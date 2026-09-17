فون دير لاين تدعو إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تتبنى الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يمنح أي تباطؤ منافسين، وفي مقدمتهم الصين، فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة...

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى التريث في تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا، محذرة من مخاطر الأنظمة القادرة على تحسين نفسها ومن احتمال استخدامها في تنفيذ هجمات إلكترونية متطورة.

وقالت فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، إن أوروبا تريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة والإنتاجية، لكنها شددت على ضرورة موازنة هذه المكاسب مع المخاطر المصاحبة لتطور قدرات النماذج.

وأشارت إلى أن نماذج يجري تطويرها حاليًا قد تتيح تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني بمستويات غير مسبوقة، محذرة من احتمال وصول هذه القدرات إلى جهات معادية.

كما لفتت إلى تزايد المخاوف من النماذج القادرة على تحسين قدراتها ذاتيًا، مستشهدة بحوادث أظهرت خروج وكلاء ذكاء اصطناعي عن بيئات الاختبار أو إدخالهم تعليمات برمجية ضارة.

وقالت فون دير لاين إن تحذيرات قادة شركات مطورة لأكثر النماذج تقدمًا بشأن الحاجة إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة ذاتية التحسين تستدعي استجابة من الجهات التنظيمية أيضًا.

وأعلنت أنها ستدعو أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى مناقشة سبل دعم الجهود الرامية إلى ضبط وتيرة تطوير النماذج الحدودية، إلى جانب تعزيز التعاون الأوروبي مع كندا وبريطانيا وشركاء آخرين في تقييم النماذج والتحقق منها والإنذار المبكر والأمن المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يوفر إطارًا أساسيًا لوضع ضوابط للتكنولوجيا، لكنه لا يلغي في الوقت ذاته حاجة أوروبا إلى تطوير قدراتها الخاصة وتعزيز بنيتها الحاسوبية والاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وربطت فون دير لاين بين الحد من المخاطر وتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في خمسة قطاعات هي الصحة والنقل والأغذية والزراعة والتصنيع المتقدم والدفاع والفضاء.

وضربت مثالًا بالقطاع الصحي، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الأطباء في تحليل البيانات وتحسين التشخيص، لكن من دون أن يحل محل الإنسان في اتخاذ القرارات الطبية.

وقالت إن النهج الأوروبي يستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة أكبر بكلفة واستهلاك للطاقة أقل، مع إبقاء الإنسان صاحب القدرة على اتخاذ القرار.

وتأتي تصريحات فون دير لاين وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا بشأن سرعة تطوير الأنظمة المتقدمة. وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي قد دعا إلى إبطاء وتيرة التطوير بسبب مخاطر فقدان السيطرة على أنظمة شديدة التقدم، فيما أبدى الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان تأييده لفكرة ضبط وتيرة التطوير. كما انضم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس إيه آي"، إلى التحذيرات بشأن مخاطر الأنظمة القادرة على تحسين نفسها.

في المقابل، تتبنى الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يمنح أي تباطؤ منافسين، وفي مقدمتهم الصين، فرصة لتقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة.