"مؤامرة خبيثة": ترامب يهاجم دعوات كبح الذكاء الاصطناعي ويحذر من استفادة الصين

هاجم ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، الأصوات المطالبة بإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وخصّ بالانتقاد الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، الذي دعا السبت إلى الحد من وتيرة تطوير هذه التقنيات بسبب مخاطرها المحتملة...

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، من مساعٍ تهدف إلى تقييد تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن الدعوات المتصاعدة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على القطاع ستصبّ في مصلحة الصين وتهدد التفوق الأميركي في سباق التكنولوجيا المتقدمة.

وهاجم ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، الأصوات المطالبة بإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وخصّ بالانتقاد الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، الذي دعا السبت إلى الحد من وتيرة تطوير هذه التقنيات بسبب مخاطرها المحتملة.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع تراجع أسهم شركات تكنولوجيا كبرى، الاثنين، وسط تجدد المخاوف من المخاطر التي قد تنجم عن أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة التطور، بما في ذلك احتمال خروجها عن السيطرة.

وقال ترامب إن هناك "مؤامرة خبيثة" تستهدف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، معتبرًا أن الصين ستكون المستفيد الأساسي من أي قيود تحدّ من تقدم الولايات المتحدة في هذا المجال. وشدد على أن بلاده تتقدم على بكين ومنافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، وأنها تسعى إلى الحفاظ على هذه الصدارة.

وشبّه ترامب الجدل الحالي بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي بما وصفه بمؤامرات استهدفته سابقًا، من بينها التحقيقات المتعلقة بروسيا وإجراءات عزله على خلفية الضغوط التي مارسها على أوكرانيا خلال ولايته الأولى.

وكان ترامب قد انتقد خلال الأسبوع الماضي تحذيرات صدرت عن مسؤولين في قطاع التكنولوجيا بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن تشديد القيود التنظيمية قد يمنح الصين أفضلية استراتيجية.

وركز الرئيس الأميركي انتقاداته على أمودي، الذي تطور شركته نموذج "كلود"، بعدما حظيت دعوته إلى الحد من سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي بتأييد شخصيات بارزة في القطاع، بينها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وإيلون ماسك، مالك شركة "إكس إيه آي".

وخلال زيارة إلى أيرلندا نهاية الأسبوع، جدد ترامب رفضه الدعوات إلى الحد من وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد، إنه استمع مباشرة إلى المخاوف التي عرضها عليه خبراء في التكنولوجيا، لكنه رأى أن فوائد الذكاء الاصطناعي ستتجاوز أضراره بفارق كبير.

ويضع ترامب التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن إطار المنافسة الاستراتيجية مع الصين. وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا على تصدير رقائق متطورة إلى بكين، مبررة ذلك باعتبارات الأمن القومي، فيما يُنتظر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء ترامب.

وفي المقابل، صدرت تحذيرات من الجانب الصيني بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال وزير أمن الدولة الصيني تشن يي شين إن أجهزة استخبارات أجنبية و"قوى معادية" تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأثير في الرأي العام وجمع معلومات حساسة واستهداف بنى تحتية حيوية.

وأشار تشن إلى نموذجَي "كلود ميثوس" من "أنثروبيك" و"جي بي تي-5.5 سايبر" من "أوبن إيه آي"، معتبرًا أن قدراتهما المتقدمة في اكتشاف الثغرات البرمجية قد تخلق مخاطر كبيرة على البنية التحتية المعلوماتية الحيوية في الصين.

وتزامن السجال الأميركي الصيني مع دعوات دولية إلى تشديد الضوابط على الذكاء الاصطناعي. فقد طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، بتحرك عاجل لمواجهة المخاطر الناجمة عن التقنيات فائقة التطور، محذرًا من آثار بعيدة المدى قد تطاول الأجيال المقبلة.

ومن المقرر أيضًا أن يستضيف الملك البريطاني تشارلز الثالث، في اسكتلندا، ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت دعا رئيس مجموعة "تاليس" الفرنسية الحكومات إلى تحمل مسؤوليتها في وضع قواعد واضحة لاستخدام هذه التكنولوجيا.

وفي الولايات المتحدة، أبدى نائب الرئيس جي دي فانس بدوره شكوكًا إزاء دعوات شركات التكنولوجيا إلى تدخل حكومي أوسع، معتبرًا أن مطالبة الشركات الكبرى السلطات بتنظيم القطاع قد تخفي دوافع أخرى، وشبّه ذلك بـ"حصان طروادة".