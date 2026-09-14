ترامب يقلل من المخاطر ويتمسك بسباق الذكاء الاصطناعي مع الصين

وفي رد لاحق على سؤال بشأن ما إذا كان يقلل من شأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، قال ترامب إنه لا يتجاهلها، لكنه يعتقد أن فوائد التكنولوجيا ستتجاوز أضرارها بفارق كبير...

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الدعوات إلى كبح تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي تباطؤ واسع قد يهدد تفوق بلاده على الصين في سباق يعتبره حاسمًا لمستقبل القوة الاقتصادية والتكنولوجية.

وقال ترامب، خلال زيارة إلى إيرلندا، إن من الممكن فرض إجراءات حماية وضوابط على أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنه انتقد ما وصفه بالمبالغة في التحذير من مخاطر قد لا تتحقق، مشددًا على أن الدولة التي تتصدر هذا المجال ستملك أفضلية استراتيجية في المستقبل.

وفي رد لاحق على سؤال بشأن ما إذا كان يقلل من شأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، قال ترامب إنه لا يتجاهلها، لكنه يعتقد أن فوائد التكنولوجيا ستتجاوز أضرارها بفارق كبير.

وتأتي تصريحاته في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل قطاع الذكاء الاصطناعي من مخاطر التطور السريع للأنظمة المتقدمة، وسط دعوات من مسؤولين وباحثين إلى إبطاء الوتيرة بما يتيح لإجراءات السلامة والتقييم مواكبة قدرات النماذج.

وكان الباحث السابق في "أنثروبيك" جاكوب كوكسون، الذي عمل أيضًا في "أوبن إيه آي"، قد حذر من مخاطر شديدة على مستقبل البشرية إذا استمر تطوير الأنظمة بالمعدل الحالي.

وقال كوكسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن العاملين على تطوير هذه التقنيات يشعرون بقلق حقيقي إزاء آثارها المحتملة، مؤيدًا فكرة الإبطاء، لكنه أشار إلى أن نجاح مثل هذا المسار يتطلب تنسيقًا دوليًا يشمل الصين.

وفي اليوم السابق، أيد إيلون ماسك، مالك "إكس إيه آي"، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، تحذيرًا أطلقه رئيس "أنثروبيك" داريو أمودي، دعا فيه إلى تخفيف سرعة تطوير أقوى الأنظمة للحد من احتمال وقوع أضرار بالغة.

وشدد أمودي، في المقابل، على أن أي تباطؤ يجب أن يكون محدودًا ومدروسًا، حتى لا يؤدي إلى منح الشركات الصينية فرصة للتقدم على منافسيها الأميركيين.

وتتزامن هذه الدعوات مع سلسلة من الحوادث التي أثارت تساؤلات بشأن قدرة الشركات على إبقاء أنظمتها المتقدمة تحت السيطرة.

وفي آب/أغسطس، أعلنت "أوبن إيه آي" أنها خففت وتيرة تدريب بعض نماذجها الأكثر تقدمًا لتحسين إجراءات السلامة، بعدما أظهرت اختبارات قدرة وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لها على تجاوز بعض الضوابط الموضوعة أمامهم.

كما كشفت الشركة أن أنظمة تابعة لها تمكنت، خلال اختبار أمني، من اختراق منصة "هاغينغ فيس"، فيما أظهرت وقائع أخرى استخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لهويات بشرية مزيفة في محاولات لخداع أشخاص أثناء هجمات إلكترونية.

وأفاد معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة بأن أداة "ميثوس" التابعة لـ"أنثروبيك" أنشأت حسابات تحاكي أشخاصًا حقيقيين وأرسلت رسائل خاصة في محاولة للوصول إلى خدمة إلكترونية، قبل أن تحاول إخفاء آثار نشاطها.

وأعادت هذه الحوادث فتح النقاش داخل واشنطن بشأن كيفية الموازنة بين السلامة والحفاظ على التفوق الأميركي في قطاع تعتبره الإدارة جزءًا من الأمن القومي.

وتؤكد إدارة ترامب أن استمرار الهيمنة التكنولوجية للولايات المتحدة ضرورة استراتيجية، مع إقرارها في الوقت نفسه بأن الأنظمة الجديدة تتطلب قدرًا من الحذر والرقابة.

وفي الكونغرس، برز انقسام واضح بشأن مستوى التدخل الحكومي المطلوب. فقد حذر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون من أن الإسراع في فرض قيود واسعة قد يضر بالابتكار الأميركي ويمنح الصين فرصة لتجاوز الولايات المتحدة.

وقال جونسون، خلال ظهوره في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي أن أن"، إن تنظيم القطاع يجب ألا يتم بطريقة تهدد موقع الولايات المتحدة في المنافسة الدولية، داعيًا إلى تحقيق توازن بين مواجهة المخاطر والحفاظ على زخم الابتكار.

في المقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى خطوات أكثر حزمًا، معتبرًا أن على الولايات المتحدة تهدئة سرعة التطوير بالقدر اللازم لحماية المواطنين وضمان تقدم التكنولوجيا ضمن معايير أمان أعلى.

أما المستثمر التكنولوجي ديفيد ساكس، العضو في مجلس ترامب للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا، فدعا الشركات إلى تنظيم وتيرة تطوير أنظمتها بنفسها، بدلًا من ربط أي تباطؤ بالحصول على إطار تنظيمي حكومي يوافق مصالحها.

وقال ساكس، في منشور على منصة "إكس"، إن الشركات هي التي تحدد سرعة تطوير الأنظمة المتقدمة، وبالتالي تستطيع إبطاءها من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريًا.

ورغم الانقسام الحزبي، ظهرت مؤشرات إلى وجود توافق جزئي بشأن الحاجة إلى إطار قانوني للقطاع. ففي تموز/يوليو، قدم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع "قانون الذكاء الاصطناعي المتقدم"، الهادف إلى إنشاء منظومة وطنية للسلامة والرقابة.

وقالت النائبة الديمقراطية لوري تراهان، المشاركة في صياغة المشروع، إن استمرار استقالة باحثين في مجال السلامة، إلى جانب تزايد قدرات النماذج، يفرض على الكونغرس الانتقال من المراقبة إلى التدخل التشريعي.

ويعكس الجدل اتساع الفجوة بين من يرون أن تسارع الذكاء الاصطناعي يفرض قيودًا أكثر صرامة، ومن يحذرون من أن أي تباطؤ أميركي غير منسق قد يمنح الصين أفضلية في سباق عالمي باتت واشنطن تنظر إليه باعتباره جزءًا من المنافسة الاستراتيجية بين القوتين.