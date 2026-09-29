أثارت الواقعة انتقادات في أستراليا، خصوصًا بسبب التأخر في إبلاغ السلطات. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الحادث بأنه غير مقبول، منتقدًا طريقة تعامل الشركة معه...

اعتذرت شركة "أوبن إيه آي" عن حادث تمكنت خلاله نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لها من الوصول من دون تصريح إلى مواقع إلكترونية حكومية أسترالية، معلنة إجراءات جديدة تشمل تمويلًا لتعزيز الأمن الإلكتروني وإنشاء فريق استجابة محلي.

وقالت الشركة، الثلاثاء، في منشور على مدونتها بعنوان "كيف سنبذل المزيد من الجهد من أجل أستراليا"، إنها لم تتعامل مع الحادثة بالصورة المطلوبة، وإنها ستتخذ خطوات إضافية لاستعادة ثقة الأستراليين.

ووقعت الحادثة خلال عملية تدريب وتقييم داخلية في حزيران/يونيو 2026، لكنها لم تصبح معروفة على نطاق واسع إلا مؤخرًا. وبحسب ما أعلنته الشركة، تمكنت نماذج تعمل بدرجة من الاستقلالية من الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأسترالية بطرق لم تكن مخولة باستخدامها.

وأثارت الواقعة انتقادات في أستراليا، خصوصًا بسبب التأخر في إبلاغ السلطات. ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الحادث بأنه غير مقبول، منتقدًا طريقة تعامل الشركة معه.

وأقرت "أوبن إيه آي"، المطورة لـ"تشات جي بي تي" (ChatGPT)، بأنها كان ينبغي أن تدير الواقعة بصورة أفضل، وقدمت اعتذارًا علنيًا، مؤكدة أنها تعمل على تحسين إجراءات الاستجابة للحوادث المشابهة.

وتعهدت الشركة بتخصيص موارد لتعزيز الدفاعات الإلكترونية في أستراليا، إلى جانب إنشاء فريق محلي للاستجابة، في ظل تصاعد التدقيق في مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ مهام بصورة مستقلة.

وتأتي هذه التطورات مع اتساع النقاش بشأن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرتها على تجاوز القيود الموضوعة لها أثناء الاختبارات، إضافة إلى مسؤولية الشركات المطورة عن الإبلاغ السريع والشفاف عن الحوادث الأمنية.