أمودي يرفض اختزال مخاطر الذكاء الاصطناعي في نسبة مئوية ثابتة

جاء موقف أمودي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، عقب استقالة الباحث جاكوب كوكسون من "أنثروبيك" وإطلاقه تحذيرًا علنيًا من وتيرة السباق نحو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القدرات...

رفض الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، اختزال مخاطر الذكاء الاصطناعي في نسبة محددة لاحتمال أن تتسبب التكنولوجيا في القضاء على البشرية، معتبرًا أن النتيجة ستعتمد بدرجة أكبر على المسار الذي يسلكه تطوير هذه الأنظمة وطريقة التعامل مع أخطارها.

وجاء موقف أمودي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، عقب استقالة الباحث جاكوب كوكسون من "أنثروبيك" وإطلاقه تحذيرًا علنيًا من وتيرة السباق نحو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة القدرات.

وقال كوكسون، الذي أشار إلى عمله خلال السنوات الثلاث الماضية في أبحاث التدريب المسبق لدى شركتين في القطاع، إن الشركات المعنية لا تتعامل بمسؤولية كافية مع المخاطر، محذرًا من سباق لتطوير ذكاء فائق قادر على تحسين قدراته ذاتيًا، بما قد يعرّض حياة البشر للخطر.

واكتسبت تحذيراته زخمًا إضافيًا بعدما أيد إيفان هوبينغر، الباحث في "أنثروبيك" والمتخصص في مواءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأهداف والقيم البشرية، جوهر المخاوف التي طرحها كوكسون.

وقدر هوبينغر احتمال أن تؤدي التكنولوجيا إلى سيناريو يتسبب في موت جميع البشر بأكثر من 10% خلال العقد المقبل، مشيرًا إلى أن القطاع لا يمتلك حتى الآن خطة مكتملة تضمن بقاء أنظمة الذكاء الاصطناعي الفائقة متوافقة مع الأهداف والقيم البشرية.

وخلال المقابلة، تجنب أمودي إعطاء إجابة مباشرة عن احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فناء البشرية أو تحديد نسبة مئوية لذلك، لكنه قال إنه يتفق مع جانب كبير من المخاوف التي أثارها كوكسون.

وأوضح أن انتقادات الباحث المستقيل لا تستهدف "أنثروبيك" وحدها، بل ترتبط بالسرعة التي يتحرك بها قطاع الذكاء الاصطناعي عمومًا، معتبرًا أن وتيرة التطور الحالية شديدة التسارع.

وأشار أمودي إلى أنه استخدم في السابق تقديرات احتمالية للتعبير بصورة مبسطة عن وجود خطر فعلي لوقوع نتائج شديدة السوء، حتى إن كان احتمال تحققها، في تقديره، غير مرتفع للغاية.