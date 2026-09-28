ترامب وأمودي على طاولة واحدة بعد أشهر من التوتر

جاءت الدعوة بعد يومين من رفض محكمة استئناف اتحادية طعنًا قدمته "أنثروبيك" على قرار وزارة الدفاع الأميركية تصنيفها "خطرًا على سلسلة التوريد"...

كان من المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، على عشاء خاص في البيت الأبيض، في أول لقاء ثنائي بينهما، وسط مؤشرات إلى محاولة تخفيف التوتر الذي طبع علاقة الإدارة الأميركية بإحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية.

وأكد ترامب اللقاء بعد عودته إلى قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، عقب حضوره بطولة للغولف في شيكاغو، مشيرًا إلى أنه سيتناول عشاءً متأخرًا مع أمودي، ووصف رئيس "أنثروبيك" بأنه يحظى باحترام كبير.

وكانت "أكسيوس" أول من كشف عن ترتيبات العشاء، الذي يأتي بعد سلسلة خلافات علنية بين الشركة وإدارة ترامب بشأن حدود استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في المجالات العسكرية، فضلًا عن الجدل المتصاعد بشأن مخاطر الأنظمة المتقدمة وسرعة تطويرها.

وجاءت الدعوة بعد يومين من رفض محكمة استئناف اتحادية طعنًا قدمته "أنثروبيك" على قرار وزارة الدفاع الأميركية تصنيفها "خطرًا على سلسلة التوريد".

وأيدت المحكمة، في قرار صدر بأغلبية اثنين مقابل واحد، استناد البنتاغون إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي لاستبعاد نماذج الشركة من سلسلة التوريد التابعة له.

وترجع المواجهة بين الجانبين إلى رفض "أنثروبيك" السماح باستخدام نماذجها في تطبيقات عسكرية معينة، من بينها الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، وهو خلاف انتهى إلى فرض قيود على استخدام تقنيات الشركة في قطاع الدفاع.

وسبق لترامب أن هاجم أمودي بسبب دعواته إلى إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا إلى حين تعزيز إجراءات السلامة، فيما يتمسك الرئيس الأميركي بموقف رافض لأي تباطؤ قد، من وجهة نظره، يمنح الصين فرصة لتجاوز الولايات المتحدة في السباق التكنولوجي.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأحد، قلل ترامب من المخاوف المرتبطة بحوادث أمنية شهدتها أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق إزاءها، في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل قطاع التكنولوجيا وفي الأوساط السياسية الأميركية بشأن الحاجة إلى ضوابط إضافية.

وكان أمودي قد غاب عن مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها ترامب، الخميس، للرئيس الصيني شي جين بينغ، وحضرها عدد من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان.

وأفادت "أكسيوس" بأن غياب أمودي كان مرتبطًا بتعارض في جدول أعماله، وأن ترامب دعاه لاحقًا بصورة شخصية إلى العشاء المنفرد.

ويحمل اللقاء أهمية إضافية بالنسبة إلى "أنثروبيك" في ظل استعدادات الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وفي وقت لا تزال فيه علاقتها بأجزاء من الإدارة الأميركية، وخصوصًا وزارة الدفاع، مضطربة رغم ظهور إشارات سابقة إلى تحسن الاتصالات مع البيت الأبيض.