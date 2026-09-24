قادة شركات الذكاء الاصطناعي يدعون أمام مجلس الأمن إلى الحذر في تطويره

حذّر قادة الذكاء الاصطناعي (أوبن إيه آي، وأنثروبيك، وهاغينغ فيس) أمام مجلس الأمن الدولي من مخاطر تسارع التقنية وتجاوزها السيطرة المؤسسية، متعهدين بإبطاء التطوير للسلامة ومطالبين برقابة عالمية، وسط رفض أميركي - صيني للتنظيمات المكبّلة للمنافسة.

دعا قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأربعاء، إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا، مع تعهّد المدير التنفيذي لشركة "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود"، داريو أمودي، بإبطاء الوتيرة عند الضرورة، لضمان أمان الإصدارات الجديدة.

وكان أمودي قد فتح خلال الشهر الجاري، باب النقاش حيال كبح سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تأثيره على البشرية، وإمكان خروجه عن السيطرة.

وفي جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي، عُقدت الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" مطوّرة "تشات جي بي تي"، سام ألتمان، إن "هذه اللحظة تتطلّب عناية دقيقة".

وحذّر من أنه مع ازدياد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي واستقلاليتها، قد تتطور بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على مواكبتها، أو تتركز في أيدي عدد محدود من الأطراف.

وكان ألتمان ضمن مجموعة من شخصيات بارزة في هذا القطاع، أطلعت المجلس على تطورات الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف المثارة في الآونة الأخيرة حيال خروج هذه التقنية عن السيطرة، والدعوات لإبطاء وتيرة تطويرها.

وقال ألتمان أمام المجلس المؤلف من 15 دولة، إنه "لا يجب أن يقبل هذا القطاع قدرا مفرطا من المخاطر التكنولوجية لمجرد أن الفوائد عظيمة ومهمة إلى درجة لا تسمح بإبطاء الوتيرة".

وتلاه أمودي بالقول إن شركته تدرك أنه كلما زادت قوة نماذج الذكاء الاصطناعي، "ستكون هناك حاجة إلى معايير سلامة أكثر صرامة"، مشددا على أن هدف "أنثروبيك" هو تحسين قدرتها على منع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

وقال أمودي في اتصال عبر الفيديو: "سنبطئ العمل بقدر ما يلزم للتأكد من أن كل جيل جديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي نطرحه آمن بالفعل".

وشملت قائمة المتحدثين أمام مجلس الأمن، الأربعاء، كليمان دولانغ من شركة "هاغينغ فيس" التي تعرضت أخيرا لهجوم سيبراني من برنامج مستقل طوّرته شركة "أوبن إيه آي"، في مستهل سلسلة من الحوادث التي دقت ناقوس الخطر بشأن هذه التكنولوجيا سريعة التطور.

وشدد ألتمان، الأربعاء، على أن شركته ستحاول قدر المستطاع أن تسلك "طريقا وسطيا"، مضيفا: "لا نريد أن نقع في فخ التفاؤل الأعمى"، مع تحذيره في الوقت عينه من "النزعة الكارثية" للأمور.

وشرح دولانغ أنه بينما كانت شركته ضحية هجمات مصدرها الذكاء الاصطناعي، إلا أنها استخدمت التقنية ذاتها للتصدي لهذه المحاولات.

ورأى أن "العالم يحتاج إلى ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن نفسه".

ويطالب ألتمان وأمودي وعدد من كبار المسؤولين في شركات الذكاء الاصطناعي، منذ فترة، بفرض رقابة عالمية على هذه التكنولوجيا.

ودعت "أوبن إيه آي" الولايات المتحدة إلى قيادة جهد دولي لوضع معايير للذكاء الاصطناعي.

غير أن واشنطن وبكين الرائدتين في القطاع، ترفضان أي تنظيمات أو قيود تكبّل شركاتهما الوطنية في السباق المحموم للسيطرة على هذه التقنية.