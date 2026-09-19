10 أيام غيرت مسار الذكاء الاصطناعي

تتصاعد المخاوف داخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي من تسارع تطوير نماذج أكثر قدرة، مع تحذيرات باحثين من صعوبة السيطرة عليها واحتمال تسببها بأضرار تصل إلى "تهديد البشرية"، وسط دعوات من جهات عديدة إلى إبطاء وتيرة التطوير وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة.

اتبع السباق لبناء قدرات للذكاء الاصطناعي أكثر قوة مبدأ راسخا لسنوات في وادي السيليكون: التحرك بسرعة وكسر القواعد.

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لكن في سلسلة من التطورات المتلاحقة على مدى 10 أيام، وجدت مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي نفسها في حالة ذهول مع تهديد ابتكاراتها بتدمير البشرية نفسها.

وعلى وقع هذه المستجدات استقال باحث من شركة "أنثروبيك"، بعد تحذيره من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي تمثل تهديدا وجوديا للبشرية قد يقع في غضون عقد من الزمن. وقال باحث آخر في الشركة إن احتمالات انقراض البشرية تتجاوز 10%، وظهرت تقارير عن أعمال تواطؤ واختراق أنظمة حوسبة وتحايل على إجراءات السلامة نفذتها أسراب ​من وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وفي بادرة نادرة تظهر التوافق، دعا الرؤساء التنفيذيون للشركات المتنافسة، "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"ديب مايند" التابعة لشركة "غوغل" و"مايكروسوفت" و"إكس آيه آي"، إلى إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرات المتزايدة. ووفقا لبعض الداعين إلى تطبيق إجراءات السلامة المتعلقة ‌الذكاء الاصطناعي والباحثين، لم تواجه البشرية منذ اختراع القنبلة النووية قبل أكثر من 80 عاما مثل هذا التحدي الجاد بشأن فنائها.

وفي غداء أُقيم في نيويورك في كانون الأول/ ديسمبر 2025، سُئل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، عما إذا كان يشعر، بصفته قائدا لشركة ذكاء اصطناعي رائدة، بأنه يشبه الفيزيائي جيه روبرت أوبنهايمر الذي قاد تطوير الولايات المتحدة للقنبلة الذرية. وبعد تأمله في أوجه التشابه، قال إن تأثير الذكاء الاصطناعي "سيغير مسار التاريخ البشري لفترة طويلة"، لكنه أضاف أنه يشعر بثقل المسؤولية.

ويتمحور النقاش الدائر حول قناعة مفادها أن هذه الأدوات قادرة على تطوير نسخ لها أكثر كفاءة دون تدخل بشري، بل يجب عليها ذلك لبلوغ هدف أعلى يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام. وسبق أن حذر باحثون هذا الشهر من ​أن الذكاء الاصطناعي العام بات أقرب مما كان يُعتقد سابقا، وقد يظهر في غضون ثلاث سنوات فقط؛ ما أثار موجة من القلق لدى السياسيين وقادة التكنولوجيا بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال الباحث في "أنثروبيك"، جو بنتون، خلال مقابلة أجريت معه بعد استقالته في الآونة الأخيرة: "لا توجد ​طريقة للإشراف عليها بالحجم الذي ندربها عليه"، وأضاف أنه إذا واصلت الشركات تطوير الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة: "فستكون الوتيرة سريعة جدا، ولن نتمكن من رصد المشاكل بالسرعة الكافية لحلها".

إطلاق "أسترا" ومخاوف الرقابة

في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، ⁠أطلق مؤتمر صحافي لشركة "أوبن إيه آي" سلسلة من التطورات التي أفضت إلى دعوات من أجل إبطاء تطوير القطاع، وهو ما يتعارض مع النهج السائد في قطاع التكنولوجيا القائم على تحقيق النمو بأي ثمن.

وقال رئيس "أوبن إيه آي"، غريغ بروكمان، في أثناء إزاحة الستار عن أحدث نماذج الشركة المعروف باسم "أسترا": "مرحبا بكم ​في عصر الذكاء الاصطناعي العام". لكن قبل لحظات فقط، اعترفت الشركة بأن عجزها آخذ بالازدياد في ما يتعلق بالتحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها وتطرحها للجمهور، أو حتى مراقبتها.

وأشاد مؤيدو الذكاء الاصطناعي به باعتباره ذروة الإنجاز البشري، ويصفونه بأنه برنامج قادر على تغيير مسار صناعات بأكملها ورفع الكفاءة وحل المعضلات الرياضية ​والطبية المعقدة، والقضاء شبه التام على الخطأ البشري. لكن خبراء في هذا المجال يقولون إن ما كان في السابق مجرد نتيجة ثانوية نظرية وسيناريو كارثي، أصبح الآن واقعا ملموسا.

وكتب الباحث في "أنثروبيك"، إيفان هوبينغر، في منشور على منصة "إكس": "نحن نؤمن حقا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقتل جميع البشر".

Jacob is correct here—we really do earnestly believe AI could kill all humans! I personally think it is >10% within the next decade. I believe Anthropic is trying its best, but we do not yet have a plan to solve alignment for superintelligence and are not clearly on track to. https://t.co/QAIHiFP3QZ — Evan Hubinger (@EvanHub) September 9, 2026

وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقف سياسيون مثل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والعديد من المستثمرين الذين يرون في التقدم المحرز في تطوير الذكاء الاصطناعي عاملا حاسما في تعزيز النفوذ الأميركي، وربما فرصة استثمارية لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل. واتهمت أيضا وسائل الإعلام الرسمية الصينية الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، باستخدام أساليب الحرب الباردة؛ "للحفاظ على هيمنة واشنطن الاحتكارية في مجال التكنولوجيا المتطورة".

استقالات الباحثين جرس ​إنذار

جاءت نقطة التحول في هذا الشأن في الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، عندما استقال الباحث في "أنثروبيك"، جاكوب كوكسون، من الشركة، وأفصح عن مخاوفه في سلسلة من المنشورات من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي "تقامر بحياتنا".

في حين أشار ترامب إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي يسير بخطى حثيثة. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك مؤامرة ​خبيثة تُحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات". ووصف التهويل المحيط بالذكاء الاصطناعي بأنه "خدعة"، قائلا إن أي إبطاء في هذا المجال يصب فقط في مصلحة الصين.

ولم يحرز الكونغرس الأميركي تقدما يذكر في إقرار مشاريع قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، اتخذت الصين نهجا مختلفا تماما، إذ اقترحت تنظيم إجراءات السلامة من خلال التزامات يتعهد بها ‌المطورون، ومعايير مدعومة ⁠من الدولة وتقييمات أمنية واختبارات خارجية.

وفي أحاديث خاصة، قال موظفون في "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" لوكالة "رويترز" إن قلقهم يتزايد حيال قوة الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي، وإن ثقتهم تتقلص في قدرة الشركات على توفير رقابة مؤثرة. وتفاقمت هذه المخاوف بعد أن أقرت مختبرات الذكاء الاصطناعي في الأسابيع القليلة الماضية بأن نماذجها، في مرحلة الاختبار، تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى، في معظم الحالات قبل ذلك بأشهر ودون علم هذه الشركات.

والسباق لإطلاق نماذج جديدة بوتيرة سريعة من أسبابه رغبة "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" في طرح أسهمهما للاكتتاب العام في الأشهر المقبلة على أقرب تقدير، وهو ما قد يرفع قيمتيهما لأكثر من تريليون دولار.

لكن الأمر لم يتطلب سوى منشورات انتشرت بحجم غير متوقع من كوكسون (27 عاما)، والذي لا يعرفه الكثيرون خارج دوائر الذكاء الاصطناعي، لقلب القطاع رأسا على عقب.

وأججت تلك المخاوف تحذيرات "أوبن إيه آي" بشأن فقدانها السيطرة لدى إطلاقها "أسترا"، أحدث نماذجها وأكثرها كفاءة. وصرح كبير علماء "أوبن إيه آي"، جاكوب باتشوكي، للصحافيين بأنه: "مع ازدياد قدرات النماذج، يصبح ​فهم ما يمكنها فعله بالضبط أكثر صعوبة"، إلا أن هذه المخاوف لم ​تكن كافية لتأجيل إطلاق "أسترا".

وتزايدت المخاوف بشأن خروج الذكاء الاصطناعي ⁠عن السيطرة خلال الصيف، عندما كشفت "أوبن إيه آي" أن برامجها تفادت اختبارا محكما وتمكنت من اختراق أنظمة شركة "هاغينغ فيس" دون علم أي من الشركتين. ومنذ ذلك الحين، أبلغت "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" عن وقوع عدد من هذه الهجمات منها ست جديدة يوم الأربعاء، بعد أن كشفت تقارير إعلامية متعددة، من بينها تقرير من "رويترز"، عن حدوث نشاط غير مصرح به أوسع نطاقا.

قادة القطاع يدعون إلى إبطاء الوتيرة

وبحلول مطلع الأسبوع الماضي، بلغ ناقوس الخطر أعلى ​المستويات في القطاع. ففي 12 أيلول/ سبتمبر نشر أمودي مقالا مطولا يقارب 4000 كلمة يدعو فيه إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وكتب فيه: "بالنظر إلى التسارع الملحوظ في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، يساورني القلق من ​أن يتمكن سرب كهذا، خلال 6 أشهر إلى 12 ⁠شهرا من السيطرة على الإنترنت بأكمله".

وقال أمودي، إلى جانب رؤساء بعض أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي مثل ماسك وألتمان، إنهم جميعا يدعمون السماح لشركات خارجية بالوصول إلى أنظمتهم للتحقق من السلامة والتطوير العقلاني للذكاء الاصطناعي.

ورفض الرئيس التنفيذي لشكرية "إنفيديا "، جينسن هوانغ، الاقتراحات الداعية إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي مؤقتا، وهو موقف اتخذه من قبل، بحجة أن الأنظمة القوية ضرورية لتقدم التكنولوجيا.

أما "ميتا"، التي ينسب إلى رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، نشر ثقافة "التحرك بسرعة وكسر القواعد"، فلها وجهة نظر مختلفة، إذ رأت أن كل مختبر يتعين أن يكون مسؤولا عن تحديد وتيرة عمله الخاصة بدلا من السعي إلى التنسيق مع جهات أخرى في القطاع.

وكتب زوكربيرغ في منشور على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي: "تواجه المختبرات مسؤولية ​قانونية كبيرة إذا تسببت نماذجها في ضرر، لذا لديها حافز قوي لمنع ذلك".

واستمرت عملية التقييم الذاتي في قطاع الذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء، حين حذر رئيس وحدة ​الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، مصطفى سليمان، من أن تطوير شركة "أنثروبيك" لنماذج تحاكي الوعي البشري خطوة غير موفقة. وقال سليمان لوكالة "رويترز": "نحن جميعا نركز على الهدف نفسه، وهو محاولة السيطرة على ذكاء خارق... أعتقد أن هذا سيكون التحدي الأكبر الذي سنواجهه في القرن الحادي والعشرين".

وعلى الرغم من أن "أوبن إيه آي" بدت أنها تستجيب لدعوات القطاع إلى إبطاء وتيرة النمو، فقد وردت تقارير تفيد بأن ​ثقة المستثمرين لم تتزعزع، فيما تدرس الشركة جولة تمويل جديدة من شأنها مضاعفة قيمتها السوقية، والرقم الجديد هو 1.5 تريليون دولار.