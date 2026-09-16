باحث سابق في "غوغل ديب مايند" يحذر من مخاطر وجودية للذكاء الاصطناعي

تبرز التصريحات الأخيرة اتساع النقاش داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها، إذ لم يعد الجدل يقتصر على المخاطر الحالية، مثل الأخطاء والمعلومات المضللة وسوء الاستخدام، بل امتد إلى فرضيات بعيدة المدى تتعلق بقدرة أنظمة مستقبلية فائقة التطور...

انضم باحث سابق في شركة "غوغل ديب مايند" إلى مجموعة من العاملين في قطاع الذكاء الاصطناعي الذين يحذرون من مخاطر وجودية محتملة قد ترافق تطوير أنظمة فائقة القدرة، داعيًا إلى ضبط وتيرة السباق بين الشركات بما يسمح بتطوير إجراءات السلامة بالتوازي مع القدرات التقنية.

وقال بلال تشوغتاي، الذي عمل مهندس أبحاث في "غوغل ديب مايند"، في بيان نشره الاثنين 14 أيلول/سبتمبر 2026، إنه غادر الشركة بعدما عمل في أبحاث سلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي العام، وإنه يعتقد بوجود احتمال لأن تشكل الأنظمة المتقدمة مستقبلًا خطرًا على بقاء البشرية إذا تطورت القدرات بصورة أسرع من وسائل السيطرة عليها.

وكان تشوغتاي قد غادر "غوغل ديب مايند" في تموز/يوليو 2026، بعد مشاركته في إعداد أبحاث خلال عمله في الشركة.

وتأتي تصريحاته بعد أيام من استقالة الباحث جاكوب كوكسون من شركة "أنثروبيك"، إذ قال إن العاملين على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يأخذون على محمل الجد احتمال تسبب هذه التقنية في كارثة وجودية قبل نهاية العقد.

وأيد الباحث في "أنثروبيك" إيفان هوبينغر جوهر مخاوف كوكسون، وقال إن تقديره الشخصي لاحتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض البشرية خلال العقد المقبل يتجاوز 10%. ويعبر هذا الرقم عن تقييم شخصي للمخاطر، وليس عن تقدير علمي متفق عليه داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويرى تشوغتاي أن تطوير أنظمة أكثر أمانًا لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب قدرًا أكبر من التنسيق بين الشركات المطورة للتقنية، بدلًا من استمرار المنافسة بوتيرة لا تتيح، بحسب رأيه، وقتًا كافيًا لفهم المخاطر الجديدة ومعالجتها.

ودعا إلى مواءمة سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي مع قدرة المؤسسات والمجتمعات على التعامل مع تداعياته، بما يسمح باكتشاف الأخطار ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى أضرار واسعة.

وتزامنت هذه التحذيرات مع دعوة الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنح إجراءات السلامة والرقابة مساحة أكبر لمواكبة التحسن السريع في قدراتها.

وحظيت دعوة أمودي بتأييد من الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، وإيلون ماسك، في موقف لافت بالنظر إلى المنافسة والخلافات بين أبرز الشركات والشخصيات العاملة في هذا القطاع.

وتدور المخاوف بصورة خاصة حول احتمال تطوير أنظمة قادرة على تحسين قدراتها بدرجة متزايدة، أو تنفيذ مهام مستقلة على نطاق يصعب على البشر متابعته والسيطرة عليه، وهو سيناريو لا يزال موضع جدل واسع بين الباحثين بشأن إمكان حدوثه وحجم مخاطره.

وفي المقابل، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدعوات إلى تشديد القيود التنظيمية وإبطاء سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت يتصاعد فيه الخلاف داخل الولايات المتحدة بشأن الموازنة بين تسريع الابتكار ووضع ضوابط أكثر صرامة للتقنيات المتقدمة.

وتبرز التصريحات الأخيرة اتساع النقاش داخل صناعة الذكاء الاصطناعي نفسها، إذ لم يعد الجدل يقتصر على المخاطر الحالية، مثل الأخطاء والمعلومات المضللة وسوء الاستخدام، بل امتد إلى فرضيات بعيدة المدى تتعلق بقدرة أنظمة مستقبلية فائقة التطور على العمل بطرق قد يصعب التحكم فيها.