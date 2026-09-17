عمالقة الذكاء الاصطناعي يبحثون آلية مشتركة لمراقبة المخاطر

تأتي هذه المحادثات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إنشاء جهة مستقلة أو مشتركة لاختبار أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا قبل طرحها على نطاق واسع...

تجري شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل ديب مايند" محادثات بشأن تعزيز التعاون في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي ووضع آليات مشتركة للتعامل مع مخاطر النماذج المتقدمة، وسط تصاعد الجدل بشأن الحاجة إلى ضوابط أقوى على تطوير هذه التكنولوجيا.

وقال رئيس السياسات العالمية في "أوبن إيه آي" كريس ليهان إن الشركة تتباحث مع منافستيها منذ عدة أسابيع بشأن التعاون في قضايا السلامة، مشيرًا إلى أن التنسيق في هذا المجال لا يتطلب، في تقدير الشركة، إعفاءً من قوانين مكافحة الاحتكار.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إنشاء جهة مستقلة أو مشتركة لاختبار أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا قبل طرحها على نطاق واسع.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"غوغل ديب مايند" ديميس هاسابيس قد دعا في تموز/يوليو الماضي إلى تأسيس هيئة أميركية تتولى فحص النماذج الأكثر تطورًا قبل نشرها، على أن تمتلك تمويلًا وقدرات حاسوبية كافية لإجراء اختبارات واسعة النطاق.

واقترح هاسابيس الاستفادة من نماذج هيئات التنظيم الذاتي القائمة في قطاعات أخرى، مع توفير موارد كبيرة للجهة المقترحة كي تتمكن من استقطاب خبراء تقنيين وإجراء تقييمات مستقلة للأنظمة المتقدمة.

لكن النقاش بشأن شكل هذه الهيئة ومن يشارك في وضع قواعدها أثار اعتراضات من شركات أصغر في القطاع.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة "كوهير" آيدن غوميز فكرة أن تنفرد مجموعة محدودة من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية بوضع معايير السلامة وقواعد تطوير التكنولوجيا، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى ترسيخ نفوذ الشركات المسيطرة في السوق.

وقال غوميز إن الحاجة إلى ضوابط للذكاء الاصطناعي ليست محل خلاف، لكن المسألة الأساسية تتعلق بالجهات التي تضع هذه القواعد، ومن يشارك في صياغتها، والمصالح التي قد تخدمها.

وتزامنت هذه الخلافات مع تصاعد الدعوات داخل قطاع التكنولوجيا إلى الحد من سرعة تطوير النماذج الأكثر تقدمًا. وكان الرئيس التنفيذي لـ"أنثروبيك" داريو أمودي قد دعا إلى إبطاء وتيرة رفع قدرات هذه الأنظمة بسبب مخاوف من فقدان السيطرة عليها، فيما أبدى الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان تأييده لضرورة ضبط وتيرة التطوير. كما عبّر إيلون ماسك، الذي يدير شركة "إكس إيه آي"، عن تأييده لمزيد من الحذر.

وفي موازاة ذلك، تبحث الولايات المتحدة تشريعات تفرض على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر الكبرى المعروفة، وقد تشمل إلزام الشركات بتصميم أنظمتها بطريقة تقلل احتمالات استخدامها في تهديدات كارثية، ومنح السلطات صلاحيات تتعلق بمنع إطلاق نماذج تعد غير آمنة.

ولا يوجد حتى الآن في الولايات المتحدة نظام اتحادي شامل يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن جميع السلوكيات الخطرة أو غير المتوقعة التي تظهرها نماذجها، ما يعزز النقاش بشأن الحاجة إلى آليات رقابة واختبار أكثر انتظامًا.

وفي المقابل، أثارت مقترحات التنسيق بين كبرى الشركات مخاوف تتعلق بالمنافسة. وأبدى مسؤولون أميركيون في مجال مكافحة الاحتكار تحفظًا حيال منح الشركات إعفاءات تسمح لها بالتنسيق فيما بينها إذا كان من شأن ذلك أن يخلق حواجز أمام المنافسين الأصغر.

وتعكس هذه النقاشات انقسامًا متزايدًا حول الكيفية المناسبة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: بين من يدعو إلى تشديد الاختبارات وإبطاء تطوير النماذج الأكثر قدرة، ومن يحذر من أن تتحول قواعد السلامة إلى أداة لحماية الشركات المسيطرة وإعاقة المنافسة.