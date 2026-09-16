"أمازون ويب سيرفيسز" تفشل في استعادة منشآتها السحابية المتضررة في البحرين

تعود الاضطرابات إلى آذار/مارس الماضي، حين تعرضت منشآت تابعة للشركة في الخليج لأضرار خلال الحرب على إيران. وكانت "أمازون ويب سيرفيسز" قد أعلنت آنذاك إصابة منشأتين لها في الإمارات بصورة مباشرة...

أعلنت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تعذر استعادة الوصول إلى بنيتها التحتية للحوسبة السحابية في البحرين، إضافة إلى إحدى مناطق استضافة البيانات التابعة لها في الإمارات، بعد مرور أشهر على تعرض منشآت للشركة لأضرار خلال الحرب مع إيران.

وأوضحت الشركة، في تحديث صدر الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر 2026، أن حجم الضرر في البحرين شمل عدة "مناطق توافر"، وهي مواقع مستقلة نسبيًا تضم مركز بيانات واحدًا أو أكثر ضمن المنطقة الجغرافية نفسها، مشيرة إلى أن نطاق الأضرار تجاوز مستوى الأعطال الذي صُممت خدماتها الإقليمية ومتعددة المناطق لتحمله.

وبحسب الشركة، فإنها تعمل منذ توقف المنشآت على مساعدة عملائها في البحرين على نقل عملياتهم إلى مناطق سحابية أخرى، بعدما استنفدت الخيارات المتاحة لاستعادة الموارد والبيانات التي بقيت داخل المنطقة المتضررة ولم تُنقل قبل خروجها من الخدمة.

وفي الإمارات، قالت "أمازون ويب سيرفيسز" إنها لم تتمكن من إعادة الوصول إلى موارد وبيانات كانت مستضافة حصريًا في منطقة التوافر المعروفة باسم "إم إي سي1 إيه زد 2"، وهي واحدة من ثلاث مناطق استضافة تابعة للشركة في البلاد.

وأضافت أنها تواصل إصلاح البنية التحتية في الإمارات والعمل على استعادة الموارد في المنطقة بصورة عامة، وكذلك في منطقتي التوافر الأخريين اللتين طالتهما الأضرار.

وتعود الاضطرابات إلى آذار/مارس الماضي، حين تعرضت منشآت تابعة للشركة في الخليج لأضرار خلال الحرب على إيران. وكانت "أمازون ويب سيرفيسز" قد أعلنت آنذاك إصابة منشأتين لها في الإمارات بصورة مباشرة، فيما تسبب هجوم بطائرة مسيّرة قرب إحدى منشآتها في البحرين بأضرار مادية في بنيتها التحتية.

وجاءت تلك الهجمات في سياق المواجهة التي أعقبت ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، ورد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأفادت تقارير في ذلك الوقت بأن تعطل خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" انعكس على بعض العمليات المصرفية، ما سلط الضوء على مدى اعتماد قطاعات حيوية على مراكز البيانات السحابية المنتشرة في المنطقة.

وبعد تضرر أول منطقة توافر في البحرين خلال آذار/مارس، أوصت الشركة عملاءها بنقل أحمالهم التشغيلية إلى مناطق أخرى. وقالت إن معظم العملاء نفذوا عملية النقل قبل أن يؤدي تعطل منطقة توافر ثانية، في نيسان/أبريل، إلى خروج منطقة البحرين بكاملها من الخدمة.

ومنذ ذلك الحين، ساعدت الشركة العملاء على إعادة تشغيل خدماتهم في مواقع بديلة، بالاعتماد على النسخ الاحتياطية حيثما كانت متاحة، أو باستخدام حلول أخرى لتخفيف أثر تعذر الوصول إلى بعض البيانات والموارد.

وأكدت "أمازون ويب سيرفيسز" أنها أجرت تقييمًا شاملًا للبنية التحتية المتضررة في البحرين، وأنها استخدمت جميع السبل المتاحة لمحاولة استعادة البيانات والموارد التي لم تُنقل قبل توقف المنطقة، قبل أن تخلص إلى عدم إمكان إعادة الوصول إليها.

وفي الإمارات، تواصل الشركة استبدال أجزاء البنية التحتية المتضررة، على أن تصدر تحديثًا جديدًا بشأن استعادة الخدمات خلال الأشهر المقبلة، فيما تعتزم نشر تحديث آخر بشأن مستقبل عملياتها في البحرين مطلع 2027.

وقالت الشركة إنها أبلغت الجهات المختصة في البحرين والإمارات بالتطورات، وإنها مستمرة في التنسيق معها ودعم العملاء المتضررين في البلدين.

وأعادت الأضرار التي لحقت بمنشآت الشركة طرح تساؤلات بشأن قدرة مراكز الحوسبة السحابية والبنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي في الخليج على الصمود أمام الصراعات العسكرية والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي هذا السياق، بدأت الإمارات مراجعة بعض خططها المتعلقة بمشروعات ضخمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع بحث خيارات تتضمن توزيع المنشآت على مواقع متعددة، واستخدام مرافق تحت الأرض، وتعزيز قدرة المباني على مقاومة الانفجارات.

وتبرز الحادثة حجم المخاطر المرتبطة بتمركز الخدمات الرقمية الحيوية في عدد محدود من المواقع، ولا سيما عندما تمتد الأضرار إلى أكثر من منطقة توافر صُممت أساسًا لتوفير قدر من الاستمرارية عند تعطل موقع منفرد.