ترامب: "لن نعرقل أو نكبح بأي طريقة" نمو الذكاء الاصطناعي

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الدعوات إلى كبح تطور الذكاء الاصطناعي، وتعهد بدعم القطاع وإنشاء فريق حكومي لرصد مخاطره وتعيين منسق لشؤونه، وقال إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل خسارة السباق التكنولوجي أمام الصين.

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت منتقدي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، قائلا إنه لن يسمح "بتدمير" الصناعة، وأعلن بناء فريق عمل حكومي جديد يعنى بشؤون القطاع.

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وقال ترامب في مواجهة تزايد الشكوك العامة بشأن الذكاء الاصطناعي، والتحذيرات الخطيرة المتعلقة بالسلامة الصادرة عن قادة في المجال إن الليبراليين يريدون "القضاء على الذكاء الاصطناعي أو تدميره".

وأضاف على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" قائلا: "بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، لن أقف مكتوف اليدين وأسمح بحدوث ذلك"، وقال: "لن نعرقل أو نكبح بأي طريقة نمو هذا القطاع المذهل، بل سنحتفي به وندعمه ونرعاه وهو ينمو".

وأوضح أنه بصدد بناء فريق خاص بالذكاء الاصطناعي مهمته "رصد المساوئ"، وأنه سيعلن قريبا عن تعيين منسق حكومي لشؤون الذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات ترامب عن الذكاء الاصطناعي رغم إظهار استطلاعات الرأي معارضة واسعة النطاق بين الأميركيين لإنشاء مراكز البيانات، التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة وتُعد المحرك المركزي للذكاء الاصطناعي.

ويتبنى ترامب هذه التكنولوجيا بقوة رغم التحذيرات واسعة النطاق من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي تتسارع بسق مفرط، وأن هذه التقنية قد تهدد البشر قريبا مع تكرر حوادث خروج البرمجيات التي تزداد ذكاء عن سيطرة مصمميها.

واعتبر الرئيس الجمهوري أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل خسارة السباق التكنولوجي أمام الصين، وشدّد على أن الضمانات الوحيدة اللازمة هي وجود "رئيس قوي وذكي (يتمتع بمعدل ذكاء مرتفع!)، وهو ما تمتلكه الولايات المتحدة وبوفرة هائلة!".

وفي منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، تساءل ترامب عما إذا كان مصطلح "الذكاء الاصطناعي" دقيقا، وطرح ثلاثة بدائل في ما وصفه بأنه استطلاع للرأي، وطلب من الناس إبداء آرائهم.

وضمت الاحتمالات: الذكاء المتفوق، والذكاء الفائق، والذكاء الأسمى.

وأضاف: "هذا استطلاع للرأي، وسأكون ممتنا لمشاركة الجميع في التصويت! ما هو الاسم الأفضل لهذه ’الثورة’ التي تتنامى باستمرار؟".

وفي المقابل، مع استمرار الحرب على إيران ومعاناة الأميركيين من التضخم الذي أججته، تسجل معدلات تأييد ترامب مستويات منخفضة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه الجمهوري قد يفقد السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضا، في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.