بين المخاطر والفوائد: كيف ينظر الناس حول العالم إلى الذكاء الاصطناعي؟

أدلى عدد من الأشخاص من بلدان مختلفة بآراء متباينة حول الذكاء الاصطناعي وتطوره، فبينما رأى بعضهم أنه يسهّل العمل ويوفر فرصا جديدة، عبّر آخرون عن مخاوفهم من فقدان الوظائف، وتراجع القدرة على التفكير، واستهلاك الموارد، وإمكانية إساءة استخدامه.

يثير التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وبلوغ مخاطره مستويات كارثية نقاشا عالميا حول هذه التقنية المتقدمة وغير المسبوقة، في ظل إجماع على ضرورة تنظيمها لتلافي المخاطر.

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وتحدثت وكالة "فرانس برس" إلى أشخاص في دول مختلفة عن مخاوفهم وآمالهم حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، في وقت تدعو مختبرات أميركية رائدة إلى إبطاء منسّق لتطوير أكثر أدواته تقدما.

"يخيفني على المستوى الشخصي"

وسط المباني العتيقة في العاصمة روما، تقول المهندسة المعمارية، فريدا أوروهم (43 عاما)، إنها تحاول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملها لأنها تقدم أفكارا جديدة.

وتضيف: "لكن على المستوى الشخصي، ما زال يخيفني"، مشيرة إلى أنها تعطي الأولوية للجانب "الإنساني" في عملها.

"هل يمكن لأي إنسان أن يجيب بطريقة أفضل؟"

وتقول الطالبة الإندونيسية، أستريد أنينديا (18 عاما): "أحيانا عندما أشارك تفاصيل حياتي الشخصية مع الذكاء الاصطناعي، أتساءل: هل يمكن لأي إنسان أن يجيبني بمثل جودة إجاباته؟".

وتستخدم أنينديا عددا من روبوتات المحادثة للبحث عن المعلومات، ومساعدتها في اختيار الصياغات المناسبة عند التقدم إلى وظائف.

وتوضح: "أحيانا تقدم معلومات خاطئة؛ لذلك عادة ما أتحقق منها بمقارنتها، من ’تشات جي بي تي’ إلى ’جيميني’".

"أطلقنا العنان للوحش"

وفي الولايات المتحدة تقول مليكة محمد (46 عاما)، وهي محللة في إدارة ولاية نيويورك: "الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا، لقد أطلقنا العنان للوحش"، معتبرة أن تولي "هيئة تضم عدة أطراف" تنظيمه سيكون الخيار الأفضل.

أما مهندسة البرمجيات في سان فرانسيسكو، لوسي بين (30 عاما)، فقد شهدت بالفعل تغيرا في طبيعة عملها، من كتابة الشيفرات بنفسها إلى تكليف وكلاء الذكاء الاصطناعي بكتابتها.

وتقول: "ربما لن يحتاجوا إلي في المستقبل حتى لإعطاء الأوامر للذكاء الاصطناعي".

ويرى الممرض برايان دياز (26 عاما) في نيويورك أن "على البشرية أن تتطور"، رغم إقراره بأن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب بأضرار إذا وقع في الأيدي الخطأ.

"معاناة حقيقية"

وفي شوارع شنغهاي، يقول شيه زونغبو (42 عاما) إنه: "لا تكنولوجيا جديدة تتطور بسلاسة تامة".

ويضيف: "سنتعلم تدريجيا كيفية الحد من آثارها السلبية، لكي تتمكن جوانبها الإيجابية من خدمة البشرية بطريقة أفضل وتوفير مزيد من التسهيلات".

فيما ترى جيني (50 عاما)، وهي عاملة في قطاع الأدوية رفضت ذكر اسم عائلتها، أن: "الشركات لا يمكنها بأي حال تنظيم نفسها بنفسها".

"يجعلنا أكثر غباء"

وتعتبر طالبة الإعلان كاتالينا كروز (19 عاما) أن الذكاء الاصطناعي "يجعلنا أكثر غباء"، لأن: "الناس لم يعودوا قادرين على التفكير بأنفسهم".

وتضيف الشابة التشيلية: "هناك أيضا المسألة البيئية، لأنه يستهلك الكثير من المياه"، معتبرة أن هذه التكنولوجيا: "تحتاج بالتأكيد إلى تنظيم".

لكن كونستانزا ميديل (29 عاما)، وهي اختصاصية في العلاج الوظيفي، ترى أن الذكاء الاصطناعي يمثل: "فائدة واضحة ما دمت تتخذ الاحتياطات المناسبة".

"نترك الأمور تسير من دون تدخل"

ويقول رومان هامل (34 عاما)، وهو يتدرب ليصبح سائق قطار، في باريس إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة إلى درجة أننا "لا نملك بعد رؤية كافية لتقييمه".

ويضيف الشاب الفرنسي: "لا نضع في الوقت الحالي ما يكفي من الضوابط، بل نترك الأمور تسير من دون تدخل"، في ظل سباق تقوده الولايات المتحدة والصين.

ويتابع: "لا أريد القول إنه لا توجد تنظيمات كافية، لأننا ننظم الكثير في أوروبا، لكنني أعتقد أنه ينبغي وضع مزيد من الأطر لمنع إساءة الاستخدام أو فقدان السيطرة عليه".

"الذكاء الاصطناعي بلا مشاعر"

ويقول أتسكوني تاباتا (56 عاما) وهو موظف في شركة إعلانات، إن من "المخيف" عدم معرفة ما قد يفعله الذكاء الاصطناعي مع "تراكم المزيد والمزيد من البيانات" لديه.

لكن كونو هازوكي (29 عاما) التي تعمل بدوام جزئي في قطاع الخدمات، لا تشعر بأنها "على وشك أن يحل الذكاء الاصطناعي محلها".

وتقول هازوكي: "لأن الذكاء الاصطناعي بلا مشاعر، هناك أمور لا يمكنه ببساطة تقديمها للزبائن".