ماسك يسحب دعواه ضد "آبل" ويبقي نزاعه مع "أوبن إيه آي"

كان ماسك قد أقام الدعوى ضد "آبل" و"أوبن إيه آي" قبل أكثر من عام، متهمًا الشركة المصنّعة لهواتف آيفون بتقييد فرص المنافسين، ومن بينهم روبوت الدردشة "غروك" الذي تطوره شركته "إكس إيه آي"، لمصلحة "تشات جي بي تي"...

سحب الملياردير إيلون ماسك دعواه القضائية ضد شركة "آبل"، التي اتهمها سابقًا بمنح "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" أفضلية على روبوتات الدردشة المنافسة، فيما يستمر نزاعه القضائي مع الأخيرة.

وكان ماسك قد أقام الدعوى ضد "آبل" و"أوبن إيه آي" قبل أكثر من عام، متهمًا الشركة المصنّعة لهواتف آيفون بتقييد فرص المنافسين، ومن بينهم روبوت الدردشة "غروك" الذي تطوره شركته "إكس إيه آي"، لمصلحة "تشات جي بي تي". ونفت الشركتان وجود أي اتفاق حصري بينهما.

وتعود القضية إلى الشراكة التي أعلنتها "آبل" و"أوبن إيه آي" في حزيران/يونيو 2024، لدمج "تشات جي بي تي" في منظومة "آبل إنتليجنس"، بما يتيح لمستخدمي أجهزة "آبل" إحالة بعض الطلبات إلى روبوت الدردشة عندما لا يتمكن المساعد الصوتي "سيري" من توفير إجابة مناسبة.

واعتبر ماسك أن هذا التكامل يمنح "تشات جي بي تي" موقعًا تفضيليًا على حساب خدمات منافسة، وفي مقدمتها "غروك".

وأظهرت وثائق قُدمت إلى المحكمة، الاثنين، التوصل إلى تسوية بشأن المطالبات المرفوعة ضد "آبل"، من دون الكشف عن شروطها أو تفاصيلها. وفي المقابل، لا تزال الدعوى التي رفعها ماسك ضد "أوبن إيه آي" قائمة.

ويرتبط النزاع بخلاف مستمر بين ماسك والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان. وكان ماسك من المشاركين في تأسيس الشركة عام 2015، عندما أُنشئت بوصفها منظمة غير ربحية، قبل أن يغادر مجلس إدارتها عام 2018.

ومنذ مغادرته، اتهم ماسك إدارة "أوبن إيه آي" بالابتعاد عن رسالتها الأصلية والتحول نحو نموذج ربحي، قبل أن يؤسس عام 2023 شركة "إكس إيه آي"، التي تطور نماذج منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها "غروك".

وفي أيار/مايو 2026، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا حكمًا ضد ماسك في دعواه على "أوبن إيه آي" وألتمان، بعدما خلصت إلى أن الدعوى رُفعت بعد انتهاء المهلة القانونية، ولم تثبت مسؤولية الشركة عن التخلي عن مهمتها الأصلية.