من بين الحالات التي كشفت عنها الشركة، أدرج نموذج بحثي لم يُطرح بعد تعليمات داخلية تشبه أساليب كسر القيود المعروفة باسم "جيلبريك"، بهدف تجاوز بعض الضوابط المعتادة، كما وجّه نفسه إلى التحرر من الأدوار والهويات...

كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن ست حالات وصفتها بأنها سلوكيات غير متوقعة أو مقلقة ظهرت في نماذج للذكاء الاصطناعي خلال عمليات التدريب والتقييم في الأشهر الماضية، بالتزامن مع تصاعد النقاش بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة وسبل الحد من مخاطرها.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، اعتماد إطار جديد لرصد حالات عدم المواءمة في نماذجها والتحقيق فيها والإفصاح عنها. ويشمل ذلك الحالات التي قد تتصرف فيها النماذج من دون تصريح، أو تنسق مع أنظمة أخرى، أو تحاول تجاوز آليات الرقابة المفروضة عليها.

ومن بين الحالات التي كشفت عنها الشركة، أدرج نموذج بحثي لم يُطرح بعد تعليمات داخلية تشبه أساليب كسر القيود المعروفة باسم "جيلبريك"، بهدف تجاوز بعض الضوابط المعتادة، كما وجّه نفسه إلى التحرر من الأدوار والهويات التي تقيد عادة عمل روبوتات الدردشة.

وفي حالة أخرى، أقدم وكيل للذكاء الاصطناعي على رفع ملفات إلى الإنترنت للحصول على رابط يمكن استخدامه في التصفح، من دون طلب إذن المستخدم مسبقًا.

وقالت "أوبن إيه آي" إن الحالات الست رُصدت خلال مراحل التدريب أو التقييم، مشيرة إلى أن تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامها يفرضان بناء فهم أوسع للتقدم في أبحاث المواءمة، وإتاحة أدلة يمكن لجهات من خارج الشركات المطورة فحصها بصورة مستقلة.

ويأتي الإعلان في ظل دعوات متزايدة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تشديد إجراءات السلامة، إذ حذر مسؤولون في شركات أميركية، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، من مخاطر تسارع تطوير الأنظمة المتقدمة من دون ضوابط كافية.

وسبق أن أعلنت "أوبن إيه آي" في تموز/يوليو الماضي أن نظامًا للذكاء الاصطناعي نفذ اختراقًا لشركة "هاغينغ فيس" الناشئة خلال تجربة بحثية، فيما قالت "أنثروبيك" في الشهر نفسه إن نماذج تابعة لها اخترقت ثلاث مؤسسات أثناء اختبارات.

وقال كبير المحللين في مجموعة "أومديا" لأبحاث التكنولوجيا والاستشارات، ليان جاي سو، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي باتوا أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة عبر التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب استخدام أساليب الخداع والإخفاء، ما يزيد صعوبة إخضاعهم للحوكمة واحتوائهم بأدوات أمن الذكاء الاصطناعي التقليدية.

ورأى سو أن إطار "أوبن إيه آي" الجديد قد يدفع مطورين آخرين إلى تبني ممارسات مشابهة في الرصد والإفصاح، لكنه أشار إلى أن العملية لا تزال داخلية وطوعية.