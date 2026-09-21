تهديد للأمن القومي: اختراقات الذكاء الاصطناعي ترفع القلق الأمني في الصين

يأتي تصاعد القلق قبل لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في 24 أيلول/سبتمبر 2026، وسط ضغوط لبحث المخاطر المشتركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المنافسة التكنولوجية بين البلدين...

تتجه الصين إلى توسيع نظرتها لمخاطر الذكاء الاصطناعي، بعدما ركزت سياساتها في مراحل سابقة على أضرار مباشرة، مثل التزييف العميق وسلامة الأطفال، في وقت دفعت فيه القدرات المتقدمة للنماذج الحديثة في مجال الاختراق الإلكتروني ملف الأمن القومي إلى صدارة النقاش.

وجاء التحول في ظل تحذير رئيس جهاز الاستخبارات الصيني من احتمال تحول الذكاء الاصطناعي إلى مصدر تهديد للأمن القومي، بالتزامن مع الكشف عن تجربة أجراها فريق صغير من المبرمجين في كاليفورنيا، قال إنه استخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير "دودة" إلكترونية هجومية يمكنها، إذا أُطلقت، تعريض ملايين الحسابات على تطبيق "ويتشات" للاختراق.

ويرى مؤسس صندوق التحوط التكنولوجي الأميركي "إنتركونكتد كابيتال"، كيفن شو، أن المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي في الصين والولايات المتحدة تتقاطع في جوانب كثيرة، رغم اختلاف طبيعة النقاش العام في البلدين. وبحسب شو، فإن المخاطر السيبرانية الناجمة عن وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على العمل من دون رقابة بشرية تُعد من القضايا التي تحظى باهتمام مرتفع لدى السلطات الصينية.

ويأتي تصاعد القلق قبل لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في 24 أيلول/سبتمبر 2026، وسط ضغوط لبحث المخاطر المشتركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المنافسة التكنولوجية بين البلدين.

وقال سون تشنغهاو، من مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية الدولية في جامعة تسينغهوا، إن بكين وواشنطن تتجهان إلى فهم أكثر واقعية وتقاربًا لطبيعة هذه الأخطار، بما يعزز الحاجة إلى التعاون. غير أن التنافس بينهما قد يعرقل خطوات، مثل إجراء تقييمات مشتركة لسلامة النماذج أو إقامة أنظمة للإنذار والتواصل عند وقوع أزمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بالحفاظ على تقدمها في هذا القطاع. وكان ترامب قد أكد رغبته في استمرار التفوق الأميركي على الصين في الذكاء الاصطناعي، ردًا على دعوات من مختبرات أميركية إلى تنسيق وتيرة تطوير التقنيات المتقدمة. وفي الجانب الصيني، أشار سون إلى وجود مخاوف من استخدام اعتبارات الأمن وسيلة لتقييد التطور التكنولوجي للبلاد.

وتزامن ذلك مع تجدد النقاش الدولي بشأن المخاطر بعيدة المدى للذكاء الاصطناعي، بعدما حذر باحث غادر شركة "أنثروبيك" الأميركية الناشئة من أخطار محتملة قد تترتب على أنظمة مستقبلية قادرة على تحسين نفسها.

وتفرض الصين بالفعل مجموعة من الضوابط على استخدام الذكاء الاصطناعي، من بينها منع إنشاء صورة رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي شخصًا بعينه من دون موافقته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كونكورديا إيه آي"، براين تسي، إن المقاربة الصينية ركزت بصورة أساسية على الأضرار الفعلية والراهنة التي يمكن أن تصيب الأفراد والمجتمع. وأوضح أن بكين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا عامة متعددة الاستخدامات، يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة، مع إمكان ضبط مخاطرها بواسطة التنظيم.

وبحسب تسي، دفعت القفزات السريعة في قدرات النماذج، إلى جانب حوادث بارزة كشفت جوانب من المخاطر المحتملة وتسارع التطوير بفضل الأتمتة، ملف سلامة الذكاء الاصطناعي إلى مرتبة أعلى على جدول الأولويات.

وعكست آراء مواطنين في الصين تأييدًا لفرض رقابة صارمة على التكنولوجيا. وقال شيه تسونغبو، البالغ 42 عامًا، إن كشف ثغرات من النوع الذي أظهرته تجربة اختراق "ويتشات" قد يساعد في نهاية المطاف على اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها وتطوير الأمن السيبراني.

ورأت موظفة في قطاع الأدوية، تبلغ 50 عامًا وعرّفت عن نفسها باسم جيني، أن الشركات لا يُتوقع أن تفرض قيودًا كافية على نفسها من تلقاء ذاتها، ما يعزز، برأيها، الحاجة إلى قواعد تنظيمية واضحة.

أما جيا تسيجيان، مؤسس شركة "إنسبايرد إيه آي" ومقرها سنغافورة، فاعتبر أن أحد أبرز مصادر الخطر يتمثل في وصول نماذج متقدمة إلى قدرات تسمح بكسر كلمات مرور معقدة أو رموز أمنية حساسة. وأوضح أن امتلاك أي من الصين أو الولايات المتحدة هذه القدرات من دون دفاعات مقابلة لدى الطرف الآخر قد يضعه في موقع أمني هش.