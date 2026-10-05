الأردن يعتقل عضوًا رئيسيًا في "شايني هانترز" بعد سرقة بيانات موظفي "إف بي آي"

ألقت السلطات الأردنية القبض على عضو رئيسي في مجموعة "شايني هانترز" للتسلل الإلكتروني، التي أعلنت سرقة بيانات موظفين في "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي". ونقلت "رويترز" عن مصادر أن المشتبه به يتعاون مع المحققين لتحديد هوية شركائه وأماكنهم...

ألقت السلطات الأردنية القبض على أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة "شايني هانترز" للتسلل الإلكتروني، التي أعلنت سرقة بيانات موظفين في "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي"، فيما تتواصل التحقيقات بشأن أنشطة المجموعة والجهات المرتبطة بها.

ونقلت قناة "المملكة" عن مصدر رسمي قوله إن السلطات تحقق مع المشتبه به بشأن أنشطة المجموعة والجهات المرتبطة بها.

من جانبها، أفادت "رويترز"، نقلًا عن مصادر، بأن السلطات الأردنية تحتجز سيف الدين خ.، المعروف في أوساط القرصنة الإلكترونية باسم "ري"، منذ الثلاثاء الماضي، من دون أن تتضح ملابسات احتجازه أو مكانه.

وقال مصدران للوكالة إن المشتبه به يتعاون مع "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي" في محاولة لكشف هوية شركائه من المتسللين الإلكترونيين، وإنه أطلع المحققين على أجهزته الإلكترونية ومراسلاته الرقمية للمساعدة في تحديد أماكن بقية أفراد المجموعة.

وأحجم "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي" عن التعليق على احتجاز سيف الدين أو أي نشاط له خارج الولايات المتحدة، لكنه أكد مواصلة "تحقيق مكثف" في أحدث واقعة إلكترونية نُسبت إلى "شايني هانترز".

وأشار المكتب إلى أن تعاونه مع شركاء أسفر بالفعل عن توقيف عدد من المشتبه بهم، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

وكشف تحليل أجرته "رويترز" لعينة من البيانات التي نشرتها "شايني هانترز" أنها تضمنت معلومات تعريف شخصية واسعة النطاق عن موظفي "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي"، إلى جانب معلومات حساسة بشأن أدوارهم الوظيفية وبيانات نفسية وطبية.

وقال مصدر للوكالة إن تعاون المشتبه به قد يساعد المحققين على احتواء تداعيات الاختراق وتحديد نطاق الأضرار والوصول إلى بقية المتسللين، معتبرًا أن هذا التعاون مهم للجهود الرامية إلى توقيفهم.

وتُعد "شايني هانترز" مجموعة من القراصنة الشباب نفذت عشرات عمليات اختراق البيانات منذ نحو عام 2019، ويعتقد خبراء أنها تتألف في معظمها من متسللين إلكترونيين شبان ناطقين بالإنجليزية، يركزون على سرقة البيانات والابتزاز.

ووفق "نيويورك تايمز"، تعتمد المجموعة عادة أسلوبًا يقوم على مطالبة الضحايا بملايين الدولارات مقابل الامتناع عن نشر البيانات المسروقة.

ويبدو أن اسم المجموعة مستوحى من ألعاب "بوكيمون"، وتحديدًا من اللاعبين الذين يخصصون وقتًا وجهدًا للبحث عن شخصيات نادرة ذات مظهر لامع.

وتشير عمليات التوقيف المرتبطة بالمجموعة خلال السنوات الأخيرة إلى انتشار أعضائها في دول مختلفة. ففي عام 2022، أُدين الفرنسي سيباستيان راوول، وكان يبلغ آنذاك 22 عامًا، بالمشاركة في بعض هجمات "شايني هانترز"، بعدما أوقف في المغرب وسُلّم إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، حيث حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

كما أوقفت السلطات الفرنسية العام الماضي أشخاصًا آخرين للاشتباه في انتمائهم إلى المجموعة، وكان جميعهم من الشباب المولودين بين عامي 2001 و2004، ووصفهم مسؤولون بأنهم شديدو العزلة.

وأفاد الصحافي المتخصص في أمن المعلومات برايان كريبس، الاثنين، بأن السلطات الهولندية أوقفت مجرمًا إلكترونيًا مدانًا يبلغ 24 عامًا، للاشتباه في مساعدته في عمليات سرقة بيانات وابتزاز مرتبطة بـ"شايني هانترز"، قبل أيام من اختراق "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".

ونفت "شايني هانترز"، الاثنين، ارتباط المشتبه به الذي أوقفته السلطات الهولندية بالمجموعة.