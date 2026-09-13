ترامب ينتقد الأصوات المطالبة بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأصوات المطالبة بتقييد وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بأنها "سلبية"، وذلك بعد دعوات من خبراء في المجال، بينهم رئيس "أنثروبيك" ورئيس "أوبن إيه آي" وإيلون ماسك، بضرورة إبطاء وتيرة التطوير، لما يكتنفه الأمر من مخاطر.

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد الأصوات التي طالبت في الآونة الأخيرة بإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، واصفا إياها بـ"السلبية".

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وقال الرئيس الأميركي في تصريح لصحافيين خلال زيارته لإيرلندا: "أعتقد أن هناك الكثير من (الأصوات) السلبية"، التي "تثير المسألة ولا يجدر بها فعل ذلك وتتحدث عن أمور لن تحدث".

وأتت هذه التعليقات بعد أيّام من قرار الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي جايكوب كوكسون مغادرة القطاع، متّهما شركتي "أوبن ايه آي" و"أنثروبيك" حيث عمل سابقا بـ"المقامرة بحياتنا" في السباق إلى تطوير نماذج قادرة على تحسين قدراتها ذاتيا.

وكتب كوكسون في منشور على "إكس" أن "الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي يظنّون فعلا أنه قد يقتلنا جميعا بحلول نهاية العقد".

وحثّ مدير "أنثروبيك"، داريو أمودي، السبت الشركات على إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظلّ مخاوف متنامية من مخاطر الأنظمة "فائقة الذكاء".

وأيد هذا الطرح سام ألتمان (أوبن ايه آي) وإيلون ماسك (إكس إيه آي)، مع ازدياد الضغوط لتعزيز الإشراف على القطاع.

وفي مقابلة نشرت السبت، قال ألتمان إن شركته لن تطرح أسهمها في البورصة هذه السنة بسبب مخاوف مرتبطة بالسلامة.

من جهته، رأى رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، أن لجم تطوير الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يرتدّ سلبا على الولايات المتحدة في سباقها مع الصين.

وقال جونسون في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، صباح الأحد، "إذا ما عقد الكونغرس جلسة طارئة في مسعى إلى ضبط الذكاء الاصطناعي، فسنخسر السباق مع الصين ويكون ذلك تهديدا لكل الأميركيين".

وتابع "لا داعي للذعر حاليا، علينا أن نتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة كما تعاملنا مع غيرها في الماضي، وأن نضمن فعل كل ما في وسعنا بحس من المسؤولية، من دون كبح الابتكار الأميركي".

ودعا جونسون إلى عقد اجتماع في الكونغرس مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الذكاء الاصطناعي، لمناقشة أفضل إطار تنظيمي ممكن، وقال "سأفعل ذلك غدا".

ويأتي موقف جونسون جزئيا ردا على دعوات أطلقها معارضون ديمقراطيون بارزون لإلغاء العطلة البرلمانية، المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر، حتى يتسنى للمشرّعين العمل على تشريع يتّصل بسلامة الذكاء الاصطناعي.

وأقر مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، بالمخاطر التي قد تترتّب على تفلّت الذكاء الاصطناعي من الضوابط، لكنه قال إن "الخطر الأكبر" يتمثّل في "تمكّن طرف سيئ النية من الوصول إلى نظام ذكاء اصطناعي أفضل من النظام الذي نملكه، والقادر على حمايتنا"، وقد عارض قادة من الحزب الديمقراطي هذا الطرح.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي"، الأحد، "نحن بالتأكيد بحاجة إلى التحرك العاجل لمواجهة التحديات القائمة. وللأسف، تخلّى الجمهوريون عن مسؤولياتهم".

ودعا ديمقراطيون من الجناح اليساري في الحزب، من بينهم النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، إلى وقف كامل لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين قدراتها ذاتيا.