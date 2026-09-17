مهندس في "ديب سيك" يحذر من احتكار الذكاء الاصطناعي المتقدم

للتعبير عن حدة مخاوفه، استخدم ليو تشبيهًا تاريخيًا مثيرًا للجدل، قارن فيه احتكار شركة واحدة للذكاء الاصطناعي العام بسيناريو افتراضي تحصل فيه ألمانيا النازية على القنبلة الذرية قبل دول الحلفاء....

حذر مهندس في شركة "ديب سيك" الصينية من تركز السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في أيدي عدد محدود من الشركات الأميركية، في وقت يتصاعد فيه الجدل العالمي بشأن كيفية الموازنة بين تسريع تطوير هذه التكنولوجيا والحد من مخاطرها.

وقال ليو شينغيو، مهندس تعلم آلي في "ديب سيك" شارك في تطوير نماذج للشركة، إنه لا يثق في أن شركتي "أنثروبيك" أو "أوبن إيه آي" ستضمنان إتاحة أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورًا للجميع بصورة مفتوحة ومنخفضة التكلفة.

وعبّر ليو، في منشور على منصة "ويتشات" الصينية، عن رفضه سيناريو تصل فيه شركة واحدة إلى الذكاء الاصطناعي العام وتسيطر على هذه التقنية، معتبرًا أن تركز قدرة تكنولوجية بهذا الحجم لدى جهة واحدة ينطوي على مخاطر واسعة.

وللتعبير عن حدة مخاوفه، استخدم ليو تشبيهًا تاريخيًا مثيرًا للجدل، قارن فيه احتكار شركة واحدة للذكاء الاصطناعي العام بسيناريو افتراضي تحصل فيه ألمانيا النازية على القنبلة الذرية قبل دول الحلفاء.

ولا تمثل تصريحات ليو موقفًا معلنًا رسميًا من "ديب سيك"، إذ لم تعلن الشركة تبنيها دعوته أو موقفه من النقاش الجاري بشأن إبطاء تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا.

وتأتي تصريحات المهندس الصيني بالتزامن مع نقاش واسع داخل قطاع التكنولوجيا حول دعوة الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي إلى ما يسميه "ضبط وتيرة" تطوير النماذج الحدودية.

وكان أمودي قد طرح في مقال بعنوان "We Must Pace the Frontier" مجموعة إجراءات تهدف إلى منع قدرات النماذج من التطور بوتيرة تتجاوز قدرة الشركات والجهات التنظيمية على فهم سلوكها واختبار سلامتها.

ولا يدعو الطرح إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي أو تجميد تدريب النماذج الجديدة، بل إلى إبطاء نمو قدراتها في مراحل محددة لمنح الباحثين والجهات الرقابية وقتًا أطول لاختبارها ووضع آليات للسيطرة على الأنظمة الأكثر تقدمًا.

واقترح أمودي توسيع دور جهات التقييم المستقلة، ووضع معايير سلامة مشتركة بين الشركات، وتعزيز التعاون بين الحكومات للتعامل مع مخاطر محتملة، من بينها الأنظمة القادرة على تحسين قدراتها أو المساعدة في هجمات إلكترونية متقدمة.

وحظيت دعوته بتأييد من مسؤولين بارزين في قطاع التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان وإيلون ماسك، فيما أثارت في المقابل اعتراضات من شخصيات وشركات تخشى أن يؤدي التنسيق بين كبار المطورين إلى تعزيز هيمنتهم على السوق.

ويكشف موقف ليو جانبًا مختلفًا من النقاش، إذ يركز على مخاطر احتكار الذكاء الاصطناعي المتقدم بقدر تركيزه على المخاطر التقنية للنماذج نفسها، ويرى أن إتاحتها على نطاق واسع وبكلفة منخفضة ينبغي أن تكون جزءًا أساسيًا من مستقبل التكنولوجيا.

وفي الصين، يجمع الخطاب الرسمي بين الدعوة إلى تسريع الابتكار والانفتاح في الذكاء الاصطناعي وبين تشديد الرقابة على مخاطره.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا في 17 تموز/يوليو 2026 إلى تشجيع المصادر المفتوحة والتعاون الدولي وتقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع وضع قوانين وأنظمة للمراقبة والإنذار المبكر والاستجابة للمخاطر.

وشدد شي على ضرورة إبقاء الذكاء الاصطناعي آمنًا وقابلًا للسيطرة وتحت التحكم البشري، كما رفض توسيع مفهوم الأمن القومي بصورة قد تستخدم لتقييد وصول دول أخرى إلى التكنولوجيا.

ويبرز بذلك اختلاف في مقاربات التعامل مع السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، إذ تركز دعوات بعض قادة الشركات الأميركية على ضبط سرعة تطوير النماذج شديدة القدرة وتعزيز اختبارات السلامة، بينما يشدد الخطاب الصيني أيضًا على الانفتاح والمصادر المفتوحة وتوسيع مشاركة الدول في تطوير التكنولوجيا والاستفادة منها.