتا" تمكنت، خلال اختبارات، من تجاوز القيود المفروضة عليها والمشاركة في أنشطة قرصنة، فيما أظهرت بعض الحالات مؤشرات على إدراك النماذج أن سلوكها يتعارض مع الضوابط التي وضعها الباحثون.

وفي السياق، حذر كبير العلماء في "أوبن إيه آي"، جاكوب باتشوكي، من أن المخاطر المرتبطة بتزايد قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي آخذة في التصاعد، داعيًا إلى التعامل مع تطويرها بحذر شديد.

كما استقال موظف في "أنثروبيك"، قائلًا إن الشركة و"أوبن إيه آي" تخاطران بحياة البشر، بينما قال باحث بارز في "أنثروبيك" إنه يقدر احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في مقتل جميع البشر خلال العقد المقبل بأكثر من 10%.

في المقابل، يشكك منتقدو "مفتاح الإيقاف" في قدرته على مواجهة أخطار سريعة التطور، مشيرين إلى أن اكتشاف بعض الهجمات التي نفذتها أنظمة أو وكلاء ذكاء اصطناعي استغرق أشهرًا، ولم يحصل إلا بعدما كانت عمليات الاختراق قد انتهت إلى حد كبير.

ويقول هؤلاء إن نجاح الآلية يتطلب تطبيقها على نطاق واسع من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا في الولايات المتحدة التي تستضيف عددًا كبيرًا من مراكز البيانات التي تشغّل النماذج المتقدمة.

وقال الباحث السابق في "أوبن إيه آي" دانيال كوكوتايلو إن وجود مفاتيح للإيقاف يظل أفضل من غيابها، لكنه دعا السياسيين البريطانيين وغيرهم إلى التركيز على التعاون الدبلوماسي مع الولايات المتحدة لدفعها نحو قواعد تنظيمية قادرة على إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة مؤثرة.

وتُبحث فكرة تشريع مشابه في الولايات المتحدة أيضًا، في حين سبق للرئيس دونالد ترمب أن استبعد اعتبار الذكاء الاصطناعي تهديدًا للبشرية، ورأى في القطاع فرصة اقتصادية كبيرة.

وأكد مكتب مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل اتباع نهج طويل الأمد قائم على البحث العلمي لفهم المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي والاستعداد لها.