آبل تواجه حكمًا بتعويض 5.7 مليارات دولار في نزاع براءات اختراع

شهد النزاع القضائي تطورًا مهمًا خلال العام الماضي، بعدما أعادت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية إحياء الدعوى، إثر حكم أصدره قاض اتحادي في سان دييغو عام 2023، خلص فيه إلى أن "آبل" لم تنتهك البراءات موضع الخلاف...

قضت هيئة محلفين أميركية بإلزام شركة "آبل" بدفع أكثر من 5.7 مليارات دولار لشركة "تاكشن"، بعدما خلصت إلى أن تقنيات مستخدمة في هواتف "آيفون" وساعات "آبل" تنتهك براءتي اختراع تملكهما الشركة التي تتخذ من سان دييغو مقرًا لها.

وبحسب "رويترز"، يُعد التعويض الذي أقرته هيئة المحلفين الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة حتى الآن. وأعلنت "آبل" عزمها الطعن في الحكم، مؤكدة أنها لا تستخدم التكنولوجيا المملوكة لشركة "تاكشن".

وتركز النزاع على محرك "تابتيك إنجن" المستخدم في أجهزة "آبل" لإنتاج الاهتزازات والاستجابات اللمسية. وقررت هيئة المحلفين، الجمعة، أن المحرك انتهك براءتي الاختراع محل القضية.

وقالت "آبل" إن محركها يختلف بصورة جوهرية عن التقنية التي طورتها "تاكشن"، مضيفة أن اختبارات أجرتها الأخيرة على منتجات الشركة خلال المحاكمة أظهرت، من وجهة نظرها، وجود اختلاف بين التقنيتين.

في المقابل، رحب محامي "تاكشن"، لانس يانغ، بقرار هيئة المحلفين، معتبرًا أنه يؤكد حقوق الشركة المرتبطة ببراءات الاختراع المتنازع عليها.

وتستخدم "تاكشن" تقنيتها في سماعات الرأس وسماعات الألعاب، وكانت قد أقامت الدعوى ضد "آبل" في عام 2021. ومنذ بدء القضية، نفت الشركة المصنّعة لهواتف "آيفون" انتهاك براءات الاختراع، كما دفعت بعدم صلاحيتها.

وشهد النزاع القضائي تطورًا مهمًا خلال العام الماضي، بعدما أعادت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية إحياء الدعوى، إثر حكم أصدره قاض اتحادي في سان دييغو عام 2023، خلص فيه إلى أن "آبل" لم تنتهك البراءات موضع الخلاف.

ولا يزال النزاع مفتوحًا قضائيًا، إذ إن قرار هيئة المحلفين لا يمثل نهاية القضية، في ظل تأكيد "آبل" أنها ستستأنف الحكم.