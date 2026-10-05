الذكاء الاصطناعي يغزو مهندسي "غوغل" ببلاغات ثغرات منخفضة الجودة

علقت "غوغل" برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات في برمجياتها مفتوحة المصدر، بعد زيادة كبيرة في البلاغات الآلية التي قالت إن غالبيتها العظمى غير صحيحة. ويستمر التعليق حتى تقديم تحديث بشأن البرنامج في الربع الأول من عام 2027.

علقت شركة "غوغل" برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات في برمجياتها مفتوحة المصدر، بعد ارتفاع كبير في عدد البلاغات الآلية المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي قالت الشركة إن غالبيتها العظمى لا تتضمن ثغرات حقيقية.

وأعلنت "غوغل"، عبر منشورات على منصة "إكس" وموقع البرنامج، وقف البرنامج اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، على أن تقدم تحديثًا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027.

وقالت الشركة إن قرارها جاء نتيجة "الزيادة الملحوظة في البلاغات الآلية، والتي لا تُعدّ غالبيتها العظمى صحيحة".

وبحسب موقع "تومس هاردوير" التقني، أدى تدفق البلاغات غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات غير دقيقة إلى زيادة الأعباء على مهندسي "غوغل" والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر.

وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مقابل اكتشاف ثغرات في برمجيات "غوغل" مفتوحة المصدر والإبلاغ عنها.

ويأتي قرار الشركة في ظل تحذيرات من خبراء الأمن السيبراني بشأن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج مكافآت اكتشاف الثغرات، إذ تسمح الأدوات الآلية بإنتاج أعداد كبيرة من التقارير التي قد تبدو للوهلة الأولى كبلاغات أمنية، رغم افتقار كثير منها إلى الدقة.

ولا تقتصر المشكلة على برنامج "غوغل". ففي واقعة مشابهة، أوقف نظام التشغيل مفتوح المصدر "لينكس" دعم برمجيات قديمة لتشغيل الشبكات، وسط تدفق بلاغات خاطئة عن أخطاء برمجية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووضع ذلك المطورين أمام خيار التعامل مع أعداد كبيرة من البلاغات منخفضة الجودة أو الوهمية بشأن أنظمة قليلة الاستخدام، أو توجيه وقتهم ومواردهم المحدودة إلى الأنظمة الفرعية الحديثة ذات التأثير الأكبر.

ولا يشمل قرار "غوغل" الثغرات الأمنية في المنتجات التي أُبلغ عنها قبل أكتوبر/ تشرين الأول.

ورغم تعليق برنامج المكافآت الخاص بالبرمجيات مفتوحة المصدر، دعت "غوغل" الباحثين والمشاركين إلى مواصلة البحث عن الثغرات والاستفادة من برامج المكافآت الأخرى التي تديرها الشركة.