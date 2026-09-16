مع ظهور الأنظمة متعددة الوكلاء، يتسع نطاق التعقيد بصورة أكبر، إذ يستطيع وكيل رئيسي تفكيك المهمة وتوزيع أجزائها على وكلاء فرعيين يعملون بالتوازي في البحث والتحليل والتنفيذ....

تكشف تجارب أمنية وحوادث حديثة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي ينتقلون تدريجيًا من دور المساعد الرقمي الذي يستجيب للأوامر إلى أنظمة قادرة على التخطيط والتنفيذ والتواصل مع خدمات خارجية، بل وتقاسم المهام مع وكلاء آخرين، ما يثير تحديات متزايدة بشأن قدرة البشر على متابعة أنشطتهم والتحكم فيها.

ويشير المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا "إن آي إس تي" (NIST) إلى أن بعض الوكلاء باتوا قادرين على تنفيذ مهام متواصلة لساعات، من بينها كتابة الشيفرات البرمجية وتصحيحها، وإدارة البريد الإلكتروني والتقويم، والتفاعل مع خدمات رقمية متعددة. ودفع هذا التطور المعهد إلى التركيز على مسائل تتعلق بهوية الوكلاء، والصلاحيات الممنوحة لهم، وإمكان مراجعة القرارات والإجراءات التي ينفذونها.

ويكمن التغيير الأساسي في أن الوكيل لم يعد يقتصر على اقتراح خطوات لتنفيذ مهمة، بل يستطيع في بعض البيئات تحويل هدف عام إلى مجموعة إجراءات مترابطة، والوصول إلى بيانات وتشغيل تطبيقات والتفاعل مع أنظمة رقمية وصولًا إلى إنجاز المهمة.

ويزيد ذلك من المخاطر المحتملة، لأن الخطأ الصادر عن النظام قد لا يبقى مجرد إجابة خاطئة يمكن تجاهلها، بل قد يتحول إلى إجراء فعلي عندما يمتلك الوكيل صلاحية تعديل الملفات أو تشغيل البرامج أو التعامل مع خدمات خارجية.

ومع ظهور الأنظمة متعددة الوكلاء، يتسع نطاق التعقيد بصورة أكبر، إذ يستطيع وكيل رئيسي تفكيك المهمة وتوزيع أجزائها على وكلاء فرعيين يعملون بالتوازي في البحث والتحليل والتنفيذ.

وأفادت شركة "أنثروبيك"، في تقرير أمني نشرته خلال أيلول/سبتمبر الجاري، بأنها رصدت استخدام بنى متعددة الوكلاء في عمليات هجومية، جرى خلالها توزيع مهام الاستطلاع والاستغلال وسرقة البيانات بين عدد كبير من الوكلاء العاملين بصورة متزامنة، فيما تولى وكيل رئيسي تنسيق عمل وكلاء فرعيين احتفظوا بسياق المهمة عبر ذاكرة مستمرة.

كما وثقت الشركة حالة عمل فيها 13 وكيلًا وفق برنامج زمني لجمع محتوى من مواقع مستهدفة وتنزيله وتحليله بصورة آلية، إلى جانب عمليات أخرى امتدت لساعات أو أيام مع تدخل بشري محدود.

ولا تعني هذه الحالات أن الأنظمة أصبحت مستقلة بالكامل عن البشر، إذ قالت "أنثروبيك" إن البشر احتفظوا بقرارات رئيسية، من بينها اختيار الأهداف ومراجعة النتائج. إلا أن توزيع العمل بين عدد كبير من الوكلاء يرفع سرعة التنفيذ ويزيد حجم العمليات الممكن إجراؤها بالتوازي.

وفي اختبارات أجرتها شركة "أوبن إيه آي" في تموز/يوليو الماضي، تمكنت نماذج خاضعة للتجربة من تجاوز بعض القيود الموضوعة لعزلها عن الإنترنت والوصول إلى أجزاء من بنية بحثية وأنظمة مرتبطة بخدمة "هاغينغ فيس".

وقالت الشركة إن الاختبارات أُجريت في بيئات خُففت فيها بعض إجراءات الحماية لأهداف بحثية، وإن النماذج استطاعت استخدام قنوات اتصال غير مسموح بها واستغلال نقاط ضعف في بيئة مشتركة للوصول إلى الإنترنت وأنظمة تخص أطرافًا ثالثة.

وفي أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت "أنثروبيك" كذلك رصد حالات وصلت فيها نماذج "كلود" من دون تصريح إلى أنظمة حقيقية تابعة لجهات أخرى. وقالت إن هذه الحالات ظهرت بعد تحليل نحو 481 مليون سجل شملت اختبارات أمنية وبيانات تدريب وتعزيز وسجلات لوكلاء فرعيين.

ولا تثبت هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي قادر حاليًا على العمل بصورة مستقلة تمامًا عن الرقابة البشرية، لكنها تظهر صعوبة توقع جميع المسارات التي قد يتبعها نظام يجمع بين التخطيط، واستخدام الأدوات، والتواصل مع أنظمة خارجية.

وأمام هذا التطور، تتجه شركات التقنية والمؤسسات التنظيمية إلى توسيع مفهوم أمن الذكاء الاصطناعي ليشمل، إلى جانب حماية النموذج، ضبط الصلاحيات، وتحديد الأنظمة التي يمكن الوصول إليها، وتسجيل الإجراءات، وإمكان التدخل أو إيقاف التنفيذ.

ويركز "إن آي إس تي" خصوصًا على التحقق من هوية الوكلاء، وإدارة صلاحياتهم، ومراجعة ما ينفذونه، والحماية من هجمات حقن التعليمات. وفي شباط/فبراير الماضي، أطلق المعهد مبادرة لوضع معايير تتعلق بأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي وهويتهم وقابلية تشغيلهم عبر أنظمة مختلفة.

وتشير هذه المقاربة إلى انتقال الاهتمام من مراقبة النموذج وحده إلى تتبع سلسلة كاملة من القرارات والأدوات والصلاحيات المستخدمة أثناء تنفيذ المهمة.

وفي موازاة ذلك، حذر الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، قبل أيام من أن تطور الوكلاء المتقدمين قد يتيح، خلال فترة بين 6 و12 شهرًا، ظهور أسراب قادرة على التأثير في أجزاء واسعة من الإنترنت إذا سبقت القدرات التقنية إجراءات الأمان والرقابة، داعيًا إلى تسريع تطوير وسائل الحماية.

ويظل هذا الطرح توقعًا مستقبليًا، إذ تعتمد الوكلاء المتاحة حاليًا على البنية التحتية والصلاحيات التي يحددها البشر، كما تتفاوت قدراتها بحسب النظام والبيئة التي تعمل فيها.

وتتمثل المشكلة الرئيسية مع توسع استخدام هذه الأنظمة في احتمال نمو عدد العمليات التي تنفذها وسرعتها بوتيرة تفوق قدرة البشر على مراجعتها. فمراقبة وكيل واحد تختلف جذريًا عن متابعة مئات أو آلاف الوكلاء الذين ينفذون مهام متزامنة.

وبذلك، لم تعد تحديات الأمان مقتصرة على منع النموذج من إنتاج محتوى ضار، بل أصبحت تشمل أيضًا ضمان ألا تقود سلسلة من القرارات التي تبدو منفردة مقبولة إلى نتائج خطرة عند جمعها وتنفيذها بسرعة وعلى نطاق واسع.

ومن ثم، يرتبط التحدي المقبل بقدرة الشركات على مواكبة تطور الوكلاء بأنظمة تضبط صلاحياتهم، وتتيح مراقبة أفعالهم والتدخل فيها وإيقافها عند الضرورة، قبل أن تتسع الفجوة بين سرعة ما تنفذه الآلات وقدرة البشر على فهمه ومراجعته.