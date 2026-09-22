تداعيات اجتماعيّة وديمقراطيّة واسعة: إسبانيا تحذّر من احتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

سبق لسانشيز أن دخل في خلافات علنية مع شركات ومنصات تكنولوجية كبرى، بينها منصة "إكس" ومالكها إيلون ماسك، في إطار انتقاداته لطريقة إدارة المحتوى والخوارزميات على شبكات التواصل الاجتماعي...

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الإسراع في وضع ضوابط لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، محذرًا من تداعيات اجتماعية وديمقراطية واسعة إذا بقيت هذه التكنولوجيا خاضعة لسيطرة عدد محدود من الشركات والدول.

وخلال عرض خطة حكومية في مدريد، الاثنين، شدد سانشيز على أن قطاع الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعتمد على التنظيم الذاتي وحده، معتبرًا أن التطور السريع للتكنولوجيا، في غياب الشفافية والرقابة، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة تطاول العمل والحياة اليومية والديمقراطية.

وانتقد سانشيز تركز القوة التكنولوجية في أيدي عدد محدود من الجهات، ودعا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي وفق منظور يضع الإنسان والمصلحة العامة في صلب العملية، بحيث تسهم التكنولوجيا في تحسين الرفاه وتعزيز الازدهار الجماعي.

وكشف رئيس الوزراء الإسباني عن خطة "IA360"، وهي خريطة طريق تتضمن إجراءات من المقرر تنفيذها خلال 12 شهرًا، وتهدف إلى توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بالتوازي مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتكنولوجية التي يوفرها.

وتتضمن الخطة العمل على صياغة "عقد اجتماعي" جديد للذكاء الاصطناعي يجمع الحكومة وأرباب العمل والنقابات والأحزاب والجهات المعنية، بهدف وضع إطار للتعامل مع التحولات التي قد تحدثها التكنولوجيا في سوق العمل والحياة اليومية.

وقال سانشيز إن حكومته تعتزم دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى بدء المشاورات بشأن هذا الاتفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه الحاجة إلى تعاون دولي في تنظيم تكنولوجيا لا تقتصر آثارها على الحدود الوطنية.

ويأتي طرح الخطة في ظل تصاعد النقاش الدولي بشأن مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومطالبات من قيادات في القطاع بتشديد إجراءات السلامة والرقابة على تطوير النماذج. وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، قد دعا شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج لمنح إجراءات السلامة والاختبار مزيدًا من الوقت.

وسبق لسانشيز أن دخل في خلافات علنية مع شركات ومنصات تكنولوجية كبرى، بينها منصة "إكس" ومالكها إيلون ماسك، في إطار انتقاداته لطريقة إدارة المحتوى والخوارزميات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن سانشيز حزمة إجراءات تستهدف تشديد الرقابة على المنصات الرقمية، من بينها منع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام المنصات بتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين.

كما طلبت الحكومة الإسبانية من النيابة العامة بحث مخالفات محتملة مرتبطة بمنصات "إكس" و"ميتا" و"تيك توك"، على خلفية تقارير عن تداول أو إنشاء محتوى جنسي مزيف مولّد بالذكاء الاصطناعي يتعلق بقاصرين.

وتسعى الحكومة الإسبانية، ضمن خطة "IA360"، إلى الموازنة بين تطوير البنية التحتية والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي وبين وضع قواعد للشفافية والسلامة وحماية المواطنين، في وقت يدفع فيه سانشيز باتجاه دور أكبر للحكومات والمؤسسات العامة في تحديد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وتوزيع فوائدها.