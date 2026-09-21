أيرلندا تغرّم "غوغل" 403 ملايين يورو بسبب بيانات المواقع

شمل التحقيق ثلاث ميزات تابعة لـ"غوغل"، هي "نشاط الويب والتطبيقات" و"سجل المواقع" و"دقة الموقع"، وفحص مدى قانونية وعدالة وشفافية معالجة الشركة بيانات المواقع ومدة احتفاظها بها...

فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، الاثنين، غرامات بقيمة إجمالية بلغت 403 ملايين يورو على شركة "غوغل"، بعدما خلص تحقيق استمر أكثر من ست سنوات إلى أن الشركة انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات في تعاملها مع معلومات المواقع الجغرافية للمستخدمين.

وقالت الهيئة، التي تعد الجهة الرقابية الرئيسية على "غوغل" في الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مقر الشركة الأوروبي في أيرلندا، إن المخالفات تعود إلى الفترة الممتدة من 25 أيار/مايو 2018 حتى 4 شباط/فبراير 2020.

وشمل التحقيق ثلاث ميزات تابعة لـ"غوغل"، هي "نشاط الويب والتطبيقات" و"سجل المواقع" و"دقة الموقع"، وفحص مدى قانونية وعدالة وشفافية معالجة الشركة بيانات المواقع ومدة احتفاظها بها.

وخلصت الهيئة إلى أن "غوغل" خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية "GDPR" في طريقة معالجة معلومات المواقع ضمن ميزتي "نشاط الويب والتطبيقات" و"سجل المواقع"، كما أخفقت في إثبات امتثالها لمتطلبات القانون والعدالة والشفافية في ما يتعلق بميزة "دقة الموقع".

وسجل القرار كذلك مخالفات متعلقة بالشفافية في الميزات الثلاث، إضافة إلى احتفاظ الشركة ببيانات المواقع المرتبطة بـ"نشاط الويب والتطبيقات" و"سجل المواقع" مدة أطول مما تسمح به مبادئ حماية البيانات.

وكانت الهيئة قد فتحت التحقيق في شباط/فبراير 2020، بعد تلقي شكاوى من عدد من منظمات حقوق المستهلك الأوروبية، من بينها المنظمة الأوروبية للمستهلكين "BEUC".

وقال نائب مفوض هيئة حماية البيانات الأيرلندية، غراهام دويل، إن بيانات المواقع قد تكشف قدرًا كبيرًا من المعلومات الخاصة عن الأفراد، رغم الفوائد التي يمكن أن توفرها في الخدمات الرقمية.

وأوضح أن أوجه القصور التي رصدها التحقيق ربما جعلت بعض المستخدمين غير مدركين لاستخدام معلومات مواقعهم في توجيه الإعلانات إليهم أو استنتاج اهتماماتهم، الأمر الذي قد يفقدهم السيطرة على بياناتهم الشخصية.

وأشار دويل إلى أن الاحتفاظ ببيانات المواقع مدة أطول من اللازم أدى إلى تفاقم هذه المشكلة.

وبحسب الهيئة، فإن ميزة "نشاط الويب والتطبيقات" متاحة لأصحاب حسابات "غوغل"، ويمكنها عند تشغيلها معالجة معلومات عن نشاط المستخدم في خدمات الشركة، بما يشمل سجل التصفح وعمليات البحث وبيانات الموقع.

أما "سجل المواقع"، فيتتبع تحركات المستخدم عبر الأجهزة المحمولة المتوافقة بعد تفعيله، ويمكن استخدام البيانات لاستنتاج الأماكن التي زارها المستخدم ونشاطاته ومسارات تنقله، كما تظهر هذه المعلومات في ميزة "الخط الزمني" داخل خرائط "غوغل".

وتسمح ميزة "دقة الموقع" في نظام التشغيل "أندرويد" للأجهزة بتحديد موقعها بدرجة أعلى من الدقة مقارنة بالاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" وحده، وهي متاحة لمستخدمي "أندرويد" سواء امتلكوا حسابًا لدى "غوغل" أم لا.

وإلى جانب الغرامة المالية، ألزمت الهيئة الشركة بجعل عمليات معالجة البيانات المشمولة بالقرار متوافقة مع قواعد حماية البيانات الأوروبية خلال ستة أشهر.

وتعد الغرامة رابع أكبر عقوبة مالية تفرضها هيئة حماية البيانات الأيرلندية على شركات التكنولوجيا الكبرى منذ بدء تطبيق اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات في عام 2018، بحسب وكالة "رويترز"، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للغرامات التي فرضتها الهيئة أربعة مليارات يورو.

وتخضع "غوغل" أيضًا لثلاثة تحقيقات قانونية أخرى لدى الهيئة الأيرلندية، قالت الأخيرة إنها وصلت إلى مراحل متقدمة.

وفي ردها على القرار، قالت "غوغل" إن القضية تتعلق بممارسات وسياسات تعود إلى فترة سابقة وجرى تحديثها منذ ذلك الحين، مؤكدة أنها أجرت، منذ عام 2019، تغييرات واسعة في آلياتها وأطلقت أدوات جديدة لتسهيل تحكم المستخدمين في بيانات مواقعهم.

وتأتي الغرامة في إطار تطبيق نظام "النافذة الواحدة" الأوروبي، الذي يجعل هيئة حماية البيانات في الدولة التي يقع فيها المقر الأوروبي الرئيسي للشركة الجهة الرقابية الأساسية المسؤولة عن عدد من القضايا العابرة للحدود. ولذلك، فإن القرار صدر عن الهيئة الأيرلندية بصفتها السلطة الرقابية الرئيسية على "غوغل"، وليس غرامة فرضتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي مباشرة.