تقرير: كيف تتصدى أميركا للتهديدات السيبرانية المتصاعدة من الصين؟

صادرت السلطات الأميركية منصات استخدمها قراصنة صينيون لاستهداف "ناسا" والبنك المركزي وشبكات حكومية وخاصة، ويحذّر خبراء من تزايد هشاشة البنية التحتية الأميركية واتساع القدرات السيبرانية الصينية، مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة في هذا المجال.

صادرت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الشهر الماضي، منصات استخدمها قراصنة صينيون لاستهداف وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا)، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وشبكات حكومية وخاصة أخرى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت هذه العملية عقب إجراءات اتخذت في 2024 لتعطيل شبكة روبوتية كانت تتحكم في آلاف الأجهزة المصابة المتصلة بإنترنت الأشياء، وهو نظام يربط الأجهزة والآلات والأشخاص بعضها ببعض لجمع البيانات ونقلها، وإجراءات أخرى في 2025 لإزالة برمجيات خبيثة من أكثر من 4000 جهاز حاسوب في أميركا.

وقال المدّعي العام الأميركي، تود بلانش: "سوف يوقَف القراصنة الإلكترونيون، الذين ترعاهم دول، ويستهدفون البنية التحتية الحيوية لأميركا، وسيُقدّمون للعدالة. نحن هنا لضمان أمن الشعب الأميركي، وسوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للوفاء بهذا التعهد".

ويقول مدير برنامج السياسات الرقمية والسيبرانية في "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي، آدم سيغال، إنه على الرغم من أن هذه الخطوة تبعث على التفاؤل، "فإن الحقيقة هي أن البنية التحتية الأميركية لم تواجه قط مخاطر أكبر مما تواجهه اليوم".

وأضاف سيغال في تحليل نشره المجلس أن الشبكات الأميركية كانت مكشوفة بسبب "ضعف تأمين الأجهزة والبرمجيات، فضلا عن النقص المزمن في الاستثمارات اللازمة لتحديث البنية التحتية... وتعرضت منشآت معالجة المياه، وخطوط أنابيب الغاز، ومنشآت الطاقة، وشبكات الاتصالات، ومنشآت النقل التي تقوم عليها حياة المجتمع والاقتصاد في الولايات المتحدة لحصار رقمي".

وعلى سبيل المثال، استهدف قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران، في تموز/ يوليو الماضي، شبكات المراقبة والتحكم التابعة لمرافق المياه والصرف الصحي في ما لا يقل عن 12 ولاية أميركية.

وعلى مدى العقد الماضي، أقامت الصين "منظومة سيبرانية تضاهي نظيرتها الأميركية من حيث التطور والحجم والتنسيق الإستراتيجي".

وفي المقابل، أخفقت أميركا في وضع إستراتيجية وطنية واضحة للتعامل مع هذا التهديد، "ما أدى إلى اتساع فجوة الخلل في القدرات: إذ إن قدرة الصين على الوصول إلى الأنظمة التي تعتمد عليها أميركا في القتال وإدارة شؤون الدولة ومواصلة عملها، تقابلها دفاعات أميركية غير كافية، إلى جانب افتقار واشنطن إلى قوة ردع موثوقة من شأنها تغيير حسابات بكين".

ويتوقع الخبير سيغال أن يثير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قضية الأمن السيبراني مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عندما يلتقي الزعيمان الأسبوع المقبل، غير أن ترامب "سبق له أن ساوى بين التحركات الأميركية والصينية، وهو ما يُقوِّض أي رسالة ردع تحاول الإدارة الأميركية توجيهها إلى بكين".

وعلى سبيل المثال، قال ترامب للصحافيين خلال رحلة عودته إلى بلاده في أيار/ مايو الماضي، عقب قمته مع شي في بكين: "قلت لهم: نحن نفعل الكثير من الأشياء ضدكم ولا تعرفون بها، وأنتم تفعلون أشياء ضدنا ربما نعرف بها، لكننا نفعل الكثير، إنها سيف ذو حدين".

وأدى ظهور "نماذج اللغة الكبيرة المتطورة" إلى إضفاء حاجة ماسة متزايدة على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. إذ تتمتع نماذج مثل "كلاود ميثوس" من شركة "أنثروبيك"، و"جي بي تي-5.5" من شركة "أوبن إيه آي" بقدرات متقدمة في البرمجة والأمن السيبراني. وإضافة إلى ذلك، فإنها تقلل الوقت والجهد والموارد والخبرات التي كانت تتطلبها مثل هذه الأنشطة في السابق.

وبحسب سيغال، تعمل الصين على تطوير "نماذج للغة الكبيرة" تضاهي قدرات أفضل النماذج الأميركية. ومع تضييق الفجوة، ومع جعل الذكاء الاصطناعي الهجمات السيبرانية الهجومية أسرع، "سوف تؤول الأفضلية إلى الدولة التي تستطيع توظيف هذه القدرات في مجال الدفاع بسرعة أكبر".

وفي ظل هذه التطورات، عقدت "مبادرة الإستراتيجية الصينية" و"برنامج السياسات الرقمية والسيبرانية" في "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي مجموعة دراسة واصلت عملها على مدار عام كامل، لمراجعة تطورات القدرات السيبرانية الصينية والإصلاحات اللازمة "لجعل البنية التحتية الحيوية الأميركية أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها وأكثر صمودا في مواجهة الهجمات".

واستنادا إلى المناقشات التي أجرتها مجموعة الدراسة، والتي ضمت خبراء يتمتعون بخبرات واسعة في الحكومة والجيش والقطاع الخاص، أصدر "مجلس العلاقات الخارجية" تقريرا جديدا يشرح كيف وصلت أميركا إلى هذا الوضع، وكيف يمكنها الحد من نفوذ الصين في الفضاء السيبراني.

وأكد سيغال أن "أميركا لا تزال تتمتع بمزايا في مجال الأمن السيبراني، من بينها قوة شركاتها التكنولوجية، وشبكات تحالفاتها، وأدواتها الاقتصادية القوية. ويستند التقرير إلى هذه المزايا لطرح مجموعة من التوصيات التي تندرج تحت أربعة محاور رئيسية".

ويتعلق المحور الأول ببناء رؤية مشتركة للحملات السيبرانية الصينية، "فالحكومة الأميركية تعاني ضعفا في قدرتها على رصد الأنشطة السيبرانية الصينية، ما يقوض التخطيط الإستراتيجي الأميركي، والاستثمارات في مجال الدفاع السيبراني".

ويمكن لأميركا عكس هذا الاتجاه من خلال "تعزيز التكامل مع شركاء القطاع الخاص الذين يتمتعون برؤية أوضح لهذه الأنشطة، والاستثمار في تقنيات رصد موجهة وتبادل آلي للمعلومات المتعلقة بالتهديدات، واتخاذ تدابير لحماية شبكات البنية التحتية الحيوية من التهديدات الأجنبية".

أما المحور الثاني، فإنه يتمثل في فرض تكاليف على العمليات الصينية، إذ يتعين على أميركا تركيز عملياتها السيبرانية الهجومية على "إضعاف الحملات الصينية والبنية التحتية التي تمكّنها من الاستمرار، بما يتيح كسب الوقت لإجراء إصلاحات هيكلية. وفي الوقت نفسه، تحتاج الولايات المتحدة إلى تطوير استجابات اقتصادية ودبلوماسية وسيبرانية موثوقة لإدارة المنافسة في الفضاء السيبراني، وتغيير حسابات الصين واعتباراتها عند اتخاذ القرارات".

ويشكل تعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود، المحور الثالث للتوصيات، "فالولايات المتحدة بحاجة إلى أن تجعل شبكاتها أسهل وأقل تكلفة من حيث الحماية".

ويتطلب ذلك تغيير الحوافز التي تؤدي حاليا إلى إنتاج تكنولوجيات وخدمات غير آمنة، وإعادة هيكلة البنى التحتية الأساسية للإنترنت التي لم تُصمم متضمنة وضع الأمن في الاعتبار، وضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تمنح الولايات المتحدة تفوقا دفاعيا مستداما. ومن شأن هذه الإجراءات، بدورها، أن تجعل من الممكن وضع متطلبات أساسية للأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية".

ويتعلق المحور الرابع بإعادة بناء قدرات الحكومة الأميركية، فإنه "لا يمكن تنفيذ أي من هذه التوصيات من دون حكومة اتحادية تتمتع بالصلاحيات اللازمة لوضع رؤية إستراتيجية واضحة وتنفيذها، وإقامة تعاون عملياتي مع جميع القطاعات، واستقطاب الخبراء التقنيين والاحتفاظ بهم لشغل الوظائف المدنية والعسكرية على حد سواء.

ويشير سيغال إلى أن التقرير يتضمن 18 توصية محددة، وقال إن "بعض هذه التوصيات سوف يفرض أعباء جديدة على قطاع الصناعة، بما يستلزم استثمارات مكلفة ومفاضلات صعبة. في حين ستؤدي توصيات أخرى إلى توسيع صلاحيات الحكومة بطرق تتطلب رقابة دقيقة، كما تنطوي بعض التوصيات على مخاطر حقيقية لردود انتقامية من جانب بكين".

وفي الختام، يؤكد سيغال: "لن تكون أي من هذه التوصيات كافية بمفردها، لكنها ضرورية؛ لأن كل عام ترجئ فيه الولايات المتحدة إجراء إصلاح هيكلي، تتسع فيه فجوة الخلل في القدرات، وتضيق في المقابل مجموعة الخيارات المتاحة أمامها للرد".