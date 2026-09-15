"آبل" تتهم المنافسين بتقليد تصميم "آيفون ديو" بعد تسريبه

أشار جوزياك إلى أن شركات منافسة، بينها "سامسونغ" و"هواوي" و"شاومي"، طرحت خلال العام هواتف قابلة للطي بأبعاد قريبة من أبعاد جواز السفر، وهي الفئة نفسها التي ينتمي إليها هاتف "آيفون ديو"...

قال رئيس التسويق في شركة "آبل"، غريغ جوزياك، إن تسريبات مبكرة حول هاتف الشركة القابل للطي أتاحت لمنافسين تبني أبعاد وتصميمات مشابهة قبل إطلاق "آيفون ديو"، معتبرًا أن ذلك حرم الشركة من جزء من عنصر المفاجأة الذي كانت تراهن عليه عند دخولها سوق الهواتف القابلة للطي.

وجاءت تصريحات جوزياك خلال مقابلة مع موقع "تومز غايد" التقني، شارك فيها أيضًا الرئيس التنفيذي الجديد لـ"آبل"، جون تيرنوس، وتناولا خلالها تصميم الهاتف الجديد، وفلسفة الشركة في تطوير الأجهزة، إلى جانب رؤيتها لدور الهواتف في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأشار جوزياك إلى أن شركات منافسة، بينها "سامسونغ" و"هواوي" و"شاومي"، طرحت خلال العام هواتف قابلة للطي بأبعاد قريبة من أبعاد جواز السفر، وهي الفئة نفسها التي ينتمي إليها هاتف "آيفون ديو".

وبحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" عن المقابلة، رأى جوزياك أن بعض الشركات استفادت من التسريبات المتعلقة بهاتف "آبل" الجديد، سواء في الأبعاد أو الشكل العام، قبل طرح الجهاز رسميًا.

وفي المقابل، قال إن الشركة نجحت في إبقاء أحد أبرز عناصر الهاتف سرًا حتى الإعلان عنه، وهو طبقة حماية جديدة للشاشة الداخلية، تهدف إلى تقليل وضوح خط الطي، إلى جانب تعزيز المتانة ومقاومة الغبار والأتربة بمستوى أعلى من الأجهزة المنافسة.

وانتقد جوزياك تصميمات بعض الهواتف القابلة للطي الموجودة في السوق، معتبرًا أن نسب أبعادها تجعلها أقرب إلى هاتفين جرى وصلهما معًا، ما يؤدي إلى أجهزة ضخمة لا تتلاءم، بحسب رأيه، مع الاستخدام الطبيعي للهاتف.

وقال إن "آبل" لم ترغب في دخول سوق الهواتف القابلة للطي قبل امتلاك منتج تراه ناضجًا بما يكفي، مشيرًا إلى أن الشركة لا تتبنى عادة فئات جديدة قبل الوصول إلى تصور يتوافق مع معاييرها في الابتكار والاعتمادية.

من جانبه، وصف تيرنوس "آيفون ديو" بأنه مثال على التكامل بين العتاد والبرمجيات، موضحًا أن تطوير الجهاز أتاح للشركة اختبار مجموعة واسعة من الأفكار المرتبطة بطريقة استخدام الشاشتين الداخلية والخارجية.

وأضاف أن التعديلات البرمجية في واجهة الاستخدام صُممت لجعل الانتقال بين الشاشتين أكثر سلاسة، ولضمان بقاء عناصر التطبيقات متناسقة عند تبديل المستخدم بين الوضعين.

وأوضح أن توحيد نسبة الأبعاد بين الشاشتين يساعد على إبقاء المحتوى متناسبًا عند فتح الهاتف أو إغلاقه، بحيث يبدو التطبيق وكأنه ينتقل بصورة متصلة من شاشة إلى أخرى.

وربط جوزياك هذا التوجه بخبرة "آبل" السابقة في تطوير الحواسيب اللوحية، مشيرًا إلى أن الشركة أرادت تجنب تقديم جهاز يبدو كنسخة مكبرة من هاتف تقليدي، والاستفادة بدلًا من ذلك من التطبيقات المصممة أصلًا للشاشات الكبيرة.

وتطرق المسؤولان أيضًا إلى موقع الهاتف في استراتيجية "آبل" للذكاء الاصطناعي. وقال تيرنوس إن اعتبار الهاتف مركزًا شخصيًا للذكاء الاصطناعي لا يعني تراجع أهمية الأجهزة القابلة للارتداء، بل يعكس قناعته بأن الهاتف لا يزال الجهاز الأنسب للتفاعل مع هذا النوع من التقنيات.

وأضاف أن التفاعل البصري مع المعلومات يظل، في رأيه، أكثر فاعلية في كثير من الاستخدامات من الاقتصار على الوسائط الصوتية، مؤكدًا أن "آبل" لا تتوقع فقدان الهواتف أهميتها في المستقبل المنظور.

وربط تيرنوس بين دور الهاتف كمركز للذكاء الاصطناعي ونهج الشركة في الخصوصية، مشيرًا إلى أن إبقاء البيانات على الجهاز يمنح المستخدم مستوى أكبر من السيطرة عليها.

ومن المقرر أن تطرح "آبل" هواتف "آيفون ديو" في الأسواق أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتبدأ بعدها الاختبارات والمراجعات العملية للجهاز.