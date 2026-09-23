احتدام المنافسة مع "أوبن إيه آي": "أنثروبيك" تطلق نموذجًا جديدًا بأداء أعلى وتكلفة أقل

زودت الشركة النموذج بآلية تفحص الإجراءات قبل تنفيذها، فضلًا عن بيئة تشغيل معزولة مفتوحة المصدر تتيح لفرق الأمن مراجعتها، ونظام لمراجعة الشيفرة بهدف اكتشاف الثغرات قبل دمج التغييرات البرمجية...

أعلنت شركة "أنثروبيك" إطلاق "Opus 5.5"، أول نماذج عائلة "Claude 5.5"، مع تحسينات تركز على البرمجة والمهام الوكيلة المعقدة والعمل المعرفي، إلى جانب خفض تكلفة التشغيل مقارنة بالإصدار السابق.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يقدم، في معظم المهام، مستوى أداء قريبًا من "Fable 5.1"، فيما تقل كلفة تشغيله بنحو 40% عن "Opus 5.5" في أحمال العمل المعتادة، واصفة إياه بأنه أقوى إصدارات فئة "Opus" حتى الآن.

وحددت "أنثروبيك" سعر الاستخدام عبر واجهة برمجة التطبيقات بأربعة دولارات لكل مليون رمز إدخال، و20 دولارًا لكل مليون رمز إخراج، مقارنة بخمسة دولارات و25 دولارًا، على التوالي، في "Opus 5". كما خفضت سعر قراءة الذاكرة المؤقتة بنسبة 60% إلى 0.20 دولار لكل مليون رمز.

وبحسب الشركة، ارتفعت سرعة توليد المخرجات بأكثر من 30% مقارنة بـOpus 5، فيما يتيح وضع "Fast Mode"، المتوفر في "Claude Code" ومنصة "Claude"، سرعة تصل إلى 2.5 مرة.

ويركز "Opus 5.5" بصورة خاصة على عمليات البرمجة الوكيلة طويلة الأمد، إذ صُمم للتعامل مع قواعد برمجية واسعة، وتنفيذ عمليات ترحيل وتعديل معقدة، وتشخيص الأخطاء ومراجعة الشيفرة، إلى جانب تنسيق مهام تستخدم أدوات متعددة مع قدر محدود من الإشراف البشري.

وفي اختبارات الأداء التي نشرتها "أنثروبيك"، سجل النموذج 66.4% في Terminal-Bench 4.0 المخصص للبرمجة الوكيلة، مقابل 52.3% لـOpus 5 و57.9% لـGPT-6 Astra. وحقق 54.4% في FrontierCode v1.1، فيما بلغ تقييمه 1846 نقطة في GDPval-AA v2.1، الذي يقيس أداء النماذج في مهام معرفية تحاكي أعمالًا مهنية واقعية.

ورافقت تحسينات الأداء إجراءات سلامة إضافية، إذ قالت "أنثروبيك" إن "Opus 5.5" هو أول نموذج من فئة "Opus" يُطرح بضمانات مماثلة لتلك المطبقة على "Claude Fable 5.1" في مجالات الأمن السيبراني والمخاطر البيولوجية والتصدي لمحاولات استخلاص قدرات النموذج. كما خضع قبل إطلاقه لتقييمات خارجية من جهات من بينها METR و"Frontier Design".

وزودت الشركة النموذج بآلية تفحص الإجراءات قبل تنفيذها، فضلًا عن بيئة تشغيل معزولة مفتوحة المصدر تتيح لفرق الأمن مراجعتها، ونظام لمراجعة الشيفرة بهدف اكتشاف الثغرات قبل دمج التغييرات البرمجية.

وأظهرت اختبارات الشركة كذلك تحسنًا في مقاومة هجمات حقن الأوامر مقارنة بـ"Opus 5"، في سيناريوهات شملت البرمجة واستخدام الأدوات والتصفح والتحكم في الحاسوب. وقالت "أنثروبيك" إن النموذج سجل أيضًا أفضل أداء حققه أحد نماذجها حتى الآن في تدقيقها الآلي للسلوك والمحاذاة، الذي يختبر أداء النماذج عبر آلاف السيناريوهات المحاكية.